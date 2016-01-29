Женщины, вступившие в брак с собой, рассказывают о том, каково это

В прошлом году VICE сообщил о тренде «сологамии», практике вступления в брак с самим собой, как о способе повышения или утверждения своей самооценки. Мы говорили о женщинах от Калифорнии до Великобритании, в основном в возрасте тридцати с лишним лет, которые делали следующий шаг в отношениях с собой, говоря: «Хорошо, я возьму вашу устаревшую традицию, ваш патриархальный путь к гибели, и заставлю её всячески работать на себя».
Сологамия не признаётся ни в США, ни в Европе. Однако, пусть этот союз и не имеет юридической силы, но это часть растущего движения самосовершенствования. Результатов множество: никакого давления ради смены вашей совершенно нормальной фамилии, никакого секса с одним и тем же телом снова и снова, никакого недовольства из-за нестандартного графика работы. Самое главное здесь – настоящая любовь к себе. Так что можно понять, почему людям это нравится.
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Саша Кейджен – лайф-коуч, которая предлагает уроки по принятию того, что она называет «странно-одиноким» образом жизни, – способа существования для тех, у кого постоянно нет отношений с противоположным полом и просто хочет ценить одиночество до тех пор, пока не появится что-нибудь идеальное в романтическом плане (если появится). Кейджен – сторонница вступления в брак с самой собой, что она рассматривает как очень нужный ритуал инициации, работающий как бат-мицва или кинсеаньера. Она написала на эту тему книгу десять лет назад, когда свадьбы с самой собой только начали происходить на севере Калифорнии, а сейчас она руководит предприятием, связанным с этим ритуалом. Немало женщин вступили в брак с самими собой непосредственно вследствие её идей и руководства.
Существует также достаточно критиков этой концепции, которые в основном считают, что это нарциссическая ерунда и истинное воплощение всех пороков общества, вращающегося вокруг собственной важности и самореализации. Однако, поскольку количество молодых людей, не вступающих в брак, растёт, этот ход, вероятно, и дальше будет импонировать некоторым людям.
Но разумная ли это идея? Улучшает ли это на самом деле хоть как-то ваше самочувствие или ваше лицо просто всплывает в «Google Картинки» всякий раз, когда кто-нибудь вбивает в строку поиска «женщина вступает в брак с собой»? Я поговорила с Кейджен и другими женщинами, вступившими в брак с самими собой за прошедший год или около того, чтобы понять, как они, оглядываясь назад, воспринимают своё обязательство и как это реально что-то изменило (если изменило).
Софи Таннер, Брайтон, романистка.
VICE:Были ли вы попросту влюблены в себя по уши в период медового месяца?
Софи Таннер:Именно. За шесть месяцев до свадьбы я переехала в студию и впервые в жизни пожила одна. Я чувствовала себя по-настоящему одинокой, и мне это было странно. Однако в период медового месяца произошла кое-какая перемена. Я скорее рассуждала так: «Знаешь что? Мы проведём вечер дома вместе». Было такое ощущение, как будто я баловала себя и предавалась удовольствиям. Люди спрашивают, собираюсь ли я выйти замуж, а я могу сказать: «На самом деле я уже состою в браке с самой собой». Волноваться больше не нужно. Единственного ты не ждёшь, потому что ты и есть единственная. Ты нашла этого человека.
Были ли у вас обычные для брака взлёты и падения?
У меня было множество болезней: обычная зимняя фигня, синусит, простуды и тому подобное. А в голове у меня продолжает крутиться эта фраза: «В болезни и здравии». Постоянное нахождение в постели может подавлять и быть скучным. Я ожидаю серьёзных ссор и чёрных полос, поскольку люди меняются, а я рассчитываю измениться снова, и мне нужно познавать себя вновь и вновь и принимать эти изменения. Думаю, всегда будут такие времена, когда я буду подводить себя или вести себя так, что мне будет стыдно. Но я просто буду это принимать и не мучить себя.
Если вы всё-таки будете встречаться с кем-нибудь ещё, как это будет совмещаться с вашим браком? Вступили бы вы в брак вторично?
Люди думают, что, вступив в брак с собой, становишься монахиней, но очевидно, что, если вы монахиня, то вы посвящаете своё тело Богу. Это же посвящение себя самой себе самой. Можно всё равно любить всех остальных. Некоторые люди спрашивают, могла бы я развестись с собой, но развод с собой – это наихудший расклад из возможных. В такой момент больше не хочешь жить с собой, что на самом деле сродни суициду. Я не собираюсь доходить до такой крайности. Значит, это была бы полигамия? Я не знаю, подходит ли это, но я открыта для отношений или – в перспективе – брака.
Считаете ли вы, что брак с собой подвергается критике, потому что это форма радикальной любви к себе – слишком большой для множества людей, чтобы с ней можно было примириться?
Ага. Stylist рассказал о том, как я вступила в брак, первым, и хотя я довольно подробно рассматривала понятие нарциссизма, очень много разговоров было о том, что такое нарциссизм. Между тщеславием и любовью к себе существует огромная разница. Почему люди считают это наиболее тщеславным из того, что можно сделать в этом обществе (при том, что селфи так распространены и тому, чтобы выглядеть наилучшим образом, придаётся такое значение), мне неизвестно.
Есть ли у вас планы на годовщину?
Возможно, я отправлюсь во Францию, в горы, и затащу с собой кое-кого из тех, кто желает вступить в брак с собой. Устрою большой банкет. Я подумала, что было бы мило поработать с благотворительной организацией для социально незащищённых женщин, помочь им обрести силу.
Грейс Гелдер, Лондон, фотограф.
VICE: Почему вы захотели выйти замуж за себя?
