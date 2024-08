Der ultimative Anfänger-Guide für Grindr

Bevor ich das Grindr-Profil von ChillTop blockiere, schickt mir der User noch ein paar Nachrichten und zwei Fotos von seinem Penis. Auf dem einen ist ChillTop komplett nackt, auf dem zweiten ragt sein erigierter Penis aus seinen Jeans. Es ist sieben Uhr morgens an einem Sonntag.

ChillTop hatte mich zuvor bereits gefragt, ob ich Lust auf “eine lange Chemsex-Session” habe. Ich habe jede einzelne Nachricht ignoriert. Man könnte denken, dass ChillTops Nachrichten ganz schön drüber sind, aber für Grindr sind sie nicht ungewöhnlich.

Grindr ist an sich nicht anders als andere Dating-Apps: Manche Nutzer sind schräg, andere verzweifelt, und manchmal versteckt sich hinter den vielen Bildern von nackten Oberkörpern ein sexhungriger und potenter Rohdiamant.

Doch eine Sache ist anders auf Grindr: Der überwiegende Teil der Kommunikation dreht sich um Sex. Wer eher auf hetero-orientierteren Apps wie Tinder unterwegs ist, könnte sich nach dem ersten Kontakt auf Grindr überwältigt und entmutigt fühlen. Es ist ein bisschen wie nach dem ersten Tag an einer neuen Schule – nur, dass sich die Cliquen auf Grindr nach ihren Sexualvorlieben und Körperformen bilden.

Doch auch Neuankömmlinge können nach dem ersten Schock Spaß auf Grindr haben. Erstens, weil sie – anders als an der neuen Schule – garantiert in einer der Cliquen einen Platz finden werden. Und zweitens, weil wir in diesem Anfänger-Guide für Grindr erklären, wie ihr die App richtig und sicher nutzt.

Überlegt euch, was ihr auf Grindr sucht und kommuniziert es transparent

Der aktivste Tag auf Grindr ist der Sonntag – und zwar europaweit. Was jeder Grindr-Nutzer zu wissen scheint, erklärte das Unternehmen Ende 2021 sogar offiziell in seiner Jahresstatistik. Kein Wunder, dass auch ChillTop an einem Sonntagmorgen seine Horny Hour feiert und mir mit seinem Penis ins Postfach schlittert. Ich würde grundsätzlich zwar gerne ficken, ChillTops Vorstellung von 24 bis 48 Stunden Sex mit mehreren Männern unter dem Einfluss von GHB, Mephedron oder Crystal Meth ist mir dann doch zu hedonistisch. Für andere ist es dagegen womöglich genau das, was sie suchen.

Denn auf Grindr gibt es für jeden Kink einen Platz: Die App ersetzt in gewisser Weise die Cruising Spots der 80er Jahre, bei denen sich homo- und bisexuelle Männer unkompliziert untereinander vernetzen und schnellen Sex haben konnten. Auch auf Grindr will der gefühlte Großteil der Nutzer ausschließlich Sex ohne kommunikative Umwege. Tatsächlich dreht sich auch das Marketing der App vorwiegend um Sex und sexuelle Vorlieben.

Das bedeutet für neue User: Sie sollten genau wissen, was sie wollen und das schon in ihrem Profil klar kommunizieren. Joe Beavan, ein 25-jähriger Student aus Wales, ist seit er 17 ist auf Grindr und damit so etwas wie ein Profi. Für neue Nutzer hat er einen Ratschlag:

“Überlege dir, warum du auf Grindr bist und schreibe das in deine Profilbeschreibung.” Das sollen Neuankömmlinge auch bei ihren Treffen durchziehen: “Setze Grenzen und respektiere deine Wünsche”, sagt Beavan. “Tue nichts, was du nicht tun willst.”

Besonders wenn ihr einfach nach Sex sucht, vereinfacht die direkte Kommunikation vieles. Dabei helfen auch Optionen, anhand derer Suchende schon vorab Profile ausmisten können: Wünscht sich der Nutzer etwas Längerfristiges? Benutzt er Kondome? Was ist sein HIV-Status? All diese Informationen machen lange Vorgespräche fast überflüssig. “Es ist bizarr, wie leicht man auf Grindr an Sex kommt und wie direkt man es kommunziert”, sagt Beavan.

Tatsächlich kritisieren viele User die Kommunikation auf Grindr als zu direkt. Auch, weil manche spezifische Hautfarben, Ethnien oder Körperformen in ihren Profil-Beschreibungen kategorisch ausschließen.

Stellt euch eine Strategie für Grindr zusammen

Weil die meisten Männer Grindr in erster Linie als rund um die Uhr geöffnetes Karussell mit willigen Sex-Partnern aus ihrer Umgebung sehen, fällt der Dating-Aspekt auf der App flach aus. Wer auf der Suche nach einem Date oder sogar einer Beziehung ist, muss zuerst eine Horde notgeiler Männer und Schwanzfotos durchforsten. Und ja, es kann bei den ganzen Dick Pics auch hart sein, standhaft zu bleiben, wenn man eigentlich etwas Ernstes sucht.

