We hosten dit jaar weer een eigen avond op het Nederlands Film Festival

Quizvraag! Wat hebben hitmachine Mart Hoogkamer, een doorgedraaide Maarten Heijmans en twee zusjes in een post-apocalyptische angstwereld met elkaar gemeen? Antwoord: niets, behalve dan dat ze allemaal een cruciale rol spelen in de films die wij selecteerden voor onze eigen avond op het Nederlands Film Festival. Want van 24 september tot en met 2 oktober wordt het Nederlandse filmwezen groots gevierd, en overal waar iets groots gevierd wordt, zijn wij uiteraard te vinden.

VICE host op donderdag 30 september een eigen avond in de Utrechtse Stadsschouwburg. We laten jullie onze vier favoriete korte films en een documentaire zien en na afloop gaan we in gesprek met de makers. Om bij dit spektakel aanwezig te zijn kun je hier een kaartje kopen. Er is ook een livestream, dus als het je niet lukt om naar de schouwburg te komen kun je je ook virtueel laten wegblazen terwijl je op je eigen bank zit.

“Maar welke films zijn dit dan?!”, hoor ik je nu denken. Nou, de volgende:

Pantser

In Pantser van regisseur Jan Verdijk wordt de vraag gesteld: wie kun je nog vertrouwen als de wereld op z’n kop is gezet door een pandemie? Twee zusjes zitten samen hun dagen te tellen in een luchtdicht huis. Als er dan iemand op het raam klopt, beseffen ze dat het hun redding of hun ondergang kan zijn.

De Ontmoeting: Jerry

Deze korte film van Rutger van Leeuwen gaat over dementie. Een 23-jarige jongen lijkt het contact met zijn dementerende vader te verliezen, maar muziek uit de jaren tachtig brengt daar verandering in.

Xenomelia

Xenomelia, geregisseerd door Eva Tijken, is een film die van begin tot eind al je nekharen stijf overeind laat staan. Als de hoofdpersoon (gespeeld door een krankzinnige Maarten Heijmans) op een dag een pakketje aanneemt die bedoeld is voor zijn buurvrouw, weet hij nog niet dat zijn leven hierdoor op het punt staat te veranderen.

De Ontmoeting: Ramzi

Een jonge vrouw loopt, tamelijk letterlijk, met haar ziel en een enorm probleem onder haar arm. Wat doe je als je opgeslokt wordt door een gevoel van wanhoop en paniek? Deze korte film van Lisa Smit (die je kunt kennen als actrice in series als Ares en Dokter Deen) laat het zien.

Van vader op zoon

De meeste mensen kennen Mart Hoogkamer als de vrolijke hitzanger die graag zwemt in Bacardi Limón, maar aan deze enorme zomerhit gingen jaren van keihard werken en grote dromen vooraf. Hoe gaan je daar mee om als je tegelijkertijd ook nog de dromen van je vader moet leven? Arjen Sinninghe Damsté volgde de familie Hoogkamer voor een ontroerende documentaire over druk, succes, alcohol en de onvoorwaardelijke liefde voor je familie.