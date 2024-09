Am întrebat niște părinți tineri dacă mai fac lucruri perverse de când au copii

Când faci copii, pur și simplu ți se schimbă viața. Noua ta responsabilitate, de a avea grijă de un bebeluș, o să se răsfrângă în toate aspectele existenței tale, de la carieră și viață socială, la locuință și viață personală. E, probabil, de la sine înțeles, că viața ta sexuală o să fie la fel de afectată ca și programul de somn în primii ani în care ești părinte.

Să sperăm că, pe măsură ce crește copilul, o să recâștigi ceva care seamănă măcar cu fostul tău stil de viață – dar ce faci dacă anumite aspecte ale identității tale nu se pupă cu ce crede lumea că înseamnă „un mediu potrivit pentru copii”? Cât de departe ar trebui să meargă părinții care se dedau la chestii kinky și privesc BDSM-ul drept un aspect esențial al identității și sexualității lor? Sau ar trebui să se chinuie vreun pic să-și ascundă interesele de adulți de copiile lor în miniatură?

„Sexul e pentru adulții cu consimțământ, jucăriile sexuale sunt pentru adulții cu consimțământ – chestiile astea n-au ce căuta în preajma copiilor. Kinky sau ne-kinky, nu contează”, spune terapeuta Dulcinea Pitagora, din New York, care acceptă și clienți pasionați de perversiuni.

Părinții care au relații bazate pe sex, în care sunt prezente și perversiunile, pot să creeze un mediu mai deschis și mai sănătos pentru dezvoltarea copiilor. BDSM-ul necesită o anumită doză de deschidere și de sinceritate, iar practicile astea pot chiar să-i ajute pe părinți să le explice copiilor importanța anumitor subiecte, cum ar fi consimțământul, sau o minte deschisă față de preferințele ne-normative, sau lipsa de rușine față de ce-ți place. „Nu zice nimeni că trebuie să știe [copiii] toate chestiile la care consimțiți sau pe care le negociați, dar genul de relație pe care îl pot avea anumite cupluri kinky pot să confere un model foarte bun de comunicare și de stabilire a limitelor personale”, zice Pitagora.

VICE a vorbit cu mai mulți părinți care practică chestiile kinky și BDSM-ul. Deși au avut opinii diferite în ce privește limitele intimității, atitudinea cea mai des întâlnită a fost că întreținerea unei vieți sexuale bune și oneste îi ajută să fie părinți fericiți, ceea ce-i face să aibă familii fericite.

James din Wisconsin

31 de ani

Doi copii, de 2 ani, respectiv 7 luni

VICE: Poți să te prezinți și să-mi povestești un pic despre sexualitatea ta și chestiile kinky pe care le practici?

James: Mă identific ca hetero, dar adevărul e că sunt hetero-flexibil. Îmi plac persoanele feminine și nu prea-mi pasă ce organe genitale au. Sunt mascul dominant cu niște note de sadism, dar îmi petrec 99% din timp ca tată și soț cuminte.

Ai vreo poveste în care se intersectează cele două lumi?

Fiul cel mare e la vârsta explorărilor. Odată a găsit dopul anal din metal al soției și de-abia aștepta să-l arate musafirei noastre neinițiate. Soția mea a fost pe fază și, cu o sclipire în ochi, i-a explicat că aia e jucăria lui mami și să i-o dea înapoi. Musafira s-a înroșit la față și a fost evident interesată de ideea de dop, dar a zis repede că n-a încercat niciodată așa ceva.

Ne petrecem mult timp goi în fața copiilor. Fiul nostru a văzut semnele de pe pielea maică-sii și odată le-a arătat cu degetul și-a zis: „Auci!” Noi am dat din cap și-am zis: „Da, puiule; acolo a făcut mama buba.” Și cu asta, basta. Sunt sigur că odată ce ajunge la vârsta școlară o să fim mai discreți în ce privește nuditatea, dar, sincer, mai mult ca să-l învățăm pe el că nu poate să se plimbe gol de față cu musafirii. Pentru că vrem ca cei mici să se simtă bine în pielea lor și să știe că sunt frumoși și să nu se ascundă după cine-știe-ce standard dubios impus de puritani acum niște sute de ani, când am fi fost bătuți cu pietre dacă ne-ar fi plăcut sexul, după capul lor.

Cum le explicați copiilor care-i faza când găsesc jucării?

