Cele mai bune sfaturi pentru momentul când vei merge prima dată la facultate

Fotografii de Jake Lewis

E oficial: te cari, în pula mea! Te-ai chinuit destul de tare și-ai obținut rezultate juste spre mediocre și-acum te duci la facultate, tărâmul tuturor promisiunilor. În sfârșit, poți să te tunzi fix cum zicea amicul tău drogat că n-o să-ți stea bine și-ți tragi un tic verbal unic, pentru că te-apuci să repeți la infinit o tâmpenie, până când ajungi persoana aia, care chiar înțelege conceptul de socialist utopic.

Fără-ndoială, părinții și profii te asaltează cu sfaturi, dar, sincer, ce știu ei și nu știu mai bine niște mucoși de 20 și ceva de ani? Am fost și noi acolo, am făcut greșelile idoate, ne-am dat seama ce-am fi vrut să știm de la bun început. Și, după reflecții atente, am ajuns la adevărurile pure, pe care să le iei cu tine în săptămâna de deschidere. Sfaturi pe care-ai fi bou dacă nu le-ai urma. Înarmează-te până-n dinți. În VICE poți să ai încredere.

Videos by VICE

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Așa-i că abia aștepți să vorbiți zilnic pe Skype și să purtați conversații banale, cu fundal de ziduri de pârnaie? Așa-i că abia aștepți să te rupi de la distracția cu tot restul lumii din jurul tău? Așa-i că abia aștepți să aveți cel mult un weekend super drăguț pe lună și-n rest să fii super nefericită?

Dacă vreo părticică din tine crede c-ar fi distractiv să ieși și să ți-o tragi în neștire cu alții – oricât ar fi de mică părticica aia – dă-i papucii lu’ gagică-tu. Dacă vreo părticică din tine vrea, în sfârșit, să experimenteze relații gay, fără să fii judecată de grupul vag homofob de colegi de an – dă-i papucii lu’ gagică-tu. Dacă vreo părticică din tine stă trează noaptea și se-ntreabă dacă nu cumva uneori sexul durează mai mult de 30 de secunde – dă-i papucii lu’ gagică-tu. Dacă vreo părticică din tine se-ntreabă dacă nu cumva faptul că ai gagic o să te-mpiedice să fii o persoană activă și fericită în anul întâi, atunci, cu Dumnezeu înainte, dă-i papucii lu’ gagică-tu, pentru că ai dreptate. Dă-i papucii. Mergi pe îndoiala pe care-o simți în adâncul sufletului.

Citește și Cele mai inutile facultăți din România

Dacă, din cine știe ce motiv, îmi urmezi sfatul și-ajungi să-l regreți, o să-mi cer scuze personal. Dar cred din adâncul inimii că tu, cu sufletul eliberat din lanțuri, cu mintea cu-adevărat prezentă, la anu’ pe vremea asta, o să-mi fii profund recunoscătoare. O să-mi mulțumești pentru timpul și lacrimile de care te-am scutit, pentru cât sex vei fi făcut, sau pentru persoana relativ decentă pe care vei fi reușit s-o cunoști dincolo de granițele bulei în care-ai trăit acasă. Pentru că, iată, nu-i nicio surpriză: cu cât ai mai mulți oameni din care să alegi, cu-atât șansele sunt mai mari să dai peste mai mulți oameni care sunt, probabil, ok.

Nu zic că toate cele de mai sus mi s-au întâmplat mie, dar, practic, nu trebuie să fii ca mine. În pula mea, să nu fii ca mine. – HANNAH EWENS

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Cântă la chitară, citează din Kerouac, tocmai s-a-ntors din Boomtown, tocmai se-apucă de fotografie, maică-ta abia dacă-ți vorbește, poartă șalvari, a călătorit fără tine, n-ar fi în stare să-și facă o omletă nici dacă i-ai sparge tu ouăle, crede că Fight Club „îți rupe capul, atât e de tare”, zice că ține cu Juventus, dar nu ești sigură c-a văzut vreodată un meci întreg, povestește des cum a fost în insulele Canare și nu te-a făcut niciodată să ai orgasm. Dă-i papucii lu’ gagică-tu. – ANGUS HARRISON

