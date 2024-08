Een activist lekt 11.000 privéberichten tussen Wikileaks en aanhangers

Wikileaks is waarschijnlijk de meest intransparante organisatie ter wereld. De groep, die is opgericht door Julian Assange, verbergt vaak genoeg haar motieven, en heeft nog nooit informatie gepubliceerd over de financiën, terwijl het wel tientallen miljoenen euro’s aan cryptogeld heeft verzameld.

Nu heeft een activist die een vijandige relatie heeft opgebouwd met de organisatie 11,000 wikileak Twitter-DM’s de wereld ingespuwd.

“De houding en het gedrag van Wikileaks achter gesloten deuren is relevant, met name hun pr-coördinatie, propaganda- en troloperaties. Ze hebben veel supporters die in opdracht van Wikileaks handelen, maar het is publiekelijk niet bekend wie dat zijn,” zegt Emma Best, een vrije-informatie-activist tegen Motherboard op Twitter.

De DM’s zijn verstuurd tussen adressen van enkele supporters en het officiële Wikileaks-account. In de chat genaamd “Wikileaks +10” coördineerde Wikileaks lastercampagnes tegen haar rivalen, waaronder ook journalisten. Het Wikileaks-account wordt volgens veel mensen beheerd door Assange zelf, spuwde ook antisemitische en transfobische berichten de wereld in.

Verscheidene nieuwsmedia hebben al eerder geschreven over deze lek, waaronder ook The Intercept en The Daily Beast. Nu kan iedereen door de licht geredigeerde berichten scrollen. In een bijhorende post, zegt Best tegen Motherboard dat de redacties zijn gemaakt om de identiteit van “onschuldige partijen te beschermen.”

In een van de DM’s gaat het over een journalist:

“[2016-08-23 04:46:09] He’s always been a rat,” zegt Wikileaks.

“[2016-08-23 04:46:27] But he’s jewish and engaged with the ((()))) issue.”

Er wordt gerefereerd naar Raphael Satter, een journalist van de Associated Press die heeft aangetoond hoe Wikileaks onschuldige levens in gevaar brengt met hun publicatie over Saoedi-Arabië.

Micah Lee, een techjournalist bij The Intercept, en een van de journalisten die eerder schreef over de DM-lek, zei tegen Motherboard dat de vrijgegeven berichten dezelfde zijn als hij in zijn bezit heeft.

“Toen Emma me vertelde dat ze dezelfde doc’s had gekregen als ik, heb ik de Hash van mijn oorspronkelijke HTML-bestand nog wel gecontroleerd, en het klopt. De bron heeft hetzelfde bestand rondgestuurd aan mij als aan de rest,” zegt Lee tegen Motherboard in een Twitter-DM.

Een hash is een cryptografische vingerafdruk van een bestand; als iemand een bestand verandert dan kloppen de hashes niet meer.

Lee zegt dat zijn bron een HTML-bestand heeft verstuurd met DM’s. Lee kon inloggen met zijn eigen Twitter-account om de berichten zelf te downloaden met een geautomatiseerde tool.

Het officiële Wikileaks-account heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om te reageren.

