Bucatini mit Mandelpesto

Portionen: 4

Zutaten

454 g frische Pasta oder fertige Bucatini

Grieß, zum Bestäuben

179 g ungeschälte Mandeln

2 Knoblauchzehen

½ Tasse plus 1 Esslöffel (133 ml) natives Olivenöl extra

Tafelsalz

1 Jalapeño, ohne Stiel und dünn aufgeschnitten

100 g geriebener Parmesan

Zubereitung

1. Wenn du keine Zeit hast, frische Pasta zu machen, kannst du auch fertige, getrocknete Bucatini verwenden.

2. Die Pasta zum Trocknen auf ein Metallgitter legen und mindestens 8 Stunden und bis zu 4 Tage im Kühlschrank einkühlen. Je länger die Pasta trocknet, desto härter wird sie. Ich finde die Konsistenz nach 2 Tagen im Kühlschrank am besten.

3. In einer großen, tiefen Pfanne über mittlerer Hitze die Mandeln anrösten. Pfanne immer wieder schwenken bis sie gut riechen, ca. 3 bis 4 Minuten. Eine Tasse Mandeln (145 g) in einen Blender oder in eine Küchenmaschine geben. Die restliche ¼ Tasse (36 g) mit einem Messer klein hacken und zur Seite stellen. Eine Knoblauchzehe und ¼ Tasse (60 ml) Öl in den Blender (oder die Küchenmaschine) geben. Maschine einschalten und weitere 60 ml Öl zu den Mandeln geben, bis das Pesto eine relativ glatte Konsistenz hat. Pesto probieren und nach Belieben noch mit Salz würzen.

4. Einen großen Topf mit gesalzenem Wasser füllen und Wasser zum Kochen bringen. Die Bucatini in den Topf geben, Topf abdecken, damit es schnell wieder kocht und die Pasta so lange kochen, bis sie weich ist, aber einen leicht bissigen Kern hat, circa 4 bis 5 Minuten (8 bis 10 Minuten bei getrockneter Pasta aus der Packung). Die Pasta aus dem Wasser sieben und das Pastawasser aufbewahren.

5. In der Zwischenzeit den restlichen Esslöffel Öl in die Pfanne geben, in der die Mandeln angeröstet wurden. Die restliche Knoblauchzehe fein hacken und mit der Jalapeño in die Pfanne geben. Immer wieder umrühren bis der Knoblauch goldbraun ist, circa 4 bis 5 Minuten.

6. Eine Tasse (237 ml) von dem Nudelwasser in die Pfanne geben, schwenken und Ablagerungen am Pfannenboden aufkratzen. Die abgesiebte Pasta und das Mandelpesto in die Pfanne geben und so lange schwenken, bis die Sauce leicht reduziert, cremig wird und sich schön über der Pasta verteilt, ca. 1 Minute. Pfanne von der Hitzequelle nehmen und ½ Tasse (50 g) Parmesan darüber streuen. Die Pasta so lange schwenken oder umrühren, bis der Käse schmilzt und die Pasta und die Sauce in der Pfanne eins werden. Probieren, nach Belieben nachsalzen und servieren.

7. Die Pasta auf vorgewärmte Teller geben und mit dem restlichen Parmesan (50g) und den Mandeln servieren.