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Hei! E ok. Știu că-ți place de el și-s sigur că-i un tip super ok. Sunteți împreună de aproape un an, nu, vă țineți de mână pe holurile liceului, te gândești mult la bretonul lui, umpli cutiile de pantofi cu amintiri de căcat și bilețele de-amor și ți le bagi sub pat emoționată, v-ați deflorat unul pe altul cu răsuflarea tăiată: dar, pe lângă toate astea, dă-i papucii. Dă-i papucii! Dă-i papucii. Dă-i papucii! Oricum o să-ți dea el papucii peste șase luni, după o vacanță de Crăciun de căcat, în care devine super evident că și-a tras-o cu cineva de la el de la facultate din Lancaster – și tu, tu care-ai rămas acasă în fiecare seară din săptămâna bobocilor, ca să vorbești cu el pe Skype, care nu ți-ai mai făcut prieteni din prima zi, te-ai cam concentrat pe cursuri, dacă tot n-aveai altceva de făcut, cursuri și Netflix, ca să fii sinceră, și i-ai scris lui mailuri, și-ai fost loială și pe bune și nu ți-ai făcut prieteni, pentru că, pe bune, cui îi trebuie așa ceva, și oricum ați discutat deja numele viitorului vostru câine și numele viitorilor voștri copiii (un băiat și-o fată), tu n-o să ai nevoie de prietenii ăștia cool de la facultate când o să fii căsătorită și fericită cu primul prieten din viața ta la 21 de ani – tu nu ți-ai făcut prieteni și-ai cheltuit 140 de euro pe care nu prea îi ai, de fapt, ca să-i iei lui cadoul perfect de Crăciun și el ți-a luat ție o felicitare și, da: uite ce e, îmi pare rău, s-a terminat. Dă-i papucii. Dă-i papucii acum. Fiecare secundă pe care ți-o petreci acum fără să-i fi dat papucii o să valoreze cât 12 ore de supărare pe tine însăți peste vreo cinci ani, deci fiecare minut valorează cât o lună, etc., etc., o să regreți chestia asta, scrie-i acum pe WhatsApp, știu că doare, dar trebuie s-o faci, ucide relația asta care-i ca un câine drag din copilărie, ucide-o cu lopata, ucide-o cu un foc de armă, numai ucide-o, să moară odată pentru totdeauna, te rog. – JOEL GOLBY

Citește și 8 probleme din cauza cărora facultatea ta merge prost

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Să pleci la facultate e și super tare și terifiant în egală măsură. Ce de lume o să cunoști! Ce de chestii o să-nveți. Ce de băuturi iresponsabil de ieftine și fosforescente o să borăști în chiuveta din camera ta! Poate te gândești că persoana ideală, care să te-nsoțească în timp ce navighezi aceste ape necunoscute, e iubitul tău loial și bun din clasa a doișpea. Doar el te cunoaște mai bine decât oricine, nu? Și relațiile la distanță nu eșuează întotdeauna, nu?! Și, clar, o să rămâneți împreună și după facultate, nu?!?

Greșit! O să-ți petreci tot anul întâi pe Skype, în timp ce gagică-tu o să iasă la agățat cu pretenașii lui de la fotbal, sau o să chiulești de la cursuri să te duci la el în vizită. O să te coste călătoriile astea de-or să te usuce. Noii tăi prieteni o să se plictisească sinistru să te tot asculte cum zici că ți-e dor de ei. Nu o să ți-o tragi absolut deloc, la propriu.

Nu face asta. Coaie, desparte-te de gagică-tu. – EMILY REYNOLDS

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Ca tip căruia i-a dat papucii o tipă care voia să fie pe cont propriu și să se-nece în Strongbow la barul ligii studenților, simt că am experiența necesară să mă exprim în acest domeniu. E important ca tu, tânărul sau tânăra în floarea vieții, să sari din mașina în mișcare care e relația ta adolescentină, complet inutilă și facilă, și s-o lași să intre în stâlpul vieții cu o bubuitură asurzitoare. Clar, gagică-tu o să plângă mult. Clar, o vreme n-o să mănânce și n-o să iasă din casă – dar e ok, pentru că, pe bune, îi oferi o experiență prin care trebuie să treacă. Trebuie să simtă asta acum, pentru că e ceva ce-o să mai simtă de multe, multe ori. Îi faci un serviciu că-i distrugi viața. Și asta-nseamnă că nu va trebui să stai în zona de fumat a cine-știe-cărei petreceri acasă la cineva, să-i dai lui SMS-uri în care-i spui exact câte shot-uri curcubeu ai băgat și nu trebuie să respingi o listă-ntreagă de prieteni tipi, care se țin după tine și-ți zic cât de bună te cred. Fă ce trebuie să faci. – JOE BISH

