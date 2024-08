¿Qué pasa si te duermes con el tanga puesto?

Este artículo se publicó originalmente en Tonic, nuestra plataforma dedicada a la salud.

La situación: En 1999, una rubia que cantaba R&B sacó una canción sobre su amor por los tangas. Era una canción muy chorra, pero una generación entera de adolescentes (como yo en ese entonces) salimos corriendo a comprar esa pieza de ropa interior de dudosa utilidad, y los fines de semana caminábamos por la plaza con esas tiras entre nuestras nalgas. A pesar de que tu amiga probablemente tenía tres años cuando salió esa canción, se le quedó ese gusto por la música de los 90 y por los tangas de hilo dental. Tú no tenías nada en contra de su amor por los tangas hasta que descubriste que no solo las usa para salir al centro comercial sino que también duerme con él puesto. ¿Llevar el tanga de día y de noche? No es muy saludable que digamos.



Videos by VICE

La preocupación: Aunque la ropa interior de algodón es la favorita entre los ginecólogos, dormir con cualquier tipo de lencería está comprobado que incrementa la temperatura y la humedad en la vagina. «La vagina necesita respirar, por lo que conviene dormir sin ropa interior», dice Ronald Blatt, jefe y director cirujano médico del Centro Manhattan de Cirugía Vaginal. «De esa forma se puede refrescar y evitas contraer infecciones por hongos que normalmente se dan en las zonas húmedas y calientes del cuerpo».

«La vagina necesita respirar, por lo que conviene dormir sin ropa interior» — Ronald Blatt

Así que, si de por sí estaríamos mejor sin ropa interior, es lógico que los tangas de hilo de tu amiga no están diseñadas para usarlos a todas horas. Pero, ya que tu estado mental también es importante cuando se trata de dormir profundamente, no te desnudes a menos que te sientas totalmente cómoda, dice Blatt.

Lo peor que podría pasar: Aunque parezca que el tanga está metido en tu trasero de manera segura, se mueve para todos lados cuando estás dormida. «La parte delgada de los tangas se mueve a medida que cambias de postura mientras duermes y existe la posibilidad de que traslade las bacterias del ano hasta la vagina o uretra. Esto podría causar una infección», dice Blatt. Además, cualquier tipo de ropa interior hecha de un material sintético es menos eficaz para absorber la humedad. Y esa humedad crea un ambiente perfecto para el cultivo de bacterias e infecciones, añade.

«La parte delgada de los tangas se mueve a medida que cambias de postura mientras duermes y existe la posibilidad de que traslade las bacterias del ano hasta la vagina o uretra»

Todo ese movimiento puede causar hasta pequeños desagarros en la piel en donde los microbios se pueden reproducir, dice Blatt. Estas pequeñas heridas son el lugar perfecto para que se establezcan los microbios. «Los tangas también podrían estar depositando bacterias en tu vagina o uretra», dice Blatt. Y estas bacterias –para cualquiera que esté interesada– incluyen E. Coli, que puede contribuir a las infecciones de vejiga o la vaginosis bacteriana. Si este tipo de infecciones no se tratan, podrían derivar en una enfermedad pélvica inflamatoria y resultar en infertilidad.

Lo que probablemente pasará: Para ser sinceros, no conocemos la situación vaginal de tus amigas. Pero Blatt dice que mientras no tengan un historial de infecciones frecuentes, todo está bajo control. Dicho esto, las mujeres que usan tangas con frecuencia tienen un riesgo mayor de irritar sus hemorroides, si es que tienen.

«Usar tangas que te quedan demasiado apretados en la entrepierna puede causar salpullidos o irritación e incluso cortes y rasguños»

«Usar tangas que te quedan demasiado apretados en la entrepierna puede causar salpullidos o irritación e incluso cortes y rasguños», dice Blatt. Los tangas también pueden causar papiloma cutáneo, esas verrugas que algunas personas tienen en el cuello, en el pecho y en la espalda. «Si decides dormir con tanga, escoge uno que sea de algodón», dice Blatt. «La tela de algodón es la mejor para tu salud vaginal».

El consejo para tu amiga: No estamos seguros de por qué a tu amiga le gusta dormir con tanga. Pero si es algo importante para ella, sugiérele que cambie de vez en cuando su repertorio por unas bragas normales de algodón o incluso hasta unos bóxer holgados. Dile que las bragas de algodón son muy cómodas y que le darán a su vagina y ano el respiro que necesitan.