Fiul nostru e la vârsta la care găsește chestii, chiar dacă ne chinuim din răsputeri să le ascundem. Ca atare, de multe ori găsește și lucruri care nu-i aparțin, dar știe că trebuie să lase chestia respectivă în pace, când îi zicem că ceva e-al lui tati sau mami. Și eu și soția mea am zis că vrem să creăm un mediu pozitiv din punct de vedere sexual. Chiar și când o să afle copiii ce e un vibrator și că legăturile alea cu arici de pe pat sunt pentru mami. Nu ne-am propus niciodată să le ascundem, ci mai degrabă am vrut să fim responsabili și să nu le ținem la vedere, fără ca asta să creeze vreun incovenient și fără să lăsăm să se-nțeleagă că jucăriile de genul ăsta sunt rușinoase.

Ce sfat le-ați da altor părinți care practică chestii kinky?

Să fie sinceri. Perversiunle (legale) care le plac nu-s motive de rușine, iar copiii respectă sinceritatea mai mult decât pe cei cărora le e frică de propria identitate și de propriile nevoi.

J. din Texas

45 de ani

Patru copii: de 13, 16, 19 și 21 de ani

VICE: Povestește-mi un pic despre ce perversiuni îți plac. Ești dominatoare, dar și flexibilă, corect?

Jay: La început nu eram flexibilă, dar li se-ntâmplă multora din lumea perversiunilor: ești ceva la început, dar pe urmă evoluezi. [Eu și soțul meu] am evoluat împreună; suntem parteneri cam în toate. Locuim într-un oraș mic, unde soțul meu e o persoană foarte publică, deci [viața noastră sexuală] nu e la vedere. El aduce banii în casă. După opt ani de căsnicie, eu am devenit [dominant-flexibilă] din submisivă sau pasivă. În ce privește fetișurile, ne jucăm cu temperatura, textura și mâncarea. Când am avut copii, am adus și alăptarea adultă în pat. Eu sunt dispusă să încerc orice. Funcționează de 23 de ani, de când suntem împreună.

Trebuie să fiți atenți, să ascundeți jucăriile sexuale de copii?

Ne place bătutul la fund, dar cu curele și obiecte din casă. Nu port zgardă, n-am purtat niciodată. Am părul lung până-n talie. Soțule meu n-are nevoie de lesă; părul meu e lesa. Am un cufăr cu jucării care-i plin cu legături de mătase, legături pentru ochi, lumânări și alte jucării BDSM. Copiii noștri sunt conștienți de mult că mama și tata au o viață sexuală. Mi-am dorit dintotdeauna ca copiii mei să vadă ce-nseamnă o relație fizică bună. N-am ascuns asta de copii niciodată. Îți lasă impresia că sunt nițel jenați, dar le și place. La câte familii trec prin crize, le zic copiilor: „Asta e și pentru voi, ca să vedeți că e totul ok.” Sincer, cred că faptul că suntem deschiși cu copiii a decurs din asta. Eu sunt mama nebună, care îi cumpără copilului de 16 ani prezervative, inele pentru penis și lubrifiant. Dacă au de gând să exploreze cu așa ceva, vreau să fie în siguranță și să se gândească un pic dinainte la ce fac.

Ați vorbit cu ei despre perversiuni?

Fiica cea mai mare, care are 21 de ani, e și ea cu perversiunile, în mod clar. Dar nu a fost activă până când a ajuns la facultate și a fost implicată într-o situație în care o persoană a depășit limitele ei de consimțământ, așa că atunci am început să vorbim despre asta. Cred că dac-am fi vorbit [mai devreme], poate n-ar fi ajuns în relația aia, dar când a avut nevoie de sprijin, fiica mea a simțit că poate să vorbească cu noi, pentru că a știut că ne plac și nouă perversiunile. Nu știa ce anume facem, dar avea destule dovezi cât să știe.

Ce s-a întâmplat după ce-ați vorbit? Cu ceilalți copii vorbiți despre perversiuni?

Am aflat că-i place asfixierea erotică, ceea ce, pentru mine, nu-i o limită de netrecut, fiindcă și noi o practicăm cât de cât, dar e o limită acolo. Terapeuta mea era cu perversiunile și a murit într-o scenă din asta, pentru că i-a fost zdrobită traheea. Cu cât practici mai des, cu-atât ți se înmoaie mai mult traheea. Ai ei a colapsat, iar partenerul n-a putut s-o resusciteze. Așa că am vorbit despre asta și despre asfixiere și despre diferitele tipuri de legături.