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Când, în final, vei fi scăpat de privirea neobosită și critică a alor tăi, o să-ncepi să iei multe decizii obiectiv proaste. O să ieși în club, aproape c-o să mori după ce-ți pune cineva droguri în băutură și-o să încadrezi experiența asta la capitolul „seară obișnuită de miercuri”. O să dezvolți o pasiune activă și nesănătoasă pentru filmele sexploatatoare din anii ’60, o să te razi un pic în cap și absolut, 100%, fără dar și poate, o să profiți din plin de faptul că facultatea-i o adevărată grădină zoologică de puli. Clar, majoritatea o să fie nasoale. Specimene naturale oribile, pe care-o să-ncerci să ți le ștergi din memorie în următorii zece ani. Dar s-ar putea să existe și una ok. Poate. E posibil. Oricum, ce nu vrei să faci, cu siguranță, e să eviți activ pula, pentru că ai una acasă, pe care-ai cunoscut-o când aveai 16 ani și-ai presupus c-o să-ți petreci tot restul vieții cu ea. Probabil n-o să fie așa. După ce-o să experimentați o părticică din lume în afara codului vostru poștal, o să vă înșelați unul pe altul, sau o să se prăbușească toată șandramaua, sub presiunea resentimentelor. Ultimul lucru de care ai nevoie, în anii tăi cei mai iresponsabili, e un motiv să nu faci chestii. Inclusiv chestii cu alți oameni. Desparte-te de gagică-tu. – EMMA GARLAND

Citește și Am întrebat studenții de ce renunță la facultate

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Ai propriul tău set de veselă și-o inimă care stă să crape de așteptări. Mai mult ca oricând în viața ta, lumea-i a ta. Trăiește fiecare clipă. Experimentează, asortează imprimeuri îndrăznețe cu culori puternice și dansează în ploaie. Uită-te la filme franțuzești. Citește cărți franțuzești. Prefă-te că ești franțuzoaică. Mănâncă cereale la fiecare masă, dac-așa o simți. Cereale cu zahăr, în pula mea! Încearcă și meditația o dată și donează-ți toți pantofii la săraci. Apucă-te de fumat și de opiacee și treci, treptat, la chestii intravenoase. Dă formă viitorului tău și să nu uiți niciodată de unde-ai plecat și dă-i, în pula mea, papucii căcatului ăluia cu ochi care-i gagică-tu. – ALEX HORNE

DESPARTE-TE DE GAGICĂ-TU

Ți-ai dorit vreodată să iei viața de la capăt ca persoană complet schimbată? Ai visat cu ochii deschiși să ai experiențe noi, să începi prietenii care durează o viață-ntreagă, cu persoane interesante, atrăgătoare, care, în sfârșit, chiar îți iau în serios piesa de teatru despre spleen-ul vieții de tânăr adult? „Jemima, 30 de ani, life coach, călătoare, influencer online”, te gândești, în timp ce te uiți la tăiețeii din dulap. Din păcate, n-ai cum altfel să te desparți de tine și să devii, odată pentru totdeauna, acea Jemima, despre care știi, în adâncul sufletului, că ești tu cea adevărată. Ești prinsă într-un vârtej în care vei rămâne tu, cu tenul tău un pic gras, pentru tot restul vieții. Totuși, ceva ce poți să faci e să te desparți de gagică-tu. Deci de ce n-ai face-o? Pe bune, trebuie să profiți de ocazii, nu? Ce fel de life coach și influencer online ești dacă nici măcar nu poți să te desparți de propriul tău gagic, de care îți semi-place și cu care te distrezi? Pe bune, dacă tot te desparți de el, chiar s-ar putea să ajungi genul ăla de om care, în cele din urmă, scrie o piesă despre spleen-ul vieții de tânăr adult. Gândește-te că despărțirea de el e ca un fel de ocazie să-i dai o lecție de viață cu forța, prin care-l obligi să-și transforme propria nefericire în artă. Poate faptul că te desparți de gagică-tu înainte de a pleca la facultate, deși nu vrei asta neapărat, o să-l ajute și pe el să-și găsească Jemima interioară. Poate. – BIJU BELINKY

Traducere: Ioana Pelehatăi

Urmărește VICE pe Facebook

Mai citește despre facultate:

Toate rahaturile pe care chiar trebuie să le iei cu tine la facultate

Toți oamenii cu care o să faci sex în facultate

Cu ce se ocupă acum persoanele care au urmat cele mai inutile facultăți