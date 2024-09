Chocolate caliente con marihuana

«Este smooth y potente chocolate caliente de marihuana está condimentado con cardamomo y jengibre y es como una patada extra de energía».

Porciones: 4

Preparación: 6 horas

Total: 6 horas

Ingredientes

1 1/3 taza de pasta de cacao (a.k.a licor de cacao o 100% cacao)

1 l de leche no láctea y sin azúcar

0.4 de cannabis Blue Dream (revisa la nota acerca de la dosis de marihuana)

1 cucharada de aceite de coco

1 taza de azúcar de coco

opcional, pero muy recomendable:

10–15 semillas de cardamomo descascaradas

5–10 granos de pimienta negra

1 trozo de cúrcuma (una pulgada)

1 trozo de jengibre fresco (una pulgada)

utensilios:

mortero

olla eléctrica de cocción lenta (o una olla normal)

colador, tela para leche o una playera vieja

licuadora con tapa hermética

Direcciones

Tip del Chef: saber la concentración de THC de tu cannabis te ayudará a calcular la cantidad de cannabinoides presentes en cada porción de chocolate. Nosotros usamos la potente Blue Dream (que contiene 15-20 por ciento de THC), 100 miligramos son suficientes para comenzar dado que queremos tomar ~15 miligramos por taza. Si no estás seguro de cuál es tu dosis o no eres consumidor regular, siempre puedes ser precavido y comenzar con cantidades pequeñas.

1. Vierte la leche no láctea de tu preferencia en la olla y calienta a baja temperatura (la leche láctea también sirve, pero la potencia y el sabor del cacao no serán iguales). El rango de temperatura ideal se encuentra entre los 50 y los 90 grados C. Si permites que la olla se caliente demasiado, te arriesgas a evaporar los cannabinoides que tratas de extraer.

2. A continuación, pela y corta el jengibre y la cúrcuma (¡Con cuidado! La cúrcuma mancha todo). Con ayuda del mortero, muele los granos de pimienta y el cardamomo. (Si no tienes mortero, puedes usar una licuadora).

3. Desbarata la marihuana. Añade la hierba, las raíces y especias a la olla caliente. Agrega una cucharada más o menos de aceite de coco, esto es para aumentar el contenido graso y ayudar al proceso de extracción

4. Ahora que todo está en la olla, deja que hierva suavemente durante 6 u 8 horas (puedes hacerlo durante la noche). Asegúrate de no dejar la olla sin vigilancia a menos de que estés seguro de que se mantendrá por debajo de los 90 ºC. Si no tienes una olla eléctrica para controlar la temperatura, puedes hervir ligeramente todos los ingredientes en una olla normal durante 2 horas, revolviendo y revisando la temperatura regularmente para asegurarte de que se mantenga entre los 50 y 90 ºC.

5. Cuela la leche con el colador, la tela o playera vieja pero limpia. (Recuerda que la cúrcuma manchará todo lo que toque de forma permanente). En este punto el color del líquido debe ser un amarillo oscuro o verde. ¡Es magia! Utiliza una espátula y asegúrate de presionar muy bien para dejar las bondades de la marihuana en la leche. Vas a querer cada gota del preciado líquido

6. Toma la leche canábica súper deliciosa y viértela en la licuadora. Si es posible, revisa la temperatura para asegurarte que se mantenga entre 50 y 60 ºC. Puedes sustituir el azúcar de coco con miel o miel de maple (al gusto). Asegúrate de que la tapa de tu licuadora esté bien cerrada y coloca una mano sobre ella para más soporte. Los líquidos calientes pueden provocar que la tapa de las licuadoras salga disparada. Licúa todos los ingredientes.

7. Después de licuar, toma una taza del delicioso chocolate. Nota la consistencia espesa y disfruta lentamente. Garantizamos que se sentirá tan bien como sabe y huele.

8. Y, si bien es extremadamente placentero, ¡asegúrate de esperar al menos una hora y media o más antes de tomar otra taza!

