Наконец кто-то производит презервативы для гигантских пенисов

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Никто не будет сочувствовать парню, жалующемуся на свой большой член, тем не менее обладание членом-монстром несёт свои издержки. Длинный (и я имею в виду о-о-очень длинный) пенис может касаться унитаза, когда вы садитесь, чтобы справить нужду; у чрезвычайно толстого члена могут возникнуть проблемы со входом в некоторые дырочки. И самое важное, многие мужчины с большим достоинством испытывают трудности с покупкой презервативов соответствующего размера.

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Как многие другие проблемы сексуального здоровья, этот вопрос усложняется действиями правительства. Хотя американские пенисы встречаются любых форм и размеров, Администрация продовольствия и лекарств США (АПЛ) разрешает производителям презервативов предлагать презервативы с минимальной длиной 16 см и максимальной шириной 5.4 см, что делает изготовление или приобретение латексных презервативов для причудливых форм членов незаконным в США. В последние годы, вокруг презервативов было много споров – много писателей на тему секса критиковали закон вступивший в действие в 2012 году, обязывающий актёров порно индустрии использовать презервативы при съёмках фильмов в округе Лос-Анджелеса, хотя по словам представителя АПЛ, Администрация не обновляла свои правила в этой сфере с 1998 года.

«Лучше всего я могу описать [использование неподходящего презерватива], как если вы засунете большой воздушный шар внутрь меньшего воздушного шара и, постараетесь его надуть», сказал мне недавно один парень об аптечных презервативах, которые он пытался натянуть на свой большой член. «В них невозможно заниматься сексом, и они определенно оставят красные кольца на коже, и ещё легко рвутся».

Наряду с неудобствами во время секса, подход один-размер-для-всех может привести к тому, что презервативы будут рваться, а парни вообще будут отказываться от них, что, конечно, может вызвать разные нехорошие последствия. Мужчины с большим пенисом часто используют презервативы под маркой Trojan Magnums, но они, на самом деле, лишь немногим больше обычных. Там, где Magnum имеет длину 20.5 см и ширину 5.4 см, Trojan Ultra Thin имеет длину 19.3 см и ширину 5.3 см. С или без Магнума таким ребятам не позавидуешь.

Европейцы редко сталкиваются с этой проблемой. В многих европейских странах разрешено продавать презервативы больших размеров. Одна из таких компаний, британская TheyFit производит презервативы 95-ти различных размеров, которые могут быть доставлены в любую страну Европы. Покупатели вводят свои измерения на страничке TheyFit (если вы ещё не меряли свой ​​член, во что я не верю, вы можете распечатать таблицу размеров «FitKit», чтобы узнать свой размер), компания определяет размер презерватива и отправляет вам ваш заказ. (Их ассортимент не включает размеры для небольших парней.)

Мужчины из США пробовали купить эти презервативы, но оказалось, что компания не «приветствует и не советует гражданам США заказывать отправку презервативов TheyFit в США». Желая узнать больше о презервативах специальных размеров и о проблемах жизни с большим членом, я связалась с Томасом Ньюманом, сотрудником службы клиентской поддержки компании TheyFit, чтоб обсудить пенисы и американские законы, оберегающие наше здоровье.

VICE: Так как работает ваша компания?

Томас Ньюман: Мы производим презервативы специальных размеров, то есть любых размеров, какие требуются джентльмену. Мы не работаем только для больших парней или только для маленьких, или только средних – мы удовлетворяем потребности всех. Поэтому те, у кого совсем небольшой или особо большой, или особенно нетипичный пенис обращаются к нам после всех своих проблем чтобы найти решение, поскольку они больше всего страдают от презервативов традиционных размеров.

Почему вы не можете продавать презервативы клиентам из США?

Презервативы фактически являются медицинскими инструментами, попадающими под регулирование, так что это очень серьезное дело. Вы должны иметь разрешение от медицинского регулятора. Мы долго трудились, чтобы получить это разрешение в Европе. И мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы получить официальное разрешение в США, а также в Канаде.

Фото предоставлено компанией TheyFit

Почему мужчинам нужно избегать использование слишком маленьких презервативов?

Многие парни, которые говорят, что они ничего не чувствуют в презервативе, не понимают, что они на самом деле используют слишком маленькие для них презервативы. Латекс должен растягиваться, чтобы соответствовать пенису. Сила растяжения затем действует на плоть полового члена, то есть существует две противоположные взаимодействующие силы. Эта сила давит на пенис, сжимая нервные окончания и кровеносные сосуды, проходящие через пенис в состоянии эрекции, и это влияет на то, как мужчины чувствуют себя и на удовольствие от секса. Как правило, после неудачного опыта парни отказываются от использования презервативов. Наши исследования и наш опыт за последние два с половиной года показывают, что все такие парни должны выбирать подходящего размера презервативы, и это поможет хорошо провести время и обезопасить секс.

Как работает процесс измерения пениса?

Процесс измерения такой же простой, как вы его можете представить. Чтобы выбрать правильный размер презерватива, вы просто должны померять пенис. Понятно, что люди, как правило, реагируют на это весело. Вы возбуждаетесь, получаете эрекцию, и меряете длину и окружность. Вводите эту информацию на нашем сайте, и мы вам сообщаем, какой презерватив подходит вам.

Мы даём гарантию, что вы остаетесь удовлетворены. Вы можете попробовать наши презервативы, и если по какой-либо причине вы останетесь не довольны, мы вернём вам все ваши деньги обратно без вопросов. Такое редко случается, потому что люди чудесно проводят время, иногда люди немного нервничают или переживают, когда делают замеры, потом выясняют, что их размер немного больше, когда они уже спокойны насчёт заказа, и могут вносить небольшие корректировки в параметры своего заказа. Мы отвечаем такому человеку, что это «абсолютно нормально». Мы предлагаем 50-процентную скидку, если клиенту требуется несколько вариантов, чтоб найти свой размер, но большинство попадает в точку с первого раза.

А какие проблемы возникают в связи с использованием обычных презервативов?

Вокруг презервативов большого размера вертится много маркетинговых фишек. Есть два способа сыграть на этом: один из них подразумевает, что такие презервативы предназначены только для мужчин с большим достоинством, это такие марки как Magnum и XL. Другой способ заключается в утверждении, что в презервативе из тонкого латекса вы будете чувствовать больше. Оба этих маркетинговых приёма очень сомнительны. Например, в США каждый знает презервативы марки Magnum. Но в Европе мы не имеем никакого понимания что такое Magnum, здесь большая компания – это Durex. Если вы посмотрите на нормальной ширины стандартный презерватив Durex, который продается по всей Европе, он будет на самом деле шире, чем презерватив Trojan Magnum. Настоящая проблема в том, что если парень действительно нуждается в большем презерватив, он может попробовать Magnum, думая, что это большие презервативы, намучатся с ними, а после этого прийти ко мнению, что презервативы не годятся, и что он не может ими пользоваться.

Как вы планируете изменить такую тенденцию использования презервативов?

Таким образом можно повлиять на миллионы мужчин. Самая большая проблема [с презервативами] – это то, что люди не используют их. В запале у парня либо вообще нет презерватива либо он решает не пользоваться им, поскольку, по его мнению, это может повлиять на ощущения во время секса. Мы идем напрямую к сердцу проблемы, мы решаем её, таким образом меняем отношение парня на: «Хорошо. На самом деле, я могу получать удовольствие от секса и в презервативе». И это правильно.

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