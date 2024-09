Vinerea cu Vadim e cea mai amuzantă chestie de pe internetul românesc în momentul ăsta

Undeva pe la sfârșitul anului trecut a apărut pagina Vinerea cu Vadim, care, evident, livrează glume cu Vadim. Ai zice că internetul este suprasaturat de meme-uri cu ieșirile lui CVT, dar pagina asta îți demonstrează că subiectul n-are moarte și nu poți să-l epuizezi pe Tribun. Au trecut aproape trei ani de la moartea personajului, numai că Vadim este mai popular ca niciodată.

E suficient să cauți pe Facebook și să vezi că e plin de pagini dedicate lui, fiecare cu o abordare mai mult sau mai puțin originală. E drept, cele mai multe dintre ele și-au cam încetat activitatea, pentru că e greu să produci content care să se învârtă în jurul unui singur personaj cheie. În fond, Vadim nu mai este printre noi și înregistrările cu el sunt tot aceleași.

Videos by VICE

Cu toate astea, încă e loc de ceva original, încă poți deveni viral pe internet cu o glumă care-l implică pe Vadim turbat, mai ales dacă poți veni cu ceva „nou”, cu o abordare cât mai diferită de restul.

Citește și: Toate tipurile de oameni pe care i-ai ratat la înmormântarea lui Vadim Tudor

Prima dată când am dat peste Vinerea cu Vadim, a fost prin intermediul clipului cu Courage the Cowardly Dog. Recunosc, am ezitat pe moment, pentru că, după zeci de clipuri editate cu Vadim, cam știi deja la ce să te aștepți. Apoi am văzut că tot mai poți să găsești glume cu Vadim fără să ai impresia că le-ai văzut deja, că e acealași format reciclat la care nu-ți mai vine să zâmbești.

Tocmai de-asta am luat legătura cu omul din spatele paginii Vinerea cu Vadim, ca să văd care e procesul prin care se nasc clipurile de acolo. Am vorbit despre inspirație, evoluția paginii și planuri de viitor. Dacă încă n-ai fugit pe pagină să râzi de sau cu Vadim, uite ce a avut de zis omul care-ți livrează cele mai mișto filmulețe cu Vadim.



VICE: De ce Vadim și de ce vineri?

Vinerea cu Vadim: De la moartea lui Vadim Tudor, un om controversat, internetul românesc a fost invadat de meme-uri şi glume despre persoana sa, fiind vizat în mod direct limbajul licenţios al acestuia. Îmi doream să fac şi eu ceva asemănător, dar nu aveam încă ideea cheie pentru pornirea unui proiect care să nu fie un eşec. La un moment dat, am văzut un video cu Donald Trump, a cărui voce era schimbată cu cea a lui Vadim şi m-am gândit că aş putea face ceva chiar mai bun. Aşa a apărut primul video, în care Tribunul interpretat de Donald Trump o apostrofează pe Hillary Clinton.

Cât despre ziua de vineri, am văzut că-i o posibilă aliteraţie între „vineri” şi „Vadim”. Un titlu catchy poate fi o rampă de lansare pentru orice pagina de Facebook. Totodată, de la ziua asta începe weekendul, toţi o aşteptăm cu nerăbdare, așa că s-a legat o conexiune între semnificaţia ei şi bucuria sfârşitului de săptămână.

Ce crezi că ar spune Tribunul dacă ar ajunge din greșeală pe pagina ta și cât de tare te aștepți să te înjure?

Probabil că ori ar râde, ori m-ar cataloga drept un „dezaxat” și m-ar amenința cu puşcăria, în maniera caracteristică. Totuşi, sunt sigur că ar fi conştient că acţiunile şi cuvintele pe care le utilizez în videouri îi aparţin în întregime şi şi-ar asuma comportamentul din faţa camerelor de filmat, nefiindu-i teamă să se exprime licenţios.

Dar alții te-au înjurat? Dă-mi exemple de reacții negative, oameni ofensați.

