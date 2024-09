Chef’s Night Out: Mexicali y Mexikosher

Esdras Ochoa y Javier Fragoso son responsables de que la gente de Los Ángeles no vuelva a comer malos tacos con carne grasienta y tortillas mediocres. Mexicali, su taquería, es una de las mejores de la ciudad, incluso puedes olvidar por un instante que estás en Estados Unidos y no en México, sobre todo cuando comes los tacos de carne asada estilo Tijuana.

El equipo de Mexicali nos llevó a un tour de comida mexicana por la ciudad, aunque por alguna razón terminamos comiendo BBQ filipino. También conocimos al único restaurante mexicano kosher que existe en el país, propietario del mexicano-japonés Katsuji Tanabe. En Mexikosher comimos tacos de carnitas kosher hechas con carne de res confitada en grasa de pato —lo más parecido a las carnitas originales, de cerdo—, hamburguesa «McKosher» y wafles con pollo frito. Ya se puede decir que hay de verdad buena comida mexicana en Los Ángeles.

