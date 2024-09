Vi spurgte en militærekspert om, hvad der ville ske, hvis Rusland invaderede Danmark

Billede via Flickr-brugeren Dmitriy Fomin.

Det kan dårligt komme som en overraskelse for nogen, at Rusland i øjeblikket rasler med de millitære sabler. Konflikten i Ukraine har raset siden marts 2014 og for nyligt valgte Moder Ruslands fader Putin at støtte den syriske præsident Bashar al-Assad i kampen mod de islamistiske oprørere fra ISIS og Jabat al-Nusra, hvilket blandt andet resulterede i store drab hos civilbefolkningen.

Nu er der flere dårlige nyheder på vej, da en helt ny rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste udpeger Rusland som en af de største trusler for Danmark. Rapporten beskriver Rusland som en “udfordring” og påpeger at russiske fly ofte krydser ind over Østersøen i forbindelse med millitære øvelser, hvilket straks giver undertegnede bange anelse omkring en forestående russisk invasion.

Det er jo naturligvis ikke så godt, især set i lyset af at de to seneste invasioner af Danmark har afstedkommet en rædsom TV-serie og en langgaber af en film – sjovt nok begge med Pilou Asbæk i væsentlige roller. Personligt ser jeg gerne, at Danmark slipper for en film med Pilou i en dobbelt-rolle som henholdvis Lars Løkke Rasmussen og Vladimir Putin, men hvis den kommer – så vil jeg gerne være forberedt.

Derfor kontaktede jeg Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet for at høre mere om, hvordan situationen er, og hvad der ville ske, hvis Rusland invaderede Danmark.

VICE: Hej Peter. Til sagen; hvordan ville Rusland invadere Danmark?

Peter Viggo Jacobsen: Det er svært at se, hvad russerne skulle opnå ved at invadere Danmark. De har ikke længere stor nok millitærstyrke til at gå ind i så stor en konflikt, som det ville indebære. De ville jo rende ind i både polakker og tyskere, hvis de angreb gennem Østersøen. De er jo NATO-lande, som har mange flere krigsskibe, end vi har, og ville komme os til undsætning. Man kan ikke bare pille Danmark ud alene til en invasion. Risikoen for, at det kommer til at ske, er cirka lig nul.

Hvad kunne der så ske?

Det man ser som det mest sandsynlige scenarie er, at russerne vil forsøge at destabilisere de små baltiske lande ved at sende provokatører ind, så det ikke bliver en direkte militær konflikt, men mere sådan noget, som vi har set på Krim. Russerne ved godt, at hvis de skal slås med NATO på god gammeldags maner, så får de nogen på ørene. Og det vil de ikke. Omkostningener for Rusland ved et angreb vil være totalt uacceptable politisk, militært og økonomisk. Rusland er på ingen måde ligeså stærke som under den kolde krig.

Men Soviet havde jo planlagte scenarier for en invasion af Danmark under Den Kolde Krig.

Jo jo. Men det var som et led i en større invasion over hele østfronten, hvor østtyske og polske soldater havde øremærket, hvor de skulle gå i land og hvilke danskere, der skulle slås ihjel. Men når man ser på, hvor mange taktiske atomvåben de ville smide over os først, så ved jeg ikke hvor mange danskere, der overhovedet ville være i live.

Hvordan ville vores allierede i NATO reagere, hvis Rusland angreb Danmark?Nato har en reaktionsstyrke, som ville blive aktiveret. Der ville komme fly fra USA og andre NATO-lande. Der går et stort kollektivt maskineri i gang. Derudover så ville landene i regionen gå sammen om at smide russerne ud. Det skulle undre mig, hvis ikke Sverige og Finland også gik ind og støttede på dansk side. Også for at styrke deres egne interesser i Skandinavien.

Det der gik galt 9. April 1940 var, at vi ikke kunne ringe til en ven.



Det lyder jo meget venligt at vores allierede i NATO, men det er vel ikke særligt sjovt at være dét land, hvor NATO bomber, og hvor Rusland har sat en landsstyrke ind.

Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er også derfor, vi skal skynde os at få de Baltiske lande ind i alliancen, så det er dér, det kommer til at foregå og ikke i Danmark. NATO har lige gennemført en øvelse i Spanien med 30.000 mand, der skal gøre os i stand til at imødegå den her slags krigsførelse. Den er jo netop sat i værk for at sende et signal til russerne om, at vi er klar. Alt NATO har gjort siden Ukraine-krigen er jo blevet gjort for at sikre, at vi ikke kommer til at slås på nogens områder. Det hele er et teater, hvor man siger til modparten, at de ikke skal bruge millitær magt. Det var sådan set det, USA og Sovietunionen lavede under Den Kolde Krig og der virkede det jo.

Men kunne man ikke forstille et 9. april scenarie, hvor de gik lynhurtigt ind i Danmark?

Nej. Det der gik galt 9. April 1940 var, at vi ikke kunne ringe til en ven. I dag kommer der en hel masse og hjælper os. Det med, at vores millitær skulle være for ringe til at forsvare os selv, der glemmer man, at vi altså har meldt os ind i klub, der hedder NATO. Det giver os nogle sikkerhedsgarantier. Det gør, at det er en fundamentalt anderledes situation vi står i. Når Danmark skal reagere på truslen fra øst, så handler det ikke om, at vi skal købe nogle flere U-både og sætte dem ind i Østersøen. Vi skal i stedet sætte os ned med de andre NATO-lande og lave en strategi, så vi ikke kommer til at slås. Danmark har ikke kunnet forsvare sig selv siden briterne futtede flåden af i 1807.

Det lyder godt. Tak for det Peter.

