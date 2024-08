Hou je gordijnen dicht als Veronica van Hoogdalem je buurvrouw is

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we presentatrice en podcasthost Veronica van Hoogdalem over de moord op Michael Jackson, haar verwantschap met Guus Geluk en over hoe eenzaam voetfetisjisten moeten zijn geweest voordat het internet bestond.

Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Ik ben niet zo’n brokkenpiloot. Ik ben wel lomp en onhandig, maar ik heb ook altijd heel veel geluk. M’n moeder vertelde me laatst dat ik ooit in een week een paar glazen stuk had laten vallen, en dat ik me daar zo schuldig over voelde dat ik het niet aan haar durfde te vertellen. Na een dag of vier begon ik hyperventilerend te huilen. “Mam! Ik moet je iets vertellen. Ik heb de glazen om laten vallen en het spijt me zo.” Zo dramatisch. Het waren maar glazen. Maar het heeft me wel voorzichtig gemaakt.

Videos by VICE

Ik zeg altijd dat ik voor het geluk ben geboren, en dat is echt zo. Op de een of andere manier rol ik altijd in de beste situaties. Zowel qua werk als privé. Ik win bijvoorbeeld heel vaak dingen. Ik heb ooit 50.000 euro gewonnen, in een dansprogramma. Iedereen die daaraan meedeed was veel beter dan ik, maar ik heb het toch gewonnen. Ik won ook een auto, terwijl ik niet eens een rijbewijs had. Dat geld, een auto, én een rolletje in een videoclip van Craig David. Werd ik overgevlogen naar Engeland voor een fractie van een seconde. Het was verschrikkelijk.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: ‘ik ga nooit meer drinken’?

Tijdens de eerste lockdown. En het is me tot nu toe gelukt. Ik werd op een gegeven moment wakker – oh, dit is zo kut – in de derde week van de lockdown. De avond ervoor had ik een feestje gehad op Houseparty, en toen heb ik best wel veel gedronken terwijl ik alleen thuis was. Toen ik wakker werd zag ik wat voor enorme puinhoop ik had gemaakt; overal glazen, een vies plakkaat van omgevallen champagne, een volle asbak. Op dat moment dacht ik: dit is niet goed, man. Dit ben ik niet. Sindsdien drink ik niet meer.

Wanneer heb je voor het laatst keihard gejankt?

Ik kan best makkelijk huilen, dus daarom onthoud ik het niet. Ik kan me geen goede jankbui herinneren nu. Maar ik weet wel dat ik het heerlijk vind. Ik heb een vriendin die haar huilbuien echt inplant in haar agenda, en dan neemt ze daar ook de tijd voor. Om het er maar uit te kunnen gooien.

Wanneer heeft er voor het laatst iemand tegen jou gezegd dat hij of zij trots op je is?

M’n moeder zei dat gisteren. Ze belde me even omdat ze de eerste aflevering van m’n podcast had gehoord. Maar zij viert alles wat ik doe, ze is altijd trots. Als ik aan m’n vrienden vertel dat ik naar haar huis ga, zeg ik altijd dat ik naar het Veronica-museum ga. Alles wat ik ooit heb gedaan hangt daar in huis. Zo trots is mijn moeder. Zij is heel makkelijk in het geven van liefde.

Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Ik geloof erin dat Michael Jackson is vermoord. Z’n dokter heeft het gedaan. En andere partijen hebben daar baat bij gehad, waaronder zijn label. Er zijn nu niet meer zulke grote artiesten, die zoveel macht hebben als Michael Jackson en zich politiek uit durven te spreken. Hij was zo groot en rijk dat hij oncontroleerbaar was geworden.

Maak de volgende zin af: ‘het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…’

Ik vind de nieuwe generatie jonge mensen juist heel tof. Ik heb het gevoel dat ze zich uitspreken, zeker over dingen als klimaat en ongelijkheid. Wanneer ik TikTok video’s zie die informatief en entertainend zijn, kan ik het alleen maar hard vinden. Ik word daar heel blij van, en nog meer als er een meisje van 17 achter blijkt te zitten. Ze zijn volgens mij heel vrij, en ze schamen zich nergens voor. En ze begrijpen dat ze een stem hebben die ze kunnen gebruiken. Een stem waar wij naar moeten luisteren.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Nee, natuurlijk niet. Je had me moeten zien in de vorige lockdown. Drank en drugs zijn leuk, af en toe, maar nee, het maakt zeker niet gelukkig. Tijdelijk gelukkig. Ik ga zelf ook veel te slecht op katers, en ik ben snel angstig. Dus met drugs ben ik veel voorzichtiger. Ik ben twee keer out gegaan van een pilletje, en toen dacht ik echt dat ik dood zou gaan als ik het nog een keer zou doen. Dus ik werd daar zeker niet gelukkig van.