Până acum nu am fost înjurat, dar au existat anumite critici care se regăsesc în comentariile de la clipuri, referitoare la anumite erori din videouri şi pe care, de cele mai multe ori, mi le-am asumat. La videoul de săptămâna trecută, de exemplu, aveai impresia că replicile nu au continuitate și astfel părea făcut la repezeală. Cei care mi-au sesizat asta aveau dreptate, am tăiat o secvenţă introductivă care putea lămuri publicul. Știind despre ce e vorba, am considerat-o irelevantă. Încerc constant să devin mai bun la ceea ce fac şi să fac videoclipuri aproape de perfecţiune.

E clar că Vadim este foarte exploatabil. Ai emoții pentru ziua de vineri? Cum te pregătești?

De regulă, nu se pune problema să fiu emoţionat, deşi la debutul paginii aveam oarecare temeri că materialul realizat nu va fi pe placul publicului. Ideile le primesc uneori de la prieteni sau îmi vin în timpul săptămânii, chiar vineri sau joi, în momentul în care mă apuc să fac următorul clip. Când vreau să fac un video cu desene animate, trebuie să vizionez câteva episoade până când îl găsesc pe „ăla bun de Vadim”. Mai trebuie să caut şi replici noi cam la câteva săptămâni.

E plin netul de Vadimi, dar pagina ta încă are succes. Zi-mi sincer, cine ți-a pus pile la Facebook ca să reușești asta?

M-am lansat pe un grup de Facebook cu câteva mii de membrii, dintre care câtiva mi-au apreciat munca şi m-au ajutat să scot pagina din anonimat. În fiecare vineri, numărul de like-uri creştea exponenţial, până când am început să dublez desene folosind vocea lui Vadim. Primul video de acest gen a fost cu „Tom şi Jerry”, a avut un succes cu mult peste aşteptări. Apoi, apogeul paginii a fost atins prin clipul cu „Fetiţele Powerpuff”.

Personajul „Fuzzy”, un maimuţoi roz şi mereu nervos, era realizat în tocmai după comportamentul lui Vadim şi datorită lui am reuşit să ridic cu mult nivelul la care mă aşteptam să ajungă pagina. Mă tot opream, în timpul montajului, din cauza râsului, asemănarea dintre cei doi era izbitoare și replicile se potriveau perfect cu comportamentul lui Fuzzy. Videoclipul a fost singurul dintre cele pe care le-am făcut pe care îl consider „viral”. Are vreo 4 000 de like-uri şi 200 de mii de vizualizări.

Pe 20 ianuarie, ai dat țeapă, n-ai livrat vadimul de vineri, invocând un big biznis. Deci, când nu faci glume cu Vadim, ce faci?

Pe 20 ianuarie, am fost prins cu nişte urgențe de facultate. Dar am pus o poză cu noul preşedinte al SUA, să fie imortalizat alături de Tribun, şi am dat share la un video mai vechi, ca să nu dezamăgesc publicul. Dacă cei care urmăresc pagina văd că îţi dai interesul pentru a-i binedispune, vor oferi şi ei suport în schimb.

Când nu mă ocup cu „vadimeala”, fie sunt la facultate, fie predau chitară sau produc muzică techno. Am în plan realizarea unui cover pentru o melodie în care să folosesc exclusiv cuvinte spuse chiar de Vadim, după modelul altor clipuri asemănatoare în care debutează Barack Obama sau Donald Trump.

Dacă ai ajuns până aici, poate ar trebui să te duci și pe pagină. Patronul ei spiritual mi-a zis că se așteaptă să mai scadă din popularitate, d-aia lucrează deja la nişte tehnici de editare video şi dublaj audio mai avansate care să ţină în priză publicul. Și dacă Vadim n-o să mai fie cerut pe net (puțin probabil la cât de multe prostii a spus și făcut), șeful de la Vinerea cu Vadim zice că mai are idei și direcții ca să ne mai dea niște divertisment de calitate.

Vezi mai multe cu Vadim și cum a marcat el poporul ăsta:

O scurtă istorie a politicienilor români care înjură mai rău ca la meci

Viața lui Vadim Tudor îți arată de ce toți trolii sfârșesc prost

Înmormântarea lui Vadim m-a făcut să înțeleg măreția Tribunului