Грейс Гелдер:Я стала довольствоваться тем, какова я как человек, но я также хотела взглянуть на то, что получалось не настолько хорошо, – по сути, критически всё оценить и на основании этого поклясться на будущее. Это была отличная тренировка на способность провести повторную оценку и рассмотреть, что работает, а что нет.
Что вы узнали после свадьбы?
Удивило меня то, что это обрело вирусную популярность, а я слетала в Голливуд, на Ближний Восток, и меня показывали по телевизору Бог знает во скольких странах. Именно тогда я очень много узнала об этой концепции. Для феминистских активисток в Ливане брак с собой представляет собой бунт против ограничивающих ожиданий брака, а для американцев это было как-то так: «Круто, потрясающе! Ты любишь себя – мы все себя любим!» Тогда-то для меня и началась учёба – когда мне пришлось обсуждать это во множестве разных контекстов. Если бы у меня были сомнения по поводу того, что я сделала, я бы не выдержала освещения в СМИ: порой оно было ужасным. Это научило меня тому, насколько убеждена я была в своей идее, а также научило меня не разочаровываться в своих идеях.
Если я не уверена насчёт чего-то в своей жизни, у меня всегда есть клятвы, которые можно освежить в памяти и взглянуть на то, что для меня действительно важно, так как я долго о них думала. У меня всегда чёткие договорённости с собой, поэтому, что бы ни случилось или какое бы решение мне ни приходилось принимать, они лежат в основе. И это стало огромным подспорьем.
Вы когда-нибудь сожалели о том, что это сделали?
Никогда. Я бы сказала, что по шкале от одного до десяти это на девять баллов из десяти изменило моё место в мире – то, как я подаю себя, как расставляю приоритеты. У меня значительно больше ясности насчёт того, что для меня важно, и это влияет на то, как я себя подаю или как я взаимодействую с людьми. Моё ощущение собственной сущности гораздо сильнее и меньше зависит от других людей. Это однозначно повлияло на моё творчество, поскольку я провожу множество съёмок, связанных с ритуалом, к примеру, с новогодним: выясняю, что люди хотят от грядущего года, и включаю это в фотографию. Ритуал стал для меня очень важен.
Можете ли вы представить себе полную нормализацию брака с собой?
Могу. Я знаю множество людей, которые вступили в брак с собой в рамках медитации, но рядом с ними при этом не обязательно были свидетели. Моё решение привлечь кого-то к этому связано с тем, что я знала, что с гораздо большей вероятностью буду воспринимать обязательство всерьёз, но это только мой пунктик. Теперь меня время от времени могут призывать к ответственности очень хорошие друзья. В этом году люди уже просят меня говорить и писать об этом, так что это уже приживается здесь, и в целом это касается достаточно молодых женщин. Общепризнано, что независимо от того, состоите ли вы в отношениях, вы не полностью реализуетесь в жизни, если у вас нет хороших отношений с собой.
Саша Кейджен, Калифорния, лайф-коуч, писательница и сторонница «странно-одинокого» образа жизни, а также жизни в браке с собой.
VICE: Ладно, давайте по-серьёзному. Что в жизни изменилось после того, как вас окольцевали?
Саша Кейджен:После этого жизнь как бы продолжается – в любом браке нужно работать. Разумеется, в это путешествие отправляешься с самой собой, но у вас есть эти клятвы и обещания самой себе, которые очень сдерживают. Полагаю, для меня самое большое отличие – это то кольцо или колье по случаю помолвки, которое я надела, и оно очень успокаивает всякий раз, когда я сомневаюсь в себе, или помогает мне сосредоточиться, когда что-то идёт не так или мне нужно больше уверенности в себе. Это всё что угодно, от романтического убеждения до деловой встречи. Я искренне уверена, что брак с собой – это действительно лучшее, что можно для себя сделать.
Как это влияет на вашу личную жизнь?
Ну, некоторые мужчины понимают, а некоторые мужчины – нет. Это заставляет меньше терпеть; вы менее склонны к компромиссам и, по сути, больше заинтересованы в том, чтобы уважать себя и не держаться за синиц в руках. Множество женщин оказываются в ловушке веры в то, что отношения болезненны и подразумевают жизнь с людьми, которые не способны дать нам желаемое. Вступая в брак с собой, вы, по сути, создаёте стандарт того, чем являются отношения, и начинаете учить себя увлекаться людьми получше.
Если дела пойдут под откос, вы разведётесь?
Нет [смеётся]. Это и есть самое потрясающее: единственный способ развестись с собой – это убить себя, в противном случае вы в деле. К примеру, я пренебрегаю собой, заболеваю и не высыпаюсь – в этом случае я пренебрегаю своим браком с собой. Помимо прочего, я поклялась ставить свою жизнь выше своей работы. Попадая в ситуацию, в которой я веду себя как трудоголичка и не забочусь о себе, я не соблюдаю клятву, которую дала при вступлении в брак с собой. Но это просто значит, что я должна к этому вернуться, а не разводиться с собой.
Полагаю, это более, чем разумно. Считаете ли вы это формой самопомощи?
Да, думаю, это она и есть, а на каком-то очень глубинном уровне это указывает на общественный сдвиг. Брак был торжеством взросления, но сейчас мы живём в другом мире, в котором люди в брак не вступают. Брак с собой – это ритуал инициации, и он по-настоящему прекрасен: действительно принять на себя обязательства перед собой значит сказать, каковы ваши приоритеты на глубинном уровне. Полагаю, это шаг вперёд к тому, чтобы женщины действительно ценили себя. Большинство людей думают, что это полное безумие, но я думаю, что это вполне разумно. Люди придут к этому через лет 50, и это будет совершенно нормально.
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