Stadse zwemmers over de goorste dingen die ze in het water zijn tegengekomen

De temperaturen van de afgelopen week waren vergelijkbaar met die tijdens een gemiddelde strandvakantie aan de Spaanse kust. Maar als je in een stad in Nederland woont, lag je waarschijnlijk niet aan een hagelwit zandstrand onder een palmboom, maar op je handdoek van de Hema aan een of andere stinkende stadsplas of -rivier vol blauwalg. En dan maar met een ruime boog om het dobberende afval, de plassen motorolie en de dode vissen heen zwemmen. Want je hebt het nou eenmaal erg warm.

Afval bij de Sloterplas

Met wat voor grimmigheid krijgen stugge stadszwemmers zoal te maken tijdens hun zoektocht naar verkoeling? Ik fietste een rondje door Amsterdam om zwemmende mensen te vragen naar de allergoorste dingen die ze ooit in het water zijn tegengekomen.

Anna (29), Sloterplas



Als ik in de Sloterplas ga zwemmen, kijk ik altijd even waar de wind vandaan komt en waar de bulten met vuilnis liggen die door die wind zijn meegenomen. Bij dat vuilnis blijf ik dan vervolgens uit de buurt. Dat de plas officieel is afgekeurd als zwemwater houdt mij verder niet tegen. Het zal best vies zijn, maar het is uiteindelijk een richtlijn. Wat ik daarmee doe, mag ik zelf weten. Als je er veel van drinkt, krijg je wel diarree denk ik. Over diarree gesproken: ik was een keer aan het zwemmen met mijn familie toen mijn broertje – die toen nog een kind was – in zijn broek poepte. Dit

gebeurde in het zwembad van een hotel, vlakbij zee. Mijn moeder wist dat het foute boel was, want er ontstond een bruine waas om hem heen. Ze vroeg ons allemaal met water te spetteren, om die bruine waas te maskeren. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Pas toen we ons naar de zee verplaatsten en zij de drollen uit zijn zwembroekje schudde, snapte ik wat er gebeurd was. Dat was wel echt het goorste wat me ooit overkomen tijdens het zwemmen. Daar is het vuilnis in de Sloterplas niks bij.

Danny (31), Amstel

Ik kom regelmatig vuilnis tegen in de Amstel. Toch vind ik het water relatief schoon. Ik wind me ook niet zo op over hoe schoon het precies is. Als andere mensen in het water pissen, vind ik dat bijvoorbeeld geen probleem. Ik doe dat zelf namelijk ook. Ik maak me vooral zorgen om zwemmende ratten en muizen. Daar ben ik doodsbang voor. En ik vind dode vissen ook best goor. Ik was een keer dronken aan het zwemmen met mijn vrienden toen ik een enorme dode karper tegenkwam. Hij stonk gigantisch. Eenmaal terug op de kant heb ik die vis naar mijn vrienden gegooid. Hij explodeerde in duizend kleine stukjes op de grond. Al mijn vrienden werden geraakt en iedereen zat onder de rotte visstukjes. Prachtig was dat. Nadeel was wel dat mijn handen vervolgens wekenlang naar rotte vis hebben geroken.

Alejandri (27), Sloterplas

Gisteren nog was ik hier aan het zwemmen en toen ging ik op iets van metaal staan. Ik denk dat het een fiets was. Dit soort dingen vind ik eng. Je kunt jezelf eraan openhalen en dan krijg je vervolgens waarschijnlijk een infectie van het smerige water. Over het algemeen heb ik trouwens geen moeite met het water hier, ook al is het smerig. Wat daarin helpt is denk ik dat ik veel wiet rook. Dus als ik aan het zwemmen ben en ik zie iets goors, ben ik zo stoned dat het me niet uitmaakt. Ik geniet gewoon alsnog van het moment. Dan denk ik: relax, het komt wel goed. Het allergoorste dat ik ooit ben tegengekomen zijn trouwens bloedzuigers. Die zitten ook gewoon in Nederland. Ik was een keertje aan het zwemmen toen er eentje aan me vastgezogen zat. Zelfs stoned was ik daarvan in paniek geraakt, denk ik.

Annasophia (26), Amstel

Ik kom vaak lege flessen tegen als ik aan het zwemmen ben, maar ik vind het vooral extreem goor dat mannen vanaf hun sloepen overboord pissen. Als je hier een uurtje zit, zie je dat eindeloos veel mannen dat doen. Dan zit ik hier gewoon aan de kant van het uitzicht te genieten, komt er zo’n sloep voorbij en wordt er in mijn richting gepist. Schaamteloos. Meiden doen het trouwens ook. Die hangen dan met hun billen over de rand, terwijl ze vastgehouden worden door anderen. Toch duik ik er gewoon in. Het is misschien niet het schoonste water hier, maar als je een wijntje op hebt en het is warm, dan denk je: het is óf gore verkoeling, óf schoon en oververhit zijn. Dan kies ik toch voor het eerste. Het scheelt bovendien dat het water zo troebel is dat je gore dingen alleen ziet als ze drijven. Als het maar goor genoeg is, zie je niet meer hoe goor het is. Dat is winst.

Mohammed (24), Amstel

Ik zie veel sigarettenpeuken en motorolie drijven. Maar het goorste dat ik ooit ben tegengekomen was poep. Ik was ergens aan het zwemmen toen er een drol voorbij dreef. Ik weet niet van wie het afkomstig was, want het was heel druk in het water. Ik verdacht de kinderen om me heen, maar het zou me niet verbazen als volwassenen dit ook doen. Ik vond het zo goor dat ik ben gaan schreeuwen. Mensen om me heen schrokken daar wel van, maar dat kon me niet schelen. Ik heb gezwommen voor mijn leven, ik wilde er niet door aangeraakt worden.