Sunt foarte apropiată de fiul meu de 16 ani, el e mascul submisiv și-i plac fetele mai corpolente. L-am întrebat: „Prietenii tăi nu fac mișto de tine?” Și mi-a zis: „Nu, mama, eu fac mișto de ei, pentru că se combină doar cu slăbănoage!” Am vorbit și despre submisivitate la bărbați și despre cum să faci asta într-un mod sănătos.

Fiica noastră de 19 ani are viziuni mai conservatoare despre sex. N-avem absolut nicio problemă cu asta. La mine-n casă, ești liber și să faci și să nu faci perversiuni. Numai să nu-ți ascunzi cine ești cu adevărat.

Chris din New Jersey

35 de ani

Doi copii: 3 ani, respectiv 19 luni

VICE: Ești cu soția ta din liceu. Ați descoperit împreună că vă plac perversiunile?

Chris: Sunt pervers din fire. Am avut pornirile astea dinainte să știu ce sunt. Procesul prin care am ajuns să le-nțeleg mi-a luat mult, pentru că am crescut într-o familie destul de conservatoare. După 20 de ani am acceptat cine sunt, dar am ajuns să fiu mândru de asta abia de curând. Ironia face ca soția mea să fie dintr-o familie al cărei motto e să scoți la iveală ciudatul din tine, dar nu știa prea multe despre perversiuni înainte să mă cunoască pe mine.

Ce fel de chestii perverse vă plac?

Eu sunt bisexual, dar n-am făcut niciodată sex cu un alt bărbat. Mi-ar plăcea enorm. Sunt pasiv la sex și cel mai bun mod în care-mi pot descrie sexualitatea e „târfa senzațiilor”. Îmi place să mi se facă lucruri, fără să pot controla nimic. Îmi place să-mi forțez limitele senzațiilor pe care le primesc, fie că sunt bune sau rele.

Acasă cum v-ați amenajat spațiul pentru chestii kinky?

Locuim într-o casă din epoca victoriană, cu trei nivele. La momentul de față, facem toate chestiile kinky în dormitor. Avem un dulap mare din plastic în debaraua din dormitor, în care ne ținem toate jucăriile. De curând, am dat vreo două sute de dolari pe aparatură electrică de la eStem, ceea ce-a fost o mare bucurie. Mi-am luat în sfârșit un căluș, după atâta timp, pentru că-s foarte gălăgios. Mi-am luat o glugă nouă, o pereche de chiloți din latex cu dop anal încorporat, o vergea depărtătoare și mai multe bice diferite.

Copiii v-au văzut vreodată jucăriile?

Fiul meu a avut miercuri programare la dentist, iar dentistul i-a dat o jucărie, una dintre celebrele mănuși din alea de latex, umflată ca un balon. I s-a părut cea mai tare chestie din lume. Din păcate, a ajuns acasă și-a sfâșiat-o și-a fost distrus. M-am dus sus și a venit după mine până la dulapul cu chestii care nu pot fi menționate. Am luat altă mănușă din latex, pentru că avem și noi din alea. M-am întors jos și s-a bucurat mult că are altă mănușă cu care să se joace. Soția mea s-a uitat la mine și mi-a zis: „Sper că nu i-ai arătat ce-i acolo… Micul nostru Rain Man o să țină minte că obiectul ăla a venit de-acolo și, peste vreo trei luni, o să fim noi în camera aia și el o să vină să ceară o mănușă-balon.”

Ai fi suficient de deschis cât să vorbești cu ei despre perversiuni, dacă te-ar întreba?

Doamne, au trei ani, respectiv un an și jumătate. Peste vreo zece ani o să am o discuție un pic mai serioasă cu ei. Sper să fiu cât de sincer pot, fără să le dau detalii exacte.

Ai vreun sfat pentru persoanele cărora le plac chestiile kinky și se gândesc să facă copii?

Nu-nseamnă că s-a terminat cu chestiile kinky, doar pentru c-ai făcut copii. Poate că trebuie s-o iei mai ușor o vreme, s-o lași un pic deoparte, dar asta nu-nseamnă c-o să uiți. Uneori, cel mai bun loc în care să ascunzi chestiile, sub un lăcățel, sunt banalele valize negre, pentru că nimeni nu se gândește niciodată să caute-n ele.

Traducere: Ioana Pelehatăi

