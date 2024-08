Siamo proprio sicuri che bere aceto di mele faccia bene alla salute?

Prima di restare incinta ho avuto raramente delle indigestioni, ad eccezione di quelle sere in cui ci andavo pesante con la pasta al pesto. Di certo non avevo mai comprato una confezione di antiacidi, figuriamoci portarmela sempre dietro nella borsa. Ma quando è arrivata mia figlia, il mio sistema digestivo sembra averne preso atto. E lo ha fatto con il reflusso e il mal di stomaco accompagnati dalla depressione post-parto, per rendermi una super mamma sexy.



Ho provato a smettere di bere caffè e l’alcool, e persino ad “alcalinizzare” le sostanze espulse dal mio corpo con qualsiasi tipo di ingrediente di colore verde. Dopotutto sono il tipo di persona che cerca di trovare un metodo di guarigione naturale prima di rivolgersi alla comunità medica. Ma a dieci mesi di distanza, non ho ancora trovato sollievo. Così alla fine mi sono rassegnata, e sono andata da un gastroenterologo che mi ha suggerito un’endoscopia.

“Ho ingerito uno shot di aceto di mele. La mia gola si è accesa come se avessi ingoiato del fuoco. Ho provato un’altra volta. Il mio sistema digestivo si è