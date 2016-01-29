Женщины, вступившие в брак с собой, рассказывают о том, каково это

В прошлом году VICE сообщил о тренде «сологамии», практике вступления в брак с самим собой, как о способе повышения или утверждения своей самооценки. Мы говорили о женщинах от Калифорнии до Великобритании, в основном в возрасте тридцати с лишним лет, которые делали следующий шаг в отношениях с собой, говоря: «Хорошо, я возьму вашу устаревшую традицию, ваш патриархальный путь к гибели, и заставлю её всячески работать на себя».

Сологамия не признаётся ни в США, ни в Европе. Однако, пусть этот союз и не имеет юридической силы, но это часть растущего движения самосовершенствования. Результатов множество: никакого давления ради смены вашей совершенно нормальной фамилии, никакого секса с одним и тем же телом снова и снова, никакого недовольства из-за нестандартного графика работы. Самое главное здесь – настоящая любовь к себе. Так что можно понять, почему людям это нравится.

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Саша Кейджен – лайф-коуч, которая предлагает уроки по принятию того, что она называет «странно-одиноким» образом жизни, – способа существования для тех, у кого постоянно нет отношений с противоположным полом и просто хочет ценить одиночество до тех пор, пока не появится что-нибудь идеальное в романтическом плане (если появится). Кейджен – сторонница вступления в брак с самой собой, что она рассматривает как очень нужный ритуал инициации, работающий как бат-мицва или кинсеаньера. Она написала на эту тему книгу десять лет назад, когда свадьбы с самой собой только начали происходить на севере Калифорнии, а сейчас она руководит предприятием, связанным с этим ритуалом. Немало женщин вступили в брак с самими собой непосредственно вследствие её идей и руководства.

Существует также достаточно критиков этой концепции, которые в основном считают, что это нарциссическая ерунда и истинное воплощение всех пороков общества, вращающегося вокруг собственной важности и самореализации. Однако, поскольку количество молодых людей, не вступающих в брак, растёт, этот ход, вероятно, и дальше будет импонировать некоторым людям.

Но разумная ли это идея? Улучшает ли это на самом деле хоть как-то ваше самочувствие или ваше лицо просто всплывает в «Google Картинки» всякий раз, когда кто-нибудь вбивает в строку поиска «женщина вступает в брак с собой»? Я поговорила с Кейджен и другими женщинами, вступившими в брак с самими собой за прошедший год или около того, чтобы понять, как они, оглядываясь назад, воспринимают своё обязательство и как это реально что-то изменило (если изменило).

Софи Таннер, Брайтон, романистка.

VICE:Были ли вы попросту влюблены в себя по уши в период медового месяца?

Софи Таннер:Именно. За шесть месяцев до свадьбы я переехала в студию и впервые в жизни пожила одна. Я чувствовала себя по-настоящему одинокой, и мне это было странно. Однако в период медового месяца произошла кое-какая перемена. Я скорее рассуждала так: «Знаешь что? Мы проведём вечер дома вместе». Было такое ощущение, как будто я баловала себя и предавалась удовольствиям. Люди спрашивают, собираюсь ли я выйти замуж, а я могу сказать: «На самом деле я уже состою в браке с самой собой». Волноваться больше не нужно. Единственного ты не ждёшь, потому что ты и есть единственная. Ты нашла этого человека.

Были ли у вас обычные для брака взлёты и падения?

У меня было множество болезней: обычная зимняя фигня, синусит, простуды и тому подобное. А в голове у меня продолжает крутиться эта фраза: «В болезни и здравии». Постоянное нахождение в постели может подавлять и быть скучным. Я ожидаю серьёзных ссор и чёрных полос, поскольку люди меняются, а я рассчитываю измениться снова, и мне нужно познавать себя вновь и вновь и принимать эти изменения. Думаю, всегда будут такие времена, когда я буду подводить себя или вести себя так, что мне будет стыдно. Но я просто буду это принимать и не мучить себя.

Если вы всё-таки будете встречаться с кем-нибудь ещё, как это будет совмещаться с вашим браком? Вступили бы вы в брак вторично?

Люди думают, что, вступив в брак с собой, становишься монахиней, но очевидно, что, если вы монахиня, то вы посвящаете своё тело Богу. Это же посвящение себя самой себе самой. Можно всё равно любить всех остальных. Некоторые люди спрашивают, могла бы я развестись с собой, но развод с собой – это наихудший расклад из возможных. В такой момент больше не хочешь жить с собой, что на самом деле сродни суициду. Я не собираюсь доходить до такой крайности. Значит, это была бы полигамия? Я не знаю, подходит ли это, но я открыта для отношений или – в перспективе – брака.

Считаете ли вы, что брак с собой подвергается критике, потому что это форма радикальной любви к себе – слишком большой для множества людей, чтобы с ней можно было примириться?

Ага. Stylist рассказал о том, как я вступила в брак, первым, и хотя я довольно подробно рассматривала понятие нарциссизма, очень много разговоров было о том, что такое нарциссизм. Между тщеславием и любовью к себе существует огромная разница. Почему люди считают это наиболее тщеславным из того, что можно сделать в этом обществе (при том, что селфи так распространены и тому, чтобы выглядеть наилучшим образом, придаётся такое значение), мне неизвестно.

Есть ли у вас планы на годовщину?

Возможно, я отправлюсь во Францию, в горы, и затащу с собой кое-кого из тех, кто желает вступить в брак с собой. Устрою большой банкет. Я подумала, что было бы мило поработать с благотворительной организацией для социально незащищённых женщин, помочь им обрести силу.

Грейс Гелдер, Лондон, фотограф.