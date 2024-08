Como não ser escroto com sua amiga que vai ter filho

Matéria originalmente publicada pela VICE Holanda.

Cheguei naquela fase da vida onde é concebível que um dos meus amigos possa escolher procriar livremente. Até pouco tempo, a ideia de “ter filhos” era um pesadelo para todos nós – bebês são fábricas de fezes barulhentas que te drenam mental e fisicamente, e que estão aqui para tirar sua liberdade e tudo que você mais gosta de fazer na vida. Aí, algo acontece, por volta dos 25 anos: uma das suas amigas casadas anuncia que está grávida, e em vez de se oferecer para levá-la até uma clínica, você tem que comprar um cobertorzinho e aquele negócio especial de borracha para os mamilos. Em algum ponto, a perspectiva de ter um bebê passa de “terror” para “esperança”, e isso muda tudo.

Do nada, uma das suas amigas e o namorado dela começam a tentar engravidar, conseguem, e têm um filho. Honestamente, não deveria ser grandes coisas – se tivesse nascido algumas gerações atrás, eu estaria comemorando minhas Bodas de Prata agora, cercada pelos meus filhos sobreviventes e um número inimaginável de netos. Mas parece algo importante, especialmente porque tem todo um conjunto de regras de como agir com uma amiga próxima que tem consideravelmente mais coisas importantes para pensar que você. Com ajuda da minha amiga que acabou de se tornar mãe, compilei um guia rápido para lidar com alguém próximo de você tendo um filho.

Não faça a revelação da gravidez ser sobre você

Quando sua amiga te revela cara a cara que está grávida, é OK sentir orgulho e até derramar uma lágrima de alegria, mas mantenha a compostura. Não hiperventile, não chore loucamente – isso é desconfortável, e você está fazendo a revelação ser sobre você. Não faça isso. Tenha em mente que você não é a pessoa que vai encarar enjoo matinal, peitos vazando e hormônios em ebulição. Você precisa estar emocionalmente sóbria pra ouvir as esperanças e medos da sua amiga. Só diga “Ouvi dizer que [diga seu próprio nome] é um nome legal, hein”, e siga em frente.

Respeite a foto do ultrassom

Sendo justa, ultrassons não são lá muito interessantes. É uma foto borrada em preto e branco e é muito difícil distinguir se são contornos de um ser humano ou só uma impressão digital borrada. Mas isso é irrelevante – sua amiga provavelmente vai estar alucinex com a coisa, já que isso é uma prova visível de que ela está criando uma nova vida do zero. Se ela apresentar a foto do ultrassom para você, não se irrite. Só diga um suave “ahhh” e continue com a conversa.

Aproveite o chá de bebê ao máximo

Foto via usuário do Reddit Chauncemaster

Sempre associei o chá de bebê com galões de chá mesmo, cupcakes ressecados e conversas sobre roupas de maternidade, mas não precisa ser assim. Não tem razão melhor para encher a cara do que o fato de que uma das suas amigas está prestes a expelir um fruto das suas entranhas – ela sendo a única que não pode beber.

É uma celebração legítima e oferece uma das poucas oportunidades restantes para passar um tempo de qualidade juntas sem o bebê no meio. E, como bônus, isso dá a sua amiga uma chance de treinar lidar sóbria com pessoas sem senso de decoro ou dignidade, o que vai ser útil quando o monstrinho na barriga dela chegar aos Terríveis Dois Anos de Idade.

Coisas pra NÃO dizer nas últimas semanas de gravidez

– “Nossa, não vai parir nunca, mulher?”

– “Quantos bebês tem aí?”

– “Você acha que vai ficar bem e conseguir perder a barriga depois disso tudo?”

– “Você tem certeza que está pronta pra isso?”

– *Imitar o som de um caminhão dando ré quando sua amiga for sentar*

– “Eu li como o parto zoa com a vagina, e caramba… Espero que você esteja preparada para quando sua vagina explodir.”

Respeite as prioridades de uma mulher em trabalho de parto

Você pode estar esperando uma mensagem personalizada ou DM sobre o parto com uma foto bem iluminada do recém-nascido, mas provavelmente vai ouvir a notícia de outra pessoa, no Facebook ou, na melhor das hipóteses, nos grupos do Zap. Novamente, não leve isso pro lado pessoal – é só que você não é mais tão importante assim. Sua amiga acabou de ser arrebentada dando à luz a alguém que ela vai amar instantaneamente mais do que você. Não leva essa mudança de prioridades para o lado pessoal, e por favor não mande mensagens passivo-agressivas tipo “Fiquei sabendo, ô sua arrombada. Bj”.

Você também não precisa fazer um monte de perguntas para demonstrar interesse. Perguntar sobre quanto tempo o parto demorou, o peso do bebê e se é verdade que as mulheres literalmente se cagam durante o parto só distrai os pais de se focarem em manter seu recém-nascido vivo.