Mijn katers zijn verschrikkelijk. Ik word altijd heel snotterig, wat ik goor vind, en ik heb knallende hoofdpijn. M’n stem is ook altijd kwijt. Misselijk, kotsmisselijk zelfs. De hele dag door. Of misschien zelfs twee dagen. Als ik dronken ben praat ik nog meer dan normaal, en ik ga met iedereen het gesprek aan. Deel ik ineens m’n hele levensverhaal met de toiletjuffrouw. TMI. Veel te veel informatie.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Gewoon mezelf zijn, denk ik. En elke dag proberen om dichter bij mezelf te komen en alleen nog keuzes te maken waar ik me goed bij voel, in plaats van mee te gaan met de stroming of met datgene wat de maatschappij me oplegt. Het is een constant verzet tegen alles wat mensen van me verwachten, en alles wat mensen niet van me verwachten.

Wat vind jij het leukste aan het internet?

Je kunt overal diep induiken. Informatie over onderwerpen waarvan je zelf niet wist dat ze je interesseren is zo makkelijk te vinden. Er is nu een nieuwe podcast over vogelspotten. Ik heb niet echt iets met vogels, maar het is zo vet dat de ‘niche’ zo makkelijk te vinden is en je daardoor je leven kunt verrijken.

Je bent ook nooit alleen op het internet. Er is een kink voor alles. Weet je hoe vet dat is? Vroeger dacht je misschien ‘eh ik heb een gekke fascinatie voor schoenveters, er zal wel iets mis zijn met mij’, en dan kon je niet op zoek gaan naar gelijkgestemden. Dat moet mega eenzaam zijn. En dat hoeft niet meer. Hoe deden voetfetisjisten dit honderd jaar geleden? Echt verdrietig. Nu is het hele internet een voetenwalhalla.

Wat is de vreemdste DM die je ooit hebt gekregen?

Die was van een meisje die zei dat ze m’n zusje was. Dat had gekund. Ik heb ook meerdere halfzussen. Zij was er van overtuigd dat wij dezelfde vader hadden. Ik ben er wel op ingegaan, want wie weet heeft ze gelijk. Maar zij wist wie haar vader was, en dat was gewoon echt niet mijn vader. Een paar maanden later kreeg ik nog een berichtje, deze keer van een man die zei dat hij mijn vader was. Bloedserieus. Terwijl: ik weet echt wel wie m’n pa is. Daar twijfelt niemand over als je ons ziet. Maar ik vond het wel raar. Vooral omdat zij hier zo serieus over waren.

Wat is de belangrijkste les die je van je ouders hebt geleerd?

Ik denk dat het belangrijkste wat m’n moeder me heeft geleerd is dat je mensen altijd met respect moet behandelen. Proberen ervan uit te gaan dat mensen goede bedoelingen hebben, en niet het direct het slechte verwachten. Daar ben ik ook wel trots op. M’n moeder is zo’n lief, fijn, optimistisch mens. Ze heeft heel hard gewerkt om voor mij te kunnen zorgen, en ze is nooit boos of negatief over mensen. Natuurlijk baalt ze wel eens, maar ze houdt zich altijd vast aan de positieve draai die ze aan situaties geeft. Ik vind dat echt tof.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter zou hebben?

Ik wil heel graag weten hoe mensen zich thuis gedragen. Dit is het moment dat jij erachter komt dat ik een creep ben. Ik heb overburen, en ik betrap mezelf er af en toe op dat ik echt aan het loeren ben. Ik ben een beetje die vrouw die direct naar buiten kijkt als er iets gebeurt. Dus als ik onzichtbaar zou kunnen zijn, zou ik wel meer gluren. Thuis ben je jezelf in je puurste vorm. Ik heb zelf altijd m’n gordijnen dicht. Misschien heb ik wel een slecht geweten. Ik zeg zo vaak ‘I’m just minding my own business’, maar dat is echt alles behalve waar. Ik ben altijd bezig met anderen.