Se lyset til Beyoncé-gudstjeneste

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Når Beyoncé synger “Respect that, bow down bitches,” taler hun så i virkeligheden om at bøje sig for gud? Hvis man går til Beyoncé-gudstjeneste i San Francisco, så gør hun.

Jeps, den er god nok, der findes en Beyoncé-gudstjeneste, og vi har selvfølgelig en hel masse spørgsmål: Kommer man i kirken for at tilbede Beyoncé? Leverer hun selv prædikenen? Betyder det, at Blue Ivy er Jesus?

Vores udsendte, Nyasha Shani Foi, er taget til Grace Cathedral i San Francisco for at overvære det højhellige arrangement, og se om det lever op til alle vores forventninger.

Det viser sig, at Beyoncé-gudstjenesten ikke handler om at tilbede Mrs. Carter selv, men om at lade sig inspirere af hendes sange, tilbede gud og finde sin indre styrke. Beyoncés tekster er udgangspunktet for prædikenen og koret synger alt fra Destiny’s Childs ”Survivor” til Beyoncés ”Freedom”. Kirkegængerne får uddelt pamfletter, der er designet efter popdronningens album fra 2013, og som bærer titlen ”Beyoncé-gudstjeneste”.

Gudstjenesterne er åbne for alle, men er især til for kvinder af anden hudfarve end hvid og andre minoriteter, og ideen er at forkynde det kristne budskab i popmusikalske gevandter. Pastor Jude Harmon fortæller Nyasha Shani Foi, at Grace Cathedrals menighed blandt andre tæller mange medlemmer af LGBTQ-samfundet og andre minoritetsgrupper. ”Kirken som helhed har ikke været god til at lytte til dem tidligere,” siger han. ”Helt ærligt, så synes jeg, at Beyoncé er en dygtigere teolog end mange af kirkens pastorer og præster.”

Pastor Yolanda Norton står bag Beyoncé-gudstjenesten, som hun leder med en lidenskab og energi, der minder om Queen Beys egen. Hun opsummerer kernen i gudstjenesten således: ”Jeg forkynder guds budskab uden reservationer, jeg læser min bibel uden reservationer, og jeg er Beyoncé-fan uden reservationer – jeg føler ikke, der er nogen modsætninger der.”