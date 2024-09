Câțiva bărbați slab dotați mi-au spus cum e să trăiești cu un penis minuscul

Scrolam pe Instagram săptămâna asta și-am dat peste un meme care spunea: „Dacă ai o zi proastă, amintește-ți că-n lume există femei care vor lua un penis minuscul diseară și se vor preface că le place, pentru că e al bărbatului lor.” Apoi, scria așa: „Fii fericită cu penisul ăla cât degetul mare, fetițo!”

Dar pentru bărbații care au micropenisuri, poanta este reală, așa cum este rușinea care vine cu penisul care uneori nu e mai mare ca un stick USB.

Videos by VICE

Un micropenis e definit ca un penis care măsoară de 2,5 ori mai puțin decât dimensiunea medie a unui penis flască; lungimea reală ar fi, probabil, ceva mai puțin de 6,35 centimetri.

Aproximativ 0,6 procente dintre bărbați au chestia asta. „E un lucru foarte rar”, mi-a spus Dean Elterman, chirurg urolog la Toronto Western Hospital.

Elterman zice că un micropenis poate fi diagnosticat din timpul copilăriei; apare, în general, când testosternul are probleme în a ajunge la făt în uter. Dacă e depistat foarte devreme, se pot folosi doze de testosteron ca să crească lungimea penisului, dar Elterman spune că acest tratament nu mai e eficient după pubertate. Nici cremele, injecțiile sau pastilele disponibile online. Cât despre operațiile de mărire a penisului, Elterman spune că bărbații cu penisuri mici tind să atribuie adesea chestia asta ca o problemă în viața lor, iar asta „poate duce la anxietate în relații, depresie, stimă de sine scăzută.” O operație nu va produce neapărat rezultatele pe care le vor, zice el, și n-o să vindece probleme de sănătate mintală.

„Trebuie să te adresezi persoanei, nu penisului.”

VICE a vorbit cu câțiva oameni care au micropenisuri, ca să afle ce impact are un penis minuscul în viața lor.

Jack, 29, Fort Worth, Texas

VICE: Cât de mare e penisul tău?

Jack: Variază, dar recent avea 7,60 centimetri, maxim nouă, în erecție. De obicei, când e flască, e mai mic de 2,5 centimetri, ca un clitoris.

Când ți-ai dat seama că ai micropenis?

Când aveam 11 ani. Mi-am văzut toți prietenii dezbrăcați și-am realizat că o am mult mai mică decât ale lor. Pe bune, acum am aceeași dimensiune ca atunci când aveam 11 sau 12 ani.

Ce-ai simțit?

Îmi amintesc că mă uitam la Scary Movie și e o scenă cu puța copilului și mă gândeam: „Wow, a mea e chiar mai mică!”. Cred că porecla „Baby Dick” s-a împământenit în mintea mea și întotdeauna mă gândesc la mine ca un om cu puță de copil, presupun. Întotdeauna mă gândesc atât într-un mod îngrozitor și, în cele din urmă, ca într-un coșmar devenit fantezie, că penisul meu e expus și sunt numit „Baby Dick” și alte porecle peiorative. În fanteziile mele, câteva fete spun mereu: „Oh, fratele meu de doi ani e mai mare decât chestia asta.”

Deci, a devenit un fetiș?

Chiar cred că s-a dezvoltat ca un fel de reacție subconștientă, ca să fac față neliniștii și nesiguranței. Bărbații vor ca penisul lor să fie observat, iar dacă cineva are un penis foarte mic, nu o să presupună nimeni că are penisul foarte mare. Așa că, dacă nu ai un penis imens, mai bine să-l ai mic. M-am întâlnit cu o dominatoare și-mi plăcea să mă lege și să mă tachineze despre „puța mea mică”, „teenie weenie”, „viermișor inutil”. E o combinație palpitantă. Chiar am lăsat-o să mi-o tragă-n fund cu un strap-on, ca să-mi demonstreze că poate fi mai bărbat și c-un penis mai mare decât mine.

Când ai avut primul contact sexual?

Aveam cam 18 ani când am primit un blowjob și 19 când am făcut sex prima dată. Prima oară când mi s-a făcut sex oral a fost ciudat când mi-am scos pula. Se vedea că tipa e surprinsă de penisul meu foarte mic și aproape c-a râs. Prima dată când am făcut sex deja știa despre ce e vorba, așa c-a fost o experiență plăcută.

I-ai spus dinainte?

Da, am făcut unele referințe subtile și-am discutat oarecum înainte s-o vadă. Cred că mai degrabă era intrigată, înainte de toate.

E un handicap sexual?

Într-un fel. Dar cei mai mulți tipi care au dimensiuni mici se revanșează în alte moduri, adică oral, cu mâinile sau chestii de genul ăsta. E ca și cum realizează că au un dezavantaj. Eu, spre exemplu, am încercat să compensez mărimea penisului.

Cum e viața ta sexuală acum?

Sunt căsătorit de cinci ani. Au trecut două luni de când n-am mai făcut sex. E amestecată, pentru că am fetișul de a fi umilit c-am un penis mic. Uneori, soția mea joacă rolul dominatoarei, vorbește despre faptul „c-ai un penis atât de mic” și își bate joc de nepotrivirea mea.

Faptul că ai un micropenis a fost sursa unor probleme de sănătate mintală?

Când eram mai tânăr, am avut probleme cu depresia și câteva tentative de sinucidere. Odată, am luat opt pastile de hidrocodonă și-am băut jumătate de sticlă de Jack Daniels. Aveam 15 ani. Cu siguranță am avut ceva probleme care sunt doar parțial, cred, legate de faptul că am un micropenis.

