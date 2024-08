Trap triste para la generación Z: hablamos con Rojuu

Rojuu pertenece a esa generación de chavales para los que la explosión del trap y la música urbana ha sido un fenómeno central en su adolescencia. No es, como para buena parte de mi generación, algo a lo que muchos se conviertan de golpe, como si de San Pablo cayéndose del caballo se tratase, sino algo tan imbricado en todo lo que han mamado que de lo natural que es, puede llegar a parecer extraño o impostado a los que lo vemos de fuera. Pero es precisamente por eso, porque lo vemos desde fuera.

Con motivo de su nuevo tema, “Rip”, hablé con Rojuu sobre música, el metro de Barcelona y las canciones cortas.

VICE: Hey, Rojuu, ¿qué pasa con el metro de Barcelona? Sale en tu nuevo vídeo y también era el “espacio protagonista” en “Kids & Drugs”, ¿qué tiene para ti el transporte? ¿Llorar en el metro o llorar en la limo?

Rojuu: Paso mucho tiempo ahí con el fin de moverme por la ciudad, es un sitio que me parece agradable, dado que me gusta la multitud y observar a la gente. La mayoría de las personas —sino todas— son un tanto hostiles en el metro, sobre todo por la mañana, y esto hace que me encuentre con muchas situaciones cómicas ahí dentro. Lo utilizo como recurso porque el metro es un mundo subterráneo de ansiedad, suciedad y hostilidad que me calma mucho. Y también toca amortizar el abono —16 años de TMB lol—. Llorar en el metro probablemente pase menos desapercibido [Risas].

Uno de los versos hace referencia a “Yeyo en mi iPhone” de Goa, ¿te sientes influenciado por la nueva ola de trap triste?

Escribí este tema en agosto de 2018, cuando me encontraba en México. En esas mismas fechas Goa sacó “Yeyo en mi iPhone” y como me pasaba el día escuchando esa canción me salió solo lo de meter la frase.

¿Te sientes parte de ella? Más allá de las tendencias? ¿Qué crees que tiene ese estilo para que atraiga a artistas tan jóvenes como tú, KolomB, Goa o Ghoulja Boy?

Yo siempre he sido de la época azul de Picasso. El mensaje que transmite esa música siempre es muy directo y sincero. Se habla de tabúes como las drogas, el sexo y los pensamientos oscuros sin ningún tapujo, sentimientos que todos tenemos por la cabeza y sobre todo la gente joven.

El tema es muy corto, ¿a qué se debe?

Soy consciente del problema de big data que tendremos en breve y me lo tomo enserio.

En tus vídeos has alternado un estilo más lo-fi como este y el “Llorando sangre” y otro estilo más limpio como el de “Kids & Drugs”, ¿es por ir probando estilos o es deliberado?

Creo que para según qué canción, pega más una estética que otra. También es que me cansa hacer siempre lo mismo, siempre estoy tocando cosas nuevas porque me canso de todo muy fácilmente.

¿Qué es lo que tienes en mente para los próximos meses? ¿Qué podemos esperar de Rojuu?

Dentro de poco fundaré un campamento de verano llamado Bad Trip Camp, el cual llevo preparando desde agosto del verano pasado. El 15 de marzo toco por primera vez en directo en Razz 3d y estoy cocinando un trabajo conjunto con Clutchill y Carzé. Carzé es el mejor productor que conozco y hace magia, y Clutchill y yo en el estudio nos compenetramos de forma increíble, va a salir algo heavy.

