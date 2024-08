Orgia deixa de bater recorde mundial por falta de participantes

A empresa que tinha como objetivo ser a anfitriã da “maior orgia da história da humanidade” morreu pela boca. Os organizadores da Menage Life prometeram superar o evento conhecido como Sin City 8 — uma loucurinha de cinco dias em Las Vegas com karaokê onde roupas eram opcionais, balada com fantasias felinas e o que eles chamaram de “olímpiadas piranhudas” — incluindo uma suruba que “entraria para a história”, se gabando de que atrairiam mais de 1.000 pessoas para uma orgia “monumental”. Mas quando chegou a hora do TRANSAÇO, os caras da Menage Life tiveram problemas de comparecimento, se é que você me entende.

De acordo com o Las Vegas Weekly, apenas 375 swingers apareceram na tal tentativa de quebrar o recorde, realizada no começo deste mês. 125 amantes livres a menos do que o necessário para sair na frente do recorde anterior, definido quando 500 pessoas praticaram o amor sensual no Japão, lá em 2006. E é uma broxada brutal, ainda mais depois da empresa ter prometido “deixar o recorde anterior no chinelo”.

Sejamos francos, porém, o surubão da Menage Life teve vários probleminhas pra resolver. Depois que Stephen Colbert revelou onde a coisa rolaria — um Embassy Suites em Las Vegas — o hotel tirou o cavalinho da chuva, forçando a festança a correr atrás de um novo local. A Menage Life conseguiu então fechar com Erotic Heritage Museum, que é basicamente um grande shopping da putaria — mas poucas horas antes da transa grupal começar, outra troca de posição foi necessária, finalmente encontrando seu lugar no Green Door, um clube de Las Vegas.

“Não batemos o recorde mundial, mas ainda assim foi um evento incrível, considerando as circunstâncias enfrentadas pela nossa equipe”, escreveu a Menage Life em nota à imprensa.

Deixando de lado as mudanças de local, sexo grupal é um pesadelo logístico, então parabéns pros caras da Menage Life que conseguiram botar 375 pessoas pra transar no mesmo lugar. Restam anda esperanças para a “maior orgia na história da humanidade”, já que a Menage Life planeja o Sin City 9, com o objetivo de tentar quebrar o recorde mais uma vez, contando dessa vez com o comparecimento de todos.

