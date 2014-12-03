Индийских женщин убеждают менять свою фертильность на мобильный телефон

В Индии жизнь женщины стоит $3000.

По крайней мере, подобный вывод можно сделать из государственной политики в отношении неудачной стерилизации, подобно тем случаям, которые имели место в больнице Неми Чанд в Чхаттисгарх несколько недель назад. Как минимум 12 женщин погибли и ещё 60 находятся в критическом состоянии после того, как ​один врач сделал 80 операций за день.

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Пары, которые прошли стерилизацию, пользуются самыми лучшими льготами и социальными привилегиями. Хотите больше земли? Пройдите вазэктомию. Хотите кредит? Дайте перевязать ваши маточные трубы. Согласно правительственному проекту бедным, бесправным женщинам платят от $13 до $22 за бесплодие. В этом вопросе есть что-то общее с брошюрой Эммы Голдман «​Как и почему бедные люди не должны иметь детей». В частности, что касается методов планирования семьи в Индии, есть много общего.

В феврале 2013 года NDTV показала кадры, как большая группа женщин вышла из больницы Маникчак в Западной Бенгалии. Это был случай массовой стерилизации 103 женщин в один день.

Это похоже на кошмар и всё ради цифр. Основная цель – сделать рождаемость в Индии низкой, чтобы подтянуть страну на уровень приемлемого благополучия как можно быстрее. ​Золотое число – 2.1. Это число обозначает количество детей, которое должна иметь каждая женщина. Это на 0,3 меньше, чем в среднем по стране на данный момент.

В 2000 году Индия официально отказалась устанавливать и следовать общенациональному уровню рождаемости, но это не помешало устанавливать ​индивидуальные цели. Это похоже на то, когда вы говорите, что пошли в тренажёрный зал, а сами едите конфеты тайком.

В качестве оправдания краткосрочного болезненого опыта живых людей используют долгосрочные климатические изменения, а также утверждение, что якобы общий уровень смертности существенно снижается.

В погоне за уровнем рождаемости люди становятся просто цифрами, дети делятся на фракции, а маточные трубы оцениваются в мобильные телефоны. Это стало похоже на странную игру между штатами Индии, где суммарный коэффициент рождаемости ​рассчитывается, суммируется и оценивается. Раджастхан заявил, что ​стерилизует 1 процент населения в 2011 году в обмен на мобильные телефоны и лотерейные билеты на автомобили – такой себе чудовищный Дед Мороз евгеники.

Сельские условия жизни в штате Уттар Прадеш. Фото ​пользователя Flickr pingnews.com

Основные права человека ничего не стоят. В 2012 году один хирург, доктор Раджендра Прасад, провёл 53 стерилизации в Бихаре без использования ​таких мелочей как водопровод или оборудования для стерилизации. Одна женщина была на третьем месяце беременности и у неё случился выкидыш 19 дней спустя. В штате Уттар Прадеш, мужчину ​могут кастрировать взамен на оружие – пожалуй, самый циничный способ контроля за численностью населения когда-либо придуманных человечеством: сделать так, чтобы люди не могли иметь потомство, да ещё и убивали друг друга. Надо вручить этому грёбаному умнику Нобелевскую премию мира.

То, что происходит – это отвратительная политика укоренившейся дискриминации по полу и классовому признаку. Это представляется как национальная цель. Но эта проблема не ограничивается территорией Индии, это глобальная проблема.

Как сообщается, Великобритания предоставила 166 миллионов фунтов стерлингов ($260 миллионов) в качестве помощи по программам планирования семьи в Индии. Деньги были собраны в качестве налогов. ​США тоже активно выручает. В 2013 году сообщалось, что, в одной только Индии 4,6 миллиона человек были стерилизованы, что составляет более 12 500 человек в день.

Если предположить, что индийское правительство платит 1400 рупий ($23) каждой женщине готовой идти на операцию, тогда получается, что индийское правительство тратит почти $106 миллионов в год на стерилизацию женщин, что немного больше, чем было потрачено на строительство гигантской «коровы», с целью защиты святого животного.

Хм. Разве они не слышали, что ​глобальное потепление происходит из-за коров?Um.

Девика Бисвас, организатор форума по здравоохранению ​Health Watch Forum в Индии, присутствовала на массовой стерилизации в больнице Бихар и подчеркнула мне, что, если кто-то хочет помочь Индии, то главное, что надо делать – это «способствовать повышению уровня оказания услуг комплексной медицины, в том числе услуг по охране материнского здоровья. Необходимо остановить смертность матерей путём повышения эффективности использования анестезии и других факторов высокого риска». Условия лечения и пребывания в медицинских учреждениях Индии не соответствуют никаким стандартам, и женщины, в частности, подвергаются «высокому риску»

Согласно последнему Национальному изучению здоровья индийских семей, проведённого в 2005-2006 годах, соотношение проведения перевязки маточных труб к вазэктомии оценивается как 37,3 к 1, хотя операция у мужчин безопаснее и проще. Просто мужчины не позволяют людям что-то делать со своим «хозяйством», однако они очень активно подписывают документы от имени своих жён, которым вводится наркотик и после операции они получают выплату равную ​зарплате за одну-две недели. В 2003 году в Чхаттисгархе государственные медработники сталкивались с такой ситуацией, когда мужья говорили: «Возьми мою жену».

