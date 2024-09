Soundcloud desmente que vai bloquear mixes com problemas de direitos autorais

Esta matéria foi originalmente publicada no THUMP US.



A plataforma de streaming SoundCloud desmentiu a afirmação de que vai restringir o upload de DJ mixes. Segundo reportado pela Digital Music News, a empresa alemã pode impor uma série de limitações “sérias e significativas” ao upload de mixes. Citando uma fonte anônima que previamente avisou-os de grandes furos sobre o SoundCloud, a publicação disse que por enquanto é incerto que restrições serão essas, mas elas podem incluir “bloqueio total” de todos os DJ mixes cujas faixas não são todas liberadas para uso.



Videos by VICE

“Acho que os DJs não ficarão felizes”, diz a fonte no artigo original. “Muitos assinantes provavelmente também vão se irritar.”

Um representante do Soundcloud disse ao THUMP via e-mail que as afirmações feitas no artigo eram falsas. “A notícia publicada no DMN não é real”, informou. “No SoundCloud, estamos numa missão de criar um lugar onde toda a criatividade pode coexistir. A comunidade de criadores do Soundcloud, incluindo DJs, é muito importante pra nós.”

No dia 29 de março, o SoundCloud ingressou oficialmente na corrida do streaming, introduzindo um novo serviço pago chamado SoundCloud Go. O movimento seguiu uma série de acordos com as três grandes gravadoras — Sony, Universal e Warner — que aconteceu logo depois de uma grande remoção de conteúdo sinalizado como violação de direitos autorais.

Siga Alexander no Twitter.

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.