Reagindo às primeiras fotos do bebê

É uma verdade desconfortável mas universal que recém-nascidos não são uma visão muito bonita – eles são bolhas esquisitas de humanidade amassada e enrugada. Mas sua amiga provavelmente não vai dormir o suficiente por um bom tempo, e tem dedicado seu espírito e corpo para contribuir com alguma coisa nessa maravilha que chamamos de vida, então ser completamente honesto sobre a cara do bebê pode não cair bem. Diga só “ahh”, “uau” e “meu deus do céu” enquanto ela te mostra as imagens.

Também descobri que isso funciona para comentar sobre outras coisas fora a aparência do bebê – mencionar que o nome é lindo, que a roupinha é fofa ou falar sobre a hilária saúde capilar da cabeça do bebê vai manter a conversa rolando numa direção positiva. É tipo falar com alguém que ama muito seu gato. Só diga: “Aposto que ele tem uma personalidade ótima, né?” e deixe a pessoa mentir por anos sobre como isso é verdade.

Não se preocupe em comprar presente, só compre alguma coisa

Coisas que bebês gostam não se limitam a: cores, dedos, papel, luz, rostos, animais, copos, areia, ar, cabelo, roupas, dormir, narizes, tapetes, fios, colheres, estrelas, orelhas, a escuridão, lápis, canudos e olhos. Um bebê recém-saído do útero vai literalmente se surpreender com qualquer coisa que o mundo tem a oferecer, e tem zero gostos discerníveis. Tem uma boa chance dele preferir o papel do presente do que o que tem dentro, então não gaste muito tempo pensando nisso. Melhor dar pra ele alguma coisa com significado ou valor quando ele tiver idade suficiente para apreciar o quanto você é legal por gastar uma grana num presente tão daora. Por enquanto, só compre um macacãozinho ou um ursinho de pelúcia que ele vai destruir com suas cagadas e babadas constantes.

Quando visitar

Preste atenção agora, por favor: tem muita coisa que pode dar errado aqui. Como com qualquer coisa na vida, é vital saber o seu lugar quando estiver visitando novos pais. Não chegue sem ser convidado com uma caixa de balas e a ambição de não perder um segundo da jornada desse bebê. Ligar perguntando se você pode aparecer numa quarta-feira por volta das 16 horas também não é legal – pensar com antecedência é um conceito impossível para pessoas responsáveis por uma criatura que precisa ser alimentada no peito sete vezes por noite e fica se cagando sem aviso. Então é importante ser flexível.

Além disso, visitar novos pais não é como visitar os seus pais, onde você pode chegar, se afundar no sofá e perguntar o que tem de janta. Tem zero chances da sua amiga sentir que precisa te servir também, então leve comida pra todo mundo, faça alguma coisa útil como lavar a louça e não fique muito tempo – três histórias do Insta e pronto.

Carregando o bebê pela primeira vez

Primeiro, não pergunte se você pode carregar o bebê. Você está colocando a mãe numa posição desconfortável se ela não estiver pronta para deixar a coisinha que já esteve no útero dela nos seus braços. Então espere pela oferta, e quando isso acontecer, esteja pronto com mãos limpas e lavadas. Recém-nascidos são seres incrivelmente frágeis – a última coisa que eles precisam é ingerir alguma bactéria bizarra que você trouxe com você, seu porcaria.

Independente de quão despreparado você está para carregar o bebê, dizer “Vou passar essa, valeu”, pode ser percebido como um grande insulto, então vá em frente. Segurar um bebê pode ser a melhor sensação do mundo, mas também é aterrorizador perceber tudo que pode dar errado nesse instante. E se você derrubar a criança sem querer? E se você acidentalmente esmagar a cabecinha mole dela? E se ela vomitar em você? Esse tipo de pânico é perfeitamente saudável e normal. A pior coisa que pode acontecer nesse caso é a criança começar a chorar quando estiver no seu colo – e, francamente, é um pesadelo mesmo. Não tem nada mais humilhante que alguém que não tem nenhuma experiência ou personalidade começar a berrar porque sente que não deveria estar perto de você. Se isso acontecer, o melhor é sorrir corajosamente, devolver o bebê para os pais, correr para casa, fechar as cortinas e silenciosamente refletir sobre todos os seus fracassos.

Finalmente, transforme essa mãe na sua amiga de novo

Depois que sua amiga passou meses criando e nutrindo uma nova vida e você esteve ocupado se acostumando com essa nova realidade insana, é hora de voltar a ser os amigos que vocês eram. Sem regras ou estranhos “certo e errado” para suas interações, só você, ela e essa nova criança que vocês deram tão duro para aprender a amar. Olha, a criança não vai a lugar nenhum. É melhor fingir que gosta dela agora e já ir se preparando para o futuro, quando ela vai ser um ser humano que consegue falar e controlar o próprio intestino.

