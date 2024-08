Esto es lo que sucede cuando mezclas alcohol y CBD

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Con el CBD ganando popularidad, parece que ahora las personas lo mezclan con todo, incluido el alcohol. La escena de los bares en Los Ángeles tiene una cantidad muy nutrida de ofertas de cócteles con CDB, y las cervecerías están vendiendo cervezas con infusión de CBD. Pero, ¿mezclar CBD y alcohol realmente es buena idea?

Para aquellos que no lo saben, el cannabidiol [CBD] es un compuesto de la marihuana con efectos relajantes, pero no es psicoactivo en la forma que lo es el tetrahidrocannabidol [THC], por lo que no te elevará. Se vende como aceite, en comestibles, cápsulas, liquido para vaporizar y, aparentemente, en alcohol también.

Incluso si no los combinas en una bebida, el CBD y el alcohol pueden interactuar si los tomas con una diferencia de entre cuatro y ocho horas, dice James Giordano, profesor de neurología y bioquímica en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Esto significa que si tomas una copa con la cena y luego consumes un poco de CBD antes de acostarte, el CBD podría tener un efecto más fuerte del que tendría sin el alcohol.

Dado que el alcohol y el CBD te relajan y disminuyen tus inhibiciones, estos efectos pueden ser especialmente fuertes y duraderos cuando mezclas ambas sustancias. “Al consumir CBD te sentirás muy relajado, alegre, gentil. El alcohol intensificará esos efectos”, dice Giordano. “A algunas personas las pone muy, muy sedadas”. Por esta razón, no recomienda esta combinación.

“Al igual que ocurre en cualquier otro caso, a medida que aumenta la dosis de uno o ambos, te metes en un problema más grande”, explica. “Cuanto más bebes, cuanto más CBD consumes, el efecto de ambos se potencia y es mayor de lo que sería si los consumieras solos. El nivel de intoxicación será mayor: mayor pérdida de control, de inhibición, de coordinación motriz, y todo esto se convierte en un problema”.

Sin embargo, el efecto que tendrá esta combinación en ti depende del tipo de borracho que seas. “Si eres un borracho feliz, entonces el CBD podría convertirte en un borracho aún más feliz”, dice Giordano. “Si eres un borracho iracundo o violento, el CBD ciertamente puede desinhibir algo de eso”.

Pero, de hecho, podría haber beneficios al tomar CBD con alcohol, sugiere Soyona Rafatja, un médico de medicina familiar funcional e integradora radicado en Nueva York. Un estudio en la revista Psicofarmacología encontró que las personas que consumían alcohol y una cápsula CDB tenían niveles más bajos de alcohol en la sangre que quienes sólo habían consumido alcohol, a pesar de experimentar las mismas alteraciones cognoscitivas y de coordinación motora. Otro estudio en Farmacología, Bioquímica y Comportamiento encontró que los roedores experimentaban una menor neurodegeneración inducida por el alcohol si recibían CBD a través de un gel tópico mientras se les administraba el alcohol.

En otro estudio de Free Radical Biology & Medicine se encontró que los roedores que consumían CBD 30 minutos antes de ingerir alcohol tenían menos probabilidades de experimentar daño oxidativo inducido por el alcohol en el hígado que aquellos que no habían consumido CBD. Si bien son sólo estudios con animales, los expertos creen que son bastante reveladores. “El alcohol disminuye la autofagia [degradación de las células dañadas] en el hígado, lo que provoca que la grasa se acumule en el mismo y, por lo tanto, provoca hígado graso, inflamación y hepatitis”, explica Rafatjah. El CBD hace lo opuesto, estimulando a las células dañadas a degenerarse, lo cual puede contrarrestar los efectos del alcohol.

Por otro lado, Jordan Tishler, presidente de la práctica médica de cannabis InhaleMD y la Asociación de Especialistas en Cannabis, dice que no hay suficiente investigación para demostrar la interacción entre el alcohol y el CBD. Le preocupa más que las personas mezclen alcohol con THC; esto, dice, multiplica por ocho los niveles de THC en la sangre.

Entonces, la discusión sobre los efectos de combinar alcohol y CBD no ha llegado a ninguna conclusión, y los expertos ni siquiera parecen estar de acuerdo. Si vas a combinar CBD y alcohol, Giordano recomienda que al menos mantengas las dosis bajas y los pruebes primero por separado para que sepas cómo reaccionas a ellos. “A la gente que no bebe o consume CBD regularmente, si bebe y consume CBD juntos, le deseo buena suerte porque el resultado será impredecible”, dice. “Si hay alguna predicción posible, es que esa persona estará muy drogada”.