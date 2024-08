Jóvenes creyentes nos dicen qué es creer en Dios en seis palabras

El 66,9% de los españoles se consideran a sí mismos católicos y el 3,8% fieles de otras confesiones, según el último informe de febrero del CIS que contempla la religión. Entre los jóvenes, sin embargo, la cifra baja hasta el 40% según el octavo informe sobre la realidad juvenil publicado por la Fundación SM, que en cada una de sus actualizaciones analiza la relación entre la juventud española, la religión en general, y la Iglesia Católica en particular.

Las encuestas del CIS también apuntan que el número de españoles creyentes ha descendido 10,4 puntos en 12 años, una cifra nada alentadora para la fe. Siendo así, ¿cómo se siente ese 40% de jóvenes que, en nuestro país, se declaran creyentes? ¿Cómo es creer en Dios y formar parte de esa minoría de jóvenes que lo hace, a pesar de vivir en un país tradicionalmente católico?

«Mi experiencia hasta ahora no es la de una postura de indiferencia por parte de los jóvenes ateos sino más bien de cuestionamiento. Como si la religión fuera algo tan del pasado y tan abandonado que encontrar a alguien que crea fuera un choque. Como si fuéramos personas que no usan adecuadamente su inteligencia», comenta María, que tiene 27 años y es católica practicante.

«Sí que hay personas que no creen y que se preguntan cosas, que son respetuosas con las creencias del resto e incluso se cuestionan su fe, pero en general no he encontrado a mucha gente así. La fe no interesa mucho e incluso es rechazada, y la Iglesia aún más. También creo que hay mucha incultura al respecto. Por ejemplo, en lo que se refiere a la Semana Santa, que es algo que se supone que todo el mundo conoce y en realidad no es así», añade.

A las puertas de Semana Santa, le pedimos a jóvenes españoles que nos contaran cómo es creer en Dios en España en el año 2018 en seis palabras.

«Confiar en que ‘algo’ me protege», Grecia, 28 años

«Saberme amada para siempre, gratuitamente, incondicionalmente», María, 27 años

«Entender que todo tiene un sentido», Alejandro, 24 años

«Sentirse a veces un poco incomprendida», Sofía, 22 años

«Simplemente, encontrarle sentido a la vida», Ana, 22 años

«Saber que nada pasa porque sí», Anabel, 36 años

«Es ir a contracorriente del mundo», Moha, 27 años

«Dios se encuentra haciendo el bien», Marc, 23 años

«Imposible explicarlo en solo seis palabras», Mariana, 23 años

«Amor pleno, libre, inescrutable pero eterno», Luis, 26 años

«Conocer, vivir y compartir su amor», Carlota, 22 años

«Dar sentido a la propia vida», Myriam, 33 años

«Reconocer que nada es una casualidad», Clara, 31

«Lo que me atrae en todo», Lupe, 34

«Dios es color en mi vida», Beatriz, 30 años



«Es la belleza que nos salvará», Francisco, 36 años



«El constante abrazo de un Padre», María, 34 años

«Es amar por encima de todo», Clara, 37

«Saber que Dios me ama infinitamente», Yago, 32

«Dormir menos que cuando era atea», Teresa, 26

«Saber que no vas a morir», Fernando, 26

«Encontrar y dar sentido a la vida», Laura, 33 años

«El mejor apoyo, el amor infinito», Dani, 32 años

«Ir a hombros de mi Jesús», Pablo, 29 años

«Sentido y esperanza en lo cotidiano», Elena, 32 años



«Me siento protegida sin verlo», Fátima, 23 años

«Creer es esperanza, respeto y futuro», Miquel, 25 años

«Es un constante volver a empezar», María, 34 años

«Es dejarse amar por Él constantemente», Clara, 37