Los hits que pusieron a grandes artistas en el radar: volumen techno

Es común que las nuevas generaciones admiren artistas vieja guardia que ya están consolidados en la escena techno mundial, pero que no tengan muy claro en qué momento de sus carreras musicales empezaron a emitir una señal en los radares masivos. Para este volumen, instruimos a estas nuevas olas generacionales, a los curiosos o a los que se aferran a la nostalgia, acerca de los EP’s, álbumes o tracks que dispararon a hitos de la vieja escuela del techno hacia el éxito masivo dentro del escenario electrónico.

Claro, es necesario resaltar el hecho de que la selección se realizó alrededor de bases de datos o de la opinión [subjetiva] de una mayoría. En todo caso, cada una de estas joyas logró convertirse en himnos y guías introductorias para muchos de los que nos dejamos atrapar por este fascinante circuito del techno.

Robert Hood, Minimal Nation

Robert Hood tenía todas las de ganar con este álbum: lo lanzó en 1994 en el sello Axis de Jeff Mills. Desde ese entonces, Minimal Nation no solamente tuvo una acogida importante, sino que también se volvió un referente importante dentro del techno, especialmente de la vertiente minimal.



Len Faki, Mekong Delta

«Mekong Delta» y «Rainbow Delta» son los dos tracks del EP Rainbow Delta/Mekong Delta lanzados en 2007 por el reconocido residente de Berghain. «Mekong Delta», sin embargo, fue el track que más atrajo la atención del público technero, no solamente hacia Len Faki, sino hacia su propio sello Figure. De forma astuta, el productor aprovechó las miradas para lanzar sencillos como «My Black Sheep» y «Odyssee II«, que lograron convertirse en hits de club en 2007 y 2008.



Ben Klock, Subzero

El track «Subzero» hace parte del gran Before One EP lanzado a comienzos de 2009. A pesar de que «Dawning«, el track que Ben Klock lanzó en 2009 en conjunto con Marcel Dettmann fuera el responsable de poner a ambos alemanes en el mapa de la mano de Ostgut Ton, «Subzero» se convirtió en la referencia por excelencia del hombre de Klockworks.



Jeff Mills, The Bells

Label Purpose Maker fue el sello encargado de lanzar el EP Kat Moda, en donde viene –para muchos– el himno por excelencia del techno: «The Bells». Jeff Mills venía siendo parte del panorama technero, no solo de Detroit, desde finales de los ochenta y principios de los noventa, pero esta canción sin duda lo inmortalizó.



Juan Atkins (Cybotron)- Alleys of Your Mind

«Alleys Of Your Mind», uno de los sencillos manufacturados por Cybotron, es considerado el track más popular del gran Juan Atkins. A pesar de que el mismo Atkins considere que «Techno City» sea su pieza más única en composición, el corito de «Alleys Of Your Mind» es el que sigue retumbando en nuestras cabezas hasta el día de hoy.

Marcel Dettmann, Dawning

Como ya les habíamos contado, «Dawning» fue incluido por el sello Ostgut Ton en su primera referencia lanzada en el año 2006. Al igual que Klock, Marcel Dettmann también surgía como uno de los nombres que refrescarían el panorama del techno con una fina y original estética minimalista en sus producciones. Este track demostró que el alemán llegaba para quedarse.



Laurent Garnier, Crispy Bacon

Este gran pionero del techno francés tiene dos tracks en especial que lo inmortalizaron: «Crispy Bacon» y «Man With The Red Face«; sin embargo, la primera mencionada fue lanzada en el 97, mientras que la segunda en 2005, así que es imperante respetar a los mayores. Clasicazo.

Plastikman, Musik

Musik es el segundo trabajo en largo lanzado bajo Plastikman, el famoso alias de Richie Hawtin. A pesar de que Richie sea uno de los artistas más versátiles en cuanto a sonido se trata, este largo fue el que lo puso a titilar en un satélite masivo en 1994. Toda una enciclopedia del verdadero minimal.