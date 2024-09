50 Cent è stato dissato da suo figlio

Siamo nell’anno di nostro Signore 2017 e Curtis “50 Cent” Jackson, all’età di 41 anni, è ancora qua a farsi insultare dai suoi colleghi. L’unico problema è che l’ultimo dei suddetti colleghi non è, come avreste potuto aspettarvi, Soulja Boy con un altro pezzo registrato a cazzo che parla di armi e roba simile, ma suo figlio. Suo. Figlio.



Marquise Jackson ha vent’anni, vuole fare il rapper, è figlio di 50 e non vede suo padre da anni. Ieri ha pubblicato il suo singolo di debutto, che si intitola “Different” e sarà contenuto nel suo primo mixtape, Escape. Nel pezzo rappa candidamente su suo padre (“Ho perso mio padre, ma è ancora vivo”), e su Rap Up c’è un’intervista in cui si è aperto e ha parlato della loro relazione:



“Era come avere Superman come papà, più o meno. Ma poi, invecchiando, inizi a capire certe cose, inizi a vedere determinati schemi che si ripetono, e tutto influenza il modo in cui ti rapporti con gli altri. Ed è quello che è successo con me e mio padre.”



Vorrei inoltre far notare che Marquise ha fatto uscire il pezzo l’esatto giorno in cui cade il quattordicesimo anniversario di Get Rich or Die Tryin’, il classico dei classici di suo padre. Mettiamo un po’ di sale sulla ferita, eh?



Potete ascoltare “Different” qua sotto.

