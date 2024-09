Chef’s Night Out: Fat Pasha

Kokken Anthony Rose fra Toronto er ved at overtage gaden Dupont Street, én restaurant af gangen. Han har åbnet Rose and Sons, Big Crow, og Fat Pasha, der er inspireret af Mellemøsten.Uanset om man prøver stedets signaturret – stegt blomkål med tahini, pinjekerner, granatæble og halloumi – eller deres bud på en klassiker fra New Yorker restauranten Sammy’s Roumanian Steakhouse – hakket lever – så er maden på Fat Pasha helt uovertruffen. Se med når holdet bag Fat Pasha spiser østers på Rodney’s, drikker Negroni på Northwood og holder brisket fest på Big Crow. Det er tid til en tur til Toronto.