Jesse, 23, Rock Port, Missouri

Cât de mare ai penisul?

Jesse: E între cinci și 6,35 centimetri când e întărit. Aproximativ de mărimea unei brichete Bic.

Când ți-ai dat seama că e mai mic decât media?

Eu și amicul meu eram copii, cred că el avea șapte ani, iar eu șase. Alergam prin păduri împreună. Într-o zi, a trebuit să facem pipi și-am stat unul lângă altul. Am observat, chiar la vârsta aia, că penisul lui era considerabil mai mare decât al meu.

Care ar fi dimensiunea ta ideală?

12,5 centimetri.

Ai avut vreodată experiențe sexuale nasoale din cauza micropenisului?

Cu femeia cu care mi-am pierdut virginitatea, la 17 ani. Era avertizată că am penisul mic, iar după ce-am făcut-o, ea insista că e mare și uriaș, doar ca să mă facă să mă simt mai bine. După o săptămână, ne-am despărțit și-a zis tuturor care o ascultau cum e, de fapt, penisul meu. Avea și poze.

Asta a afectat abilitatea ta de a face sex?

Sigur. Nu pot s-o fac într-o mulțime de poziții în care un bărbat cu penisul mediu o face. Nu am cum să fac sex în picioare deloc. De fapt, sunt doar trei sau patru poziții care funcționează cu succes.

Care?

Misionar cu mine deasupra, misionar cu ea peste mine, capră. Cam astea. Doar în astea pot să penetrez.

Citește și: O poveste despre mărimea penisului care o să-ți schimbe părerea despre penisul tău

Cât de des te masturbezi?

La fiecare câteva zile. Nu e neapărat complicat, doar un pic diferit de cum o fac majoritatea bărbaților. Trebuie s-o prind între degete, de cele mai multe ori.

Cum e viața ta sexuală acum?

Sunt însurat. Ei îi place mărimea mea, dar sincer, facem swing. Asta ajută mult relația noastră.

În ce fel?

Ei îi place să mă vadă cu bărbați și cum îi satisfac. Iar eu mă bucur când știu că ia un penis de mărime normală. După ce-am început să facem swing, nu ne mai abținem de la nimic sexual. Ea spune că a fost cu bărbați cu puli mari și c-a durut-o să și-o tragă cu ei. Zice că, uneori, își dorește să am penisul mai mare, dar măcar e fericită că e îndeajuns de mic încât să n-o rănească.

Te-ai gândit să-ți mărești penisul?

După ce-am studiat problema, am aflat că cele mai multe metode nu funcționează, iar cele care merg costă o pălărie de bani.

Vrei să ne mai împărtășești ceva despre penisul tău?

Ei bine, pe lângă că am un micropenis, sunt și circumcis. Cu siguranță, am tras bățul cel mai scurt în departamentul de jos.

Neil, 50 și ceva de ani, UK

Când a încetat penisul tău să crească?

Neil: Penisul meu a fost mic de când mă știu. Nu a încetat să crească, n-a crescut niciodată.

Cât de mare e?

Are trei centimetri în erecție și e inexistent când e flască. Poți să-l măsori doar când e în erecție.

Spune-mi despre viața ta sexuală.

Sunt bisexual. Am încercat să fac sex doar de două ori, dar a fost imposibil. Am dat peste femei care au râs de mine, așa că am renunțat să mai merg la întâlniri.

Citește și: Viața de bucătar m-a ajutat să uit că am un penis minuscul

Poți să te masturbezi?

Da, dar e dificil. Nu pot s-o țin, doar s-o frec.

Cum a afectat problema asta sănătatea ta mintală?

Mă deprimă și mă face să mă simt inadecvat. M-am gândit la mărirea penisului. Ar fi minunat să am unul normal.

Chris, 42, Olanda

Cât de mare e penisul tău?

Chris: În erecție, de zece centimetri, care nu e micro, însă e foarte mic. Când nu e tare, variază între zero și 2,5 centimetri. Aș fi fericit cu mai mult.

Când ți-ai dat seama că e mai mic decât media?

În școala primară. Înotam săptămânal și ne îmbrăcam într-un vestiar public, așa c-am aflat repede că penisul meu arăta diferit decât al altor băieți. Au aflat și ei asta.

Când a încetat să mai crească?

Pe la 12 ani.

Cum a fost prima ta experiență sexuală?

Pe la 12 ani, m-am masturbat împreună cu un amic. Mi-a arătat că un penis poate face mai mult decât pipi. Prima experiență cu sex real a fost când aveam 26 de ani. Am fost virgin până atunci.

Ai avut vreo experiență sexuală jenantă din cauza penisului tău minuscul?

Chiar la prima. Am pierdut prezervativul și a fost greu să găsesc vaginul femeii. Să pierd prezervativul se-ntâmplă des, așa c-am decis să cumpăr unele de dimensiuni mai mici, care se găsesc online.

Cum a afectat asta performanța ta sexuală?

Nu a afectat-o. Din moment ce folosesc prezervative mai mici, nu le mai pierd, iar sexul protejat e posibil cu soția mea. Performanța mea sexuală e în regulă, mai ales că soția mea nu vrea Karma Sutra. Nu încercăm poziții, dar nu din cauză că am penisul minuscul.

Le spui partenerilor sexuali dinainte că ai penisul mic?

Nu, toți află singuri. Niciunul dintre ei nu s-a plâns până acum.

Citește mai multe despre penisuri mici:

De ce își bagă bărbații birmanezi ulei de cocos în penis

Am un penis mic şi mă mândresc cu asta

Activiștii pro-animale dau vina pe carnea de pui pentru penisul mic al fiului tău