Derfor er ansigtstatoveringer blevet normale

I dag vælger mange unge at dekorere deres ansigter med tatoveringer. Ligesom det er tilfældet med receptpligtig smertestillende medicin og frasen ”You already know who it is”, så kommer inspirationen til trenden fra en ny generation af rappere, som huserer på musikplatformen SoundCloud. Der har de skabt deres egen genre, der (selvfølgelig) kaldes SoundCloud-rap.

Man kan ikke rigtigt kalde dem andet end en meget speciel flok kunstnere, hvis musik og kreative udtryk og forkærlighed for screamo-vokal og 808-trommer, ligger et sted mellem Blink 182’s I Miss You og Kanye Wests New Slaves. De har ternede trøjer på og lyserøde dreadlocks i håret. De får brudstykker af sætninger tatoveret i deres ansigter som en niende klasses elev med en sprittusch.

Post Malone, hiphoppens svar på en øl-bro, går stadig med håret sat op i man-bun og har ordene ”Stay Away” tatoveret over øjenbrynet og ”Always” og ”Tired” under hvert af de sortrandede øjne. Lil Xan – en sadboy i streetwear, som engang kaldte Tupacs musik for ”kedelig” – har fået tatoveret titlen på sit eget nummer, ”Xanarchy”, rundt om øjenbrynet, mens ”ZZZ” minder os om, at han faktisk også er træt. Den nu afdøde Lil Peep bar tragisk nok påskriften ”get cake, die young” på panden, mens den regnbuefarvede Chucky-dukke 6ix9ine har “69” skrevet i ansigtet, som var det et Gucci-monogram. Selv den klassiske morsdreng, Justin Bieber, har fået et lille kors under øjet.

I takt med at flere og flere fans leder efter en ny måde at hylde deres idoler på, er ansigtstatoveringerne blevet allestedsnærværende. Overalt på Instagram ser man nu teenagere bruge kuglepenne eller tatovørapparater til at dække deres ansigter til med rappernes varemærker. Hvis du søger på #Facetattoo på Instagram, finder du tusindvis af 13-årige, som poserer med piletræer og romertal tatoveret i fjæset som hyldest til deres yndlingsrappere.

Men som fænomen går ansigtstatoveringer langt tilbage i tiden. Det oprindelige ord på latin for tatovering er ”stigma”, hvilket betyder: ”et kendetegn skåret ind i slaven eller forbryderens hud”. I oldtidens Grækenland og Kina var tatoveringer tegn på, at man havde begået forfærdelige forbrydelser, eller at man var slave. Den græske kejser Theofilus hævnede sig på to munke, som havde kritiseret ham. ved at lade dem tatovere i panden med 11 verselinjer med sjofelheder skrevet i jambisk pentameter. I dag havde de to munke bare set ud, som om de lige havde udgivet det hotteste mixtape.

Indtil for få år siden var ansigtstatoveringer næsten udelukkende associeret med bandemedlemmer: hagekorstatoveringerne som for eksempel lederen af Aryan Brotherhood, Curtis Allgier, har i panden, de femtakkede kroner, som den latinamerikanske fængselsbande Latin Kings bærer, og “Norteño”-tatoveringerne, der repræsenterer Nuestra Familia-banden i det nordlige Californien.

I andre kulturer har ansigtstatoveringer religiøs betydning. New zealandske maorikvinder får ofte ”moko kauae”, som er hagetatoveringer bestående af symmetriske mønstre. Det visuelle udtryk er en fysisk manifestation af deres sande identitet (alle maorikvinder bærer en moko i deres hjerter, tatoveringen bringer den bare op til overfladen). Blandt kvinder fra Kutia Kondh-stammen i Orissa, Indien, lader man sig tatovere med geometriske linjer for at sikre, at åndeverden vil tage i mod dem.

Men i takt med, at de blev populære i den bredere offentlighed, har tribaltatoveringer mistet deres spirituelle betydning. ”Tatoveringer er desværre blevet offer for kulturel tilegnelse,” siger Guy Neutron, som er tatovør hos Love Hate Social Club. ”En stor del af deres oprindelige betydning er gået tabt”. (Et godt eksempel er Mike Tyson, der blev spurgt om sin maoritatovering og forklarede, at han egentlig ville have nogle hjerter, men i sidste øjeblik besluttede sig for ”noget tribal-halløj”).

