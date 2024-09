Coldplay i Beyoncé nagrali wspólnie “Hymn for the Weekend”

okładka “A Head Full of Dreams”

Na początku “Kanye powiedział Jayowi, że ma kawałek z Coldplay, potem Jay zrobił kawałek z Coldplay, a teraz – jak się okazało – Bey ma kawałek z Coldplay. Rodzina Knowles-Carter od dawna przyjaźni się z Chrisem Martinem, a Coldplay nigdy nie uciekali od ciekawych popowych kooperacji, zapisując wcześniej na koncie piosenki z Rihanną czy Aviciim. Wszystko się tutaj zgadza. Chris Martin ostatnio zaś powiedział w “USA Today”, że udział Beyoncé sprawił, iż płyta brzmi o 90 procent lepiej”.

Właśnie dostaliśmy “Hymn for the Weekend”, który łączy w sobie imprezowy klimat i kawałek miłosny. Brzmi dosknale, ale to nie może dziwić, bo Beyoncé zawsze brzmi niesamowicie, a Chris Martin też ma przyjemny głos. Martin śpiewa “I’m feeling drunk and high / so high”, potwierdzając nasze przypuszczenia, że Coldplay i weed to świetne połączenie.

Kawałek miał swoją premierę w audycji Annie Mac w BBC, a towarzyszył temu wywiad z Guyem z Coldplaya. Podkreślił on, że piosenka na początku miała mieć jeszcze bardziej imprezowy klimat, a Bey okazała się wielką profesjonalistką. “Mam wrażenie, że nie minęło pięć minut, gdy weszła do studia i wyszła”. Beyoncé jest nadczłowiekiem? Wielka niespodzianka. Nieistotne, sprawdźcie efekt tej współpracy i wypatrujcie piątku, bo właśnie wtedy nowy album Coldplay “A Head Full of Stars” trafi do sklepów.

