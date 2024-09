A Nova do Lechuga Zafiro nos Apresenta os Ritmos da Resistência Afro do Uruguai

O produtor uruguaio Lechuga Zafiro, de batismo Pablo de Vargas, é provavelmente mais conhecido por seu trabalho com a label Staycore e o coletivo mexicano NAAFI, mas ele também tem seu próprio selo, chamado Salviatek. Pobvio, co-fundador da label, foi responsável por seu primeiro lançamento, mas Zafiro vem chegando com o segundo.



O EP se chama Aequs Nyama e nasceu dos “candombe comparsas”, ou grupos de percussionistas e dançarinos que performavam ao som do ritmo. Segundo o Upside Down World, Candombe é um ritmo afro-uruguaio que surgiu em meados de 1750, quando os africanos foram levados ao país para trabalho escravo e “usavam o ritmo dos tambores para se comunicar uns com os outros e desafiar os colonialistas”. Os candombe comparsas existem até hoje, “para muitos uruguaianos de descendência africana, Candombe é parte de uma luta e resistência do dia-a-dia em uma sociedade continuamente discriminadora”. O lançamento também tem um componente visual que imita um dispositivo biotecnológico. O design é de Art Belikov, Pichón Ameba, e Bao-Tran Tran, e pode ser visto nesse site.

Nesta quinta (29), dividimos com vocês o lead single incansavelmente frenético do EP, “Tambor Espada (سكين)”, que conta com a participação de C1080, uma candombe comparsa. A faixa já foi tocada por gente de estirpe como o Neana, do Night Slugs, o Nguzunguzu da Fade to Mind, e o produtor australiano Air Max ’97. Falando com o THUMP via e-mail, Zafiro nos deu algum contexto sobre a faixa: “‘Tambor Espada’ é um dos experimentos com a percussão candombe que mais ressonou entre os produtores e dançarinos”, explicou. “Ela está alinhada com a ideia de trazer a lógica do candombe à cultura club. O clima cru, dark e caótico da faixa representa o tipo de sentimentos e sons que eu gosto de investigar quando produzo música.” Escute a faixa abaixo, siga Lechuga Zefiro no SoundCloud e tenha certeza de pegar o EP quando for lançado, dia 15 de novembro.