Только 8,3 процента населения Индии пользуются презервативами или противозачаточными таблетками в качестве средства планирования семьи, несмотря на инициативы сделать их бесплатными по всей стране. «Половое воспитание здесь плохое», говорит Бисвас. «Информация распространяется среди учеников старших классов. В большинстве сельских школ девушки не посещают занятия и появляются только на экзамены. Многие члены каст и племенных общин бросают учёбу в 11 лет, поэтому они не получают никакого полового воспитания вообще».

Распространение информации и услуг являются ключом к решению этой проблемы, но кажется, что правительство предпочитает пропагандировать стерилизацию. Женщинам, у которых двое и более детей, например, в некоторых штатах запрещено баллотироваться в ​Панчаяти радж, несмотря на отсутствие возможности самостоятельно принимать решение в отношении своего тела. Везде есть вывески с лозунгами «Один – это круто!» или «Нас двое, а у наших тоже двое». Бисвас говорит, что в Индии нормальным и обычным считается, что женщина идёт на стерилизацию «неохотно и под давлением».

Политика социального обеспечения в Индии тоже не помогает. Есть несколько программ, которые способствуют тому, что если у бедных семей много детей, государство им помогает в старости. В Индии работает странная логика: мужчинам не надо делать стерилизацию, ведь женщины уступают им в культурном и экономическом смысле. Мужчины занимаются сексом, женщины рожают.

Женщины, у которых слишком много детей, не могут баллотироваться на выборах. Поэтому, получается, что на государственном уровне нет никого, кто бы боролся за права таких женщин. Это опасный и мрачный замкнутый круг.

В июле 2012 года на Лондонском саммите по вопросам планирования семьи, индийское правительство объявило, что страна пережила некий «сдвиг шаблонов» в отношении выбора вариантов контрацепции. Правительство якобы наняло на работу 860 000 работников здравоохранения для распространения информации о контрацепции. Казалось, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Но на самом деле это не так.

Доказательства этому не заставили себя ждать. Оказалось, что активисты организации Accredited Social Health, активисты которой ходят по семьям и распространяют информацию о способах планирования семьи, получают бонус за каждого человека, которого они привели на стерилизацию. Это очень напоминает те случаи, когда представители телефонного маркетинга часто вам звонят, якобы волнуясь о качестве услуг связи, которые вы получаете, и звучат так ласково и заботливо, хотя на самом деле, просто хотят залезть в ваш кошелёк.

Нормальные люди в конечном итоге принуждают самых бедных и бесправных членов общества к стерилизации за вознаграждение батончиком «Mars»

Один врач признался, что ему ​платили дополнительно по $2 каждый раз, когда он делал операцию, используя более слабую и дешёвую анестезию. Этот же врач долго рассказывал о том, как правительство оценивает сколько операций он выполнил в каждом финансовом году. Работа на конвейере. Деньги текли ручьём.

Но это не относится к жертвам.

«Бедных и безграмотных женщин уговаривают и заставляют делать стерилизацию», говорит Бисвас. И вопрос не только в деньгах. «Поскольку они становятся очень зависимыми от активистов здравоохранения при получении любых медицинских услуг и становятся близки с ними, женщины идут на стерилизацию, чтобы угодить им».

Нормальные люди в конечном итоге принуждают самых бедных и бесправных членов общества к стерилизации за вознаграждение батончиком «Mars».

Керала часто приводится в качестве примера как штат ​с низкой рождаемостью. Но скорее всего причина здесь не в стерилизации, а в том, что ​87,7 процентов женщин Керала умеют читать – это самый высокий показатель по всей стране. «Противозачаточные средства бесплатно раздаются во всех государственных медицинских учреждениях, даже в сельской местности. Но никто не рассказывает об этом должным образом. Социальная кампания не ведётся», говорит Бисвас. «Женщинам не рассказывают инструкции по приёму и меры предосторожности». Это же понятно, что если вы не можете прочитать что написано на упаковке или в информационном листе, вам необходимо рассказать об этом.

В 2001 году ​The New York Times опубликовал статью о том, как один из политиков Чандрабабу Наиду выступал в одной деревне и убедил всех стерилизоваться. «Никто не будет о вас заботиться», сказал он одному человеку из толпы. «Немедленно идите на операцию».

Поставьте себя на место этих женщин. Мужья не делают стерилизацию. Государство не будет давать вам информацию об альтернативных способах контрацепции. На рынке предлагаются очень интересные и нужные товары: блендеры, холодильники, мобильные телефоны. И всё это стоит немного больше, чем платят за операцию. У вас появилась возможность заработать немного денег. Поддержать свою семью. Вы можете помочь стране достичь желаемого уровня рождаемости. Ещё и сделать приятно своим друзьям.

Во время обязательной стерилизации в Индии, которая проходила в течение 21 месяца в 1975-1977 годах, 8 миллионов человек были стерилизованы. И только за один 2013 год около 4,6 миллионов уже были стерилизованы.

Складывается впечатление, что это безвыходная ситуация.

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