User mit ernsthaften Absichten brauchen daher etwas mehr als einen bloßen Hinweis in der Profil-Beschreibung. Der queere Dating Coach Brian Murphy hilft unter anderem homo- und bisexuellen Männern dabei, sich auf Dating-Apps zurechtzufinden. Gegenüber VICE sagt Murphy, er kenne “viele Männer”, die ihre Partner auf Grindr kennengelernt hätten und heute sogar verheiratet seien. Doch das scheint auf der App mehr Aufwand zu erfordern als ein schnelles Sex-Treffen.

Wenn Männer auf Grindr nach etwas Ernsthaftem suchen, brauchen sie Murphy zufolge eine Strategie. “Wer mehr will als Sex, sollte sich ein Profil anlegen, mit dem andere etwas anfangen können”, erklärt er. “Fotos, auf denen man ein Gesicht sieht oder den Menschen bei einer Aktivität, sagen mehr aus als ein nackter Oberkörper.”

Nutzt die Nachrichtenfunktion auf Grindr weise

Damit kommen wir zum nächsten Punkt: die direkten Nachrichten. Denn neben einem Grindr-Profil sind auch diese ausschlaggebend dafür, welche Verbindung ein Nutzer zu seinem Gegenüber pflegt. Natürlich beeinflusse das Profil am stärksten den ersten Eindruck, erklärt der Dating-Coach: “Aber es geht eben auch darum, wie man sich im persönlichen Kontakt verhält.” Doch was bedeutet das?

“Ich erinnere meine Klienten manchmal daran, dass Fragen nicht nur dazu dienen, Informationen zu gewinnen”, sagt Murphy. “Es geht auch darum, Vertrauen aufzubauen.”

Wer auf Grindr nach etwas Lockerem suche, könne eher direkte Fragen stellen oder kurze Ein-Wort-Antworten geben, so der Online-Coach. Doch eine richtige Verbindung entstehe nur, wenn beide Gesprächspartner mehr von sich erzählen. “Gib dem Gegenüber etwas, auf das es reagieren kann: Was hast du heute gemacht? Wofür interessierst du dich?”, sagt Murphy. “Damit gibst du mehr von dir preis und das Gespräch erhält mehr Aufmerksamkeit.”

A propos Aufmerksamkeit: Ein guter Indikator dafür, welche Art von Nachrichten bei Grindr in der Inbox landen, ist Murphy zufolge auch die Uhrzeit. “Es ist vielleicht pauschalisierend, aber um vier Uhr morgens findest du wahrscheinlich weniger Männer, die an einer ernsthaften Verbindung interessiert sind”, sagt er.

Auf Grindr und allen anderen Apps: Achtet auf eure Sicherheit

Ob die User nun nach Sex oder einer Beziehung suchen: Am wichtigsten ist dabei, auf die eigene Sicherheit zu achten – auf Grindr wie auf anderen Dating-Apps auch. Viele Sexualstraftäter nutzen solche Apps, um darüber Kontakte zu ihren potenziellen Opfern zu knüpfen.

In Großbritannien verbreitet sich zum Beispiel gerade auf Grindr eine Masche, bei der die Täter Gleitmittel mit GHB vermischen und ihre Dates so unfreiwillig unter Drogen setzen. GHB oder Liquid Ecstasy wird umgangssprachlich auch “Vergewaltigungsdroge” genannt, weil Täter Betroffenen die Tropfen ins Getränk schütten, sie damit bewusstlos machen und anschließend vergewaltigen oder sogar töten. Im spanischen Bilbao nahm die Polizei im Mai einen Mann fest, der mindestens vier seiner Grindr-Dates ermordet haben soll. Mindestens einer der Toten hatte GHB-Rückstände im Körper.

Die britische LGBT+-Beratungsstelle GALOP rät angesichts solcher Fälle dazu, sich erst in der Öffentlichkeit zu treffen und nicht direkt zu einem Fremden in die Wohnung zu fahren. Wer sich dennoch direkt beim Grindr-Date zuhause treffen wolle, solle vorher Fotos von der Straße, dem Straßennamen und der Wohnungstür schießen und diese an eine oder mehrere vertraute Personen schicken.

Gegenüber VICE betont auch Grindr selbst, dass der Firma die Sicherheit seiner Nutzer extrem wichtig sei. “Wir raten dazu, bei der Interaktion mit Fremden aufmerksam zu sein und unangemessene oder illegale Verhaltensweisen zu melden”, erklärte eine Presseperson von Grindr. Rechtlich relevante Tatbestände sollten die Nutzer zudem direkt an die Behörden weitergeben.

Zusätzlich dazu gelten natürlich auch für Grindr alle gängigen Sicherheitsregeln für das Internet und lockeren Sex: Benutzt Kondome, gebt eure Adresse nicht einfach raus und verschickt keine Nacktbilder, wenn ihr euch selbst damit unwohl fühlt oder die andere Person nicht explizit danach gefragt hat. Und überlegt euch gut, welche Daten ihr mit anderen Nutzen und der App selbst teilt: In Norwegen verurteilte ein Gericht Grindr Anfang vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von umgerechnet 9,6 Millionen Euro, weil die App unerlaubt Nutzerdaten mit Werbepartnern geteilt hatte.

Mit diesen Tipps kann das Scrollen durch die nackten Oberkörper von Grindr auch schon losgehen. Vielleicht führen sie schon bald zu einem echten Blowjob. Oder einer langen und liebevollen Beziehung.