Hardcore tatoveringsfans er også irriterede over, hvor udbredt et fænomen ansigtstatoveringen er blevet. ”Jeg har ’NO1’ under øjet, så jeg husker at sætte mig selv i forreste række,” siger Nikita, som tidligere har arbejdet som tatovør, da hun skal beskrive vigtigheden af sin ansigtstatovering. ”Det der poser-lort ødelægger det hele. Min hals og mit ansigt var min drøm at få tatoveret, man kan ikke bare hoppe hele rækken over”.

I dag er det altså ikke kun fængselsindsatte og religiøse mennesker, som får tårer og mønstre tatoveret i ansigtet – det er i stigende grad teenagere i alt for store t-shirts eller makeupartister, som poster tutorials på Instagram om, hvordan man lægger øjenskygge rigtigt. Men hvorfor blev ansigtstatoveringen overhovedet så populær blandt Soundcloud-rapperne?

Den nye generation af rappere er præget af en nihilistisk, punk-inspireret fandenivoldskhed. ”Jeg havde bare lidt lyst til det, måske var det for at pisse min mor af,” har Post Malone sagt om sine tatoveringer. Da han blev spurgt om, hvad korset på hans ansigt symboliserer, svarede 21 Savage irriteret: ”Det ’en kniv”. Kulturen omkring ansigtstatoveringerne er afslappet – i stil med at falde i søvn på en sofa og glemme alt om, at man har givet en ven lov til at tatovere et knust hjerte på ens kind. I VICE-dokumentaren Fake Xanex ser vi den britiske rapper Clayton lulle ind og ud af søvn, mens han får ordet ”LOST” tatoveret. Det er den besynderlige sammenstilling af tatoveringens bestandighed og rapperens afslappede attitude, der viser seeren, at han er holdt op med at bekymre sig om noget sig helst.

En del af ansigtstatoveringens popularitet har rødder i ideen om at motivere sig selv – det forpligter i den grad bæreren til at opnå succes, så man ikke skal ud og søge almindelige kontorjobs, som man under alle omstændigheder aldrig får med en tatovering i ansigtet. I 2017 fortalte Lil Peep i-D: ”Jeg fik det knuste hjerte, da jeg var 17 for at tvinge mig selv til at opnå nogle ting”. Arnoldisdead – en rapper fra Lil Xans Xanarchy-kollektiv – fortalte noget lignende, da han skulle forklare, hvorfor han havde fået et portræt af Anne Frank (eller ”Xan Frank”, som han idiotisk nok kalder den) på den ene side af ansigtet. ”Der er mennesker i historien, som ikke havde kontrol over deres egne liv, de kunne ikke gøre de ting med deres liv, som de gerne ville… At være spærret inde i et hus og så ende med at dø… jeg dør, hvis jeg ikke laver musik”.

En anden grund til, at ansigtstatoveringerne er populære, handler om deres evne til at fungere som brands. Inden han fik den fjernet, var Gucci Manes isvaffel-tatovering rapperens kendetegn. Det samme gælder Lil Pumps rumvæsener – de føjer betydning til det personlige brand som levende logoer.

Men ansigtstatoveringer kan også vække opmærksomhed, selv om du ikke er kendt. Jeg har talt med Beka, som er musiker og sikkerhedsvagt. Hendes ansigtstatoveringer (hun har ni af slagsen – fra små stjerner til laurbærblade) deler vandene. ”Hvorfor følger jeg stadigvæk den her sæk,” skriver en mand, som selvfølgelig gemmer sig bag en animeavatar, mens en anden skriger, ”AGHHH DIN FUCKING MEGASØDE MINI HAKU-TATOVERING!!!” ”Folk fortæller mig, at jeg virker mere interessant,” forklarer Beka. ”Jeg havde 4.000 følgere for et par måneder siden, nu har jeg 11.000. Det, tror jeg, er på grund af tatoveringerne. Jeg prøver at tage selfier af mig, hvor man kan se mine ansigtstatoveringer, fordi det giver flere likes”.

Ansigtstatoveringer har overgået hoodien som pensionisternes skrækbillede af teenagere. Ligesom andre måder at skræmme de voksne på, så bliver ansigtstatoveringer kun mere populære – bare se på store huller i ørene og limegrønt hår – og på et tidspunkt mister de deres undergravende potentiale. Der går ikke mange år, før den næste generiske X-Factor-vinder har ”Pis Af” tatoveret i fjæset. Det er i hvert fald ikke længere et stigma, men tværtimod et markedsføringskneb.