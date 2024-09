Patrick Swayzes legendariske G-streng kan nu købes på auktion

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Fredag d. 28 april får megafans af Dirty Dancing over hele verden chancen for at byde på nogle af Patrick Swayzes jordiske ejendele til en auktion i Los Angeles, skriver LA Weekly.

Videos by VICE

Auktionshuset Julien’s Auctions, som også bortauktionerede Truman Capotes aske, inkluderer nogle af Swayzes ejendele i sin “Hollywood Legends” kollektion. Ifølge LA Weekly har Swayzes enke, Lisa Niemi, besluttet, at det er “på tide at give slip” på cirka 640 genstande, deriblandt mange af samleobjekterne fra hans film – såsom læderjakken, han havde på i Dirty Dancing, en silkeskjorte fra Ghost og et specialbygget surfboard fra Point Break.

Men udover de mange genstande, Swayze gjorde berømt på film, er der også nogle ret personlige ejendele. For eksempel kan fans byde på Swayzes tand og cirka 25 røntgenbilleder taget mellem 1976 og 1997. Buddene begynder ved 500 dollars.

Det er både forvirrende og forunderligt at gennemtrevle den bizarre liste over Swayzes ejendele. Hvordan skulle man ellers have vidst, at han blev kastet af en hest og ind i et træ, hvilket resulterede i et brækket ben, under optagelserne til en obskur indiefilm med titlen Letters from a Killer fra 1997?

Listen giver også et bredere billede af skuespillerens liv. Hesteulykken var kun et enkelt eksempel på Swayzes forkærlighed for ridning. Andre ejendele på auktionen er blandt andet hans fire sadler, otte par cowboystøvler, syv rifler, to pistoler og et antal knive.

Men på film var Swayze i sandhed et multitalent, hvilket hans brede palet af roller vidner om. Udover hans Point Break surfboard kan du få fat i den G-streng, han havde på i Keeping Mum (2005) og det sværd, han brugte som nomade i Steel Dawn.

De mest kuriøse genstande på auktionen er dem, der ikke har en medfølgende forklaring. Hvorfor havde Swayze for eksempel en samling af fossiler og mineraler? Og hvori bestod hans fascination af “spirituelle new age genstande” som tarotkort, krystal-tryllestave og noget, der kaldes “scrying sphere?”

Men det mest fantastiske, en Swayze-superfan nu kan eje, er formentlig hans teddybjørn og “spædbarnsgenstande”, som bortauktioneres begyndende ved 100 dollars. Købet inkluderer endda et tosiders essay skrevet af skuespilleren, der detaljeret beskriver hans dybe forhold til den førnævnte teddybjørn, Teddy.

“I mange år var Teddy min eneste ven og den eneste person, jeg kunne betro mine hemmeligheder til,” skrev Swayze. Han grinede aldrig af mine drømme, det, jeg opnåede, eller håbede at opnå.”

Må Patrick Swayze hvile i fred. Han lever videre i vores tanker og hjerter og de mange besynderlige genstande, han har efterladt sig.