VICE nodigt je uit

VICE is terug in België en daar worden we behoorlijk vrolijk van. Zo vrolijk dat we dachten ‘he, we nodigen wat mensen uit om iets te komen drinken’. En ja, je mag ook komen. Misschien. Als je braaf bent.

We doen alle gewoonlijke dingen die bij een gezellig samenzijn horen, zoals bier en dj’s en wat onwennig staan kijken naar die mooie m/v in de hoek daar die een klein beetje loenst. Enfin, we wijken af.

Omdat klinken op onze terugkeer geen excuus is om niet cultureel verantwoord te doen, hebben we Amerikaanse kunstenaar Andrew Miller uitgenodigd. Of beter: we hebben zijn gerief naar hier gehaald voor een tentoonstelling. Miller maakte voor VICELAND een hoop voorwerpen in het sereen wit. Revolvers, reddingsvesten en veiligheidscamera’s — maar kom vooral zelf kijken, voor we moeilijke woorden in de mond beginnen nemen en kunst gaan interpreteren. Stel je voor.

De harde feiten: