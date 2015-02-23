Как оно – убить кого-то?

Бытует мнение, что западное общество, как никогда, удалено от смерти и умирания, не смотря на прославление насилия в СМИ. Но как это на самом деле – отобрать жизнь у другого человека? Какие сложности существуют в том, чтобы убить, и что не показывает Голливуд? После множества телефонных звонков и часов, проведённых в Интернете, я нашёл четырёх парней, имеющих некоторый опыт, повлёкший чью-то смерть, и готовых им поделиться. Вот их истории их же словами. (Все имена и идентифицирующие детали были удалены.)

Водитель

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Самый плохой момент моей жизни случился летом 2014 года около 21:30. Я ехал домой через ту часть города, где находятся стрип-клубы и дешёвые отели, а там довольно темно. Я поворачивал за угол и увидел пожилого человека около 60-ти, с седыми волосами, высокого и долговязого. Я подумал: «Блин, я собью этого парня», и посигналил. У него было время убежать, но он продолжил идти с той же скоростью. Я ударил по тормозам, попытался повернуть, но ударил его.

Был слышен визг тормозов, посыпалось стекло, на машине осталась вмятина, и всё это меньше, чем за секунду. Я выпрыгнул из машины, чтобы посмотреть, всё ли с ним в порядке, но он был без сознания, а правая нога была раздавлена в районе голени. Несколько человек остановилось, и кто-то спросил меня, что делать. Я сказал ему позвонить 911.

Позже я поехал домой, моему отцу позвонили из полиции, чтобы сообщить, что парень умер. В последующие дни я пытался продолжать вести нормальный образ жизни и рассказал обо всём ограниченному кругу людей. Но у моей матери были другие планы, она рассказала всей моей большой семье. Через две недели после этого события состоялась свадьба моей сестры, и все обнимали меня и говорили, что я не сделал ничего плохого. Я просто хотел, чтобы всё было, как прежде. Смешная штука – память: не можешь забыть, когда хочешь. Я до сих пор каждый день думаю об этом мужчине. Чем бы он сейчас занимался, если б не я?

Меня оштрафуют за превышение скорости, но до суда дело ещё не дошло. И я освоил одну вещь: нужно осторожно переходить улицу. Серьёзно, нужно ходить там, где безопасно.

Солдат

Я из маленького городка. Окончил среднюю школу в 2005-м году, был полон тестостерона, поэтому, конечно же, пошёл в армию и был волонтёром-разведчиком в батальоне. Такие парни живут с отношением «Мы лучше, чем ты, потому что мы так считаем». Это воспитывает ментальность, схожую с той, которая существует в средней школе, когда никто не хочет быть последним девственником. Мы соревновались друг с другом за первое убийство. Ты не думаешь о том, как это – забрать жизнь, или что будешь чувствовать впоследствии.

Это случилось со мной за день до Дня матери в 2007-м году. Я помню, как стоял с руководителем моей команды и соседом по комнате, рассматривал свою винтовку, провоцируя этих ребят прятаться за миномётом. Когда первый парень встал, это было похоже на скачок пластиковой мишени. Я просто выстрелил. Когда пыль опустилась, оказалось, что мы убили шестерых повстанцев в поле. Двое других умерли в больнице.

Друзья пришли и забрали их тела, а мы вернулись в свой взвод принимать поздравления. Но через неделю, когда стало скучно, я потихоньку начал придавать человеческие черты тем ребятам, которых мы убили. Помню, я спрашивал, а была ли у кого-то из них крошечная иракская дочь, плачущая из-за того, что отец не вернулся домой, или жена, навсегда потерявшая мужа.

Это было так долго, что я перестал интересоваться смертью. Я не боялся и просто всё принимал. Но когда я осознал, что я полностью уничтожил человеческое существо, это стало настоящей ментальной пыткой. И это придало понимания, что шансы быть там убитым реальны.

Сын

Мать и отец расстались, когда мне было четыре года, но папа никогда не исчезал. Мы всегда собирались на праздничные семейные ужины. Новый год, День независимости – отец и я всегда разговаривали о США и мировой истории или смотрели на салюты над Сан-Франциско. Всё время до прошлого года.

Однажды его лёгкие начали сдавать, и он не получал достаточное количество кислорода. За день до того, как его приняли в хоспис, доктора назначили встречу, чтобы обсудить, что делать дальше. Он не хотел, чтобы его подключали к вентилятору, а они мало что могли ещё сделать.

Может, часа за четыре до того, как он умер, он попросил посадить его. Он взял меня за руки и сказал: «Я…Я думаю, я хочу, чтобы они отключили кислород», и обнял меня. Он снял маску и попросил медсестру уйти. Потом я помог ему лечь и держал за руку.

Я не помню как его глаза перестали двигаться, но они не закрылись. Он продолжал дышать всё медленнее, он не старался, я понял, что он уже не здесь. Его рука к этому моменту стала совсем мягкой, больше, чем когда вы просто спите. Внутри меня снова и снова продолжался диалог: У тебя была моя спина всю мою жизнь, а теперь у меня есть твоя до самого конца, а потом, наконец, Я буду очень скучать по нашим беседам.

Потом я бродил по комнате, охватив голову руками и думая: «Что теперь?» Я собрал все его вещи в мусорный пакет и вынес на улицу. Он сделал свой выбор сам; я просто помог ему. Я очень горжусь им, за то, что он не заставил меня делать этот выбор самостоятельно.

Подросток

Это всё случилось в сельской местности на севере Флориды. Мне было 18, но я никогда никуда не ходил и не веселился. В тот вечер я сидел один дома за компьютером в Интернете. Около девяти часов я услышал, что окно в зале разбилось.

Честно говоря, я не помню, чтобы много думал о том, что делать. Я просто пошёл за своим незаряженным дробовиком под кроватью, схватил четыре снаряда с прикроватной тумбы, зарядил их. После того, как я обеспечил себе защиту, я позвонил 911 и сказал оператору, что в мой дом вторглись. Она как раз стала говорить мне, чтобы я не сопротивлялся, когда незваный гость ворвался в дверь спальни. Я направил дробовик прямо в центр. Я взвёл курок и закричал человеку, чтоб он уходил. Он просто стоял там, таращась, будто взвешивал свои шансы. Потом он сразу двинулся и достал пистолет из штанов.

Эта часть меня беспокоит: я ни секунды не колебался. Как только его рука схватила пистолет, я выстрелил. Первыйвыстрелпробилегогруднуюклеткуипозвоночник. Онрухнул. Второйвыстрелвынеслучшуючастьегоголовы. Оператор 911 звала, чтобыяответил. Онатрусиласьоттого, чтослучилось, ииспыталаоблегчение, когдауслышаламойголосналинии. Я просто сказал ей, что я в порядке, а чужак был мёртв. Она оставалась со мной на линии до прибытия копов.

После этого я вышел на порог дома с дедом. Помню, что я блевал и плакал. Мне совсем не нравится то, что я отнял жизнь. Это противоречит человеческой природе – забирать то, что Бог дал каждому мужчине и каждой женщине. Но окажись я в такой же ситуации снова, я нажму на курок. Я буду защищать свою жизнь и жизнь тех, кого люблю.

Фотографии Молли Роуз Дайсон.

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