MIXED BY Kevin Saunderson

Lenda. Essa é uma palavra (e título) usada a torto e a direito na dance music, mas hoje ela está sendo utilizada com propriedade. O que seria da música eletrônica sem o Kevin Saunderson? Como parte do grupo seminal The Belleville Three, ao lado do Derrick May e do Juan Atkins, Saunderson foi responsável pela criação do que hoje conhecemos como techno. Baseado nos beats ingleses, ele ajudou a moldar um gênero e um som que é a essência vital de cada gênero da música eletrônica, e agora, aos 50 anos, continua a expandir os limites das nossas mentes com sets destruidores, além de parcerias e remixes empolgantes.

E enquanto continua a ocupar o trono, como o veterano dos veteranos, Saunderson usa seu conhecimento e experiência para moldar a nova geração – seguidamente através da tutela dos seus filhos, Dantiez e Damari, que estão trabalhando para seguir os passos do pai e dar continuidade ao seu legado. Muito disto também é feito através do seu selo, KML, que serve não apenas para lançar o seu catálogo de duas décadas, mas também uma série de novos artistas.

Videos by VICE

Seria pouco dizer que estamos felizes em apresentar um MIXED BY de Saunderson, e provavelmente poderíamos tagarelar pelo resto da semana sobre por que ele é tão importante para a música para a qual vivemos todos os dias, mas não vamos fazer isto. Em vez disso, vamos deixar a música dele falar por si mesma.

Aperte os cintos e aproveite a viagem.

Tracklist:

1. Dante Saunderson – With Caution

2. Laura Welsh – Ghosts (Kevin’s Ghosts of Detroit Dub)

3. Lone – Restless City (Head High Remix)

4. The Martinez Brothers – Tree Town

5. Harry Romero & Joeski – Choose One

6. Kevin & Dantiez Saunderson – Womp It

7. Shlomi Aber – Helter Skelter

8. Dantiez Saunderson & Bjelo – HI RISE

9. Arnold Jarvis & Danism – Reciprocated Love (Deetron Remix)

10. Samuel L. Session – The Talkbox (Concrete Mix)

11. Mr. G – Ben & Gerd (Killin It M Day)

12. Edit Revenge & Roland ClarkI – Surrender (Wehbba Remix)

13. Seph – Jade

14. Samuel L. Session – Chains

15. Quenum – Face To Face (Cassy Remix)

16. Chez Daimer – Untitled B (Greg Gow 2014 Update)

17. Samuel L Session – A Funky Affair Blazin’ Moody (Concrete Mix)

18. John Norman – 313 (Original Mix)

19. Ramiro Lopez – This & That

20. Maceo Plex – Conjure Dreams

21. Cris Celiz – Please Don’t Stop

Kevin Saunderson está no Facebook // Soundcloud // Twitter