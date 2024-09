O Todd Terje vai lançar um novo EP com covers da Disco

Nossos primos gringos comemoram que no hemisfério norte os primeiros raios de sol do verão começaram a aparecer (enquanto o frio vai chegando por aqui), e o queridinho de nós todos Todd Terje tem um novo projeto pra deixar o povo de todos os mundos (verão/inverno) bem felizes. Gravando pela primeira vez com sua banda The Olsens, o novo disco de Terje, Big Cover-Up, tem altos covers da disco. No trabalho, há covers do seminal Yellow Magic Orchestra, Martiin Circus, Boney M e Vangelis, assim como o EP conta com remixes feitos por Dan Tyler e Prins Thomas.

Sinta um gostinho do que vem por aí com o remix de Daniel Maloso para “Baby Do You Wanna Bump”, dos Boney M.

Veja a tracklist completa:

A1. Firecracker (by Yellow Magic Orchestra / Martin Denny)

A2. Disco Circus (by Martin Circus)

B1. Baby Do You Wanna Bump (by Boney M)

B2. La Fete Sauvage (by Vangelis)

C1. Baby Do You Wanna Bump (Daniel Maloso remix)

C2. Firecracker (Dan Tyler remix)

D1. La Fete Sauvage (Prins Thomas remix)

D2. Disco Circus (Øyvind Morken remix)

The Big Cover-Up será lançado no dia 17 de junho pelo selo do próprio norueguês, Olsen Records.

