Michael Jackson quiso interpretar a James Bond en los ochenta

Los ochenta, sin duda alguna, fueron años dorados para Michael Jackson. Durante esta década logró volver inmortales canciones como “Beat It” y “Billie Jean”, que de paso forman parte del celestial Thriller (1982), una de las mucha joyas musicales que lo consignaron en la historia como el rey del pop. Para ese entonces, Michael Ovitz era uno de sus representantes, y en una de sus tantas reuniones, cuenta que MJ le confesó algo inesperado: “quiero interpretar a James Bond”.

Pues sí, el 25 de septiembre Ovitz publicó su autobiografía Who Is Michael Ovitz? A Memoir, en donde relata esta y varias anécdotas más relacionadas al rey del pop. Según un extracto del libro, Ovitz asegura que “Michael nos reunió en su casa un día y nos dijo que quería ser la gran estrella de una película de acción”. Hasta ahí todo bien, pero “cuando dijo directamente ‘quiero interpretar a James Bond’, hice todo cuanto pude para no reírme en su cara”, añadió el representante.

La historia acaba con la siguiente respuesta del manager a MJ: “Eres demasiado delgado y una persona muy sensible. No serías creíble interpretando a un bloque de piedra”.

¿Hubiera funcionado? No lo sabemos…

