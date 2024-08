Les mini-calzone à la ‘nduja

Portions : 8

Préparation : 10 mn

Temps total : 1 h 30

Ingrédients

pour la sauce au fromage bleu :

150 g. de gorgonzola

125 g. de mayonnaise

125 g. de crème sure

60 ml de babeurre

un peu de sauce piquante Cholula® Original

pour la garniture :

1 gousse d’ail, émincée

1/2 piment serrano, finement haché

1/2 petit oignon jaune, finement haché

1 1/2 c. à soupe d’huile de colza

1 c. à soupe de concentré de tomate

575 g. de ‘nudja

2 c. à soupe de sauce piquante Cholula® Chipotle

1 boîte de tomates concassées

650 g. de mozzarella

pour la pâte :

4 1/2 c. à café de levure sèche active

1 c. à café de sucre cristallisé

450 g. de farine tout usage (un peu plus pour le plan de travail)

1 c. à café de gros sel

2 gros œufs légèrement battus

Instructions

1. Pour la sauce. Mélangez tous les ingrédients dans un bol. Couvrez-le puis mettez-le au frigo en attendant la dégustation.

2. Pour la garniture. Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole de taille moyenne à feu moyen-vif. Ajoutez l’ail, l’oignon et le piment. Faites cuire pendant 6 minutes. Ajoutez le concentré de tomates et faites cuire 2 minutes supplémentaires. Incorporez un peu de sauce piquante Cholula® Chipotle et faites cuire 1 à 2 minutes avant de mettre le reste des tomates. Ajoutez 25 cl d’eau et laissez mijoter à feu moyen. Faites cuire jusqu’à ce que l’ensemble épaississe pendant environ 15 minutes.

3. Pendant ce temps, faites chauffer une grande poêle en fonte à feu moyen-élevé. Ajoutez la ‘nduja et faites cuire en cassant la viande avec une cuillère en bois et en remuant, jusqu’à obtenir une consistance lisse (pendant environ 6 minutes). Déplacez ensuite la ‘nudja vers la casserole et mélangez. Retirez la casserole du feu et laissez refroidir complètement avant d’y mettre la mozzarella.

4. Pour la pâte. Dans le bol d’un Kitchenaid équipé d’un crochet pétrisseur, combinez la levure, le sucre et 375 ml d’eau chauffée à 46°. Laissez reposer le liquide environ 10 minutes – jusqu’à ce qu’il mousse. Ajoutez la farine et le sel puis mélangez à vitesse moyenne pendant environ 5 minutes jusqu’à obtenir une pâte lisse. Couvrez le bol d’une fine pellicule plastique et laissez lever la pâte pendant 30 minutes.

5. Préchauffez le four à 220°. Divisez la pâte en 8 boules égales. Couvrez-les d’une fine pellicule de plastique et, en travaillant avec 1 boule de pâte à la fois sur une surface légèrement enfarinée, roulez la boule en un disque de 15 cm. Transférez le disque sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier sulfurisé. Placez la garniture (2 c. à soupe) au milieu du disque, puis repliez le disque sur lui-même pour créer une demi-lune. À l’aide d’une fourchette, scellez les bords de la demi-lune. Répétez l’opération avec le reste de la pâte et la garniture. À l’aide d’une fourchette, percez des trous sur le haut de chaque demi-lune et badigeonnez-les d’œuf. Faites cuire les mini-calzone au four pendant 15-20 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Servez avec la sauce au bleu.

Cet article a été publié sur MUNCHIES US

MUNCHIES est aussi sur Instagram, Facebook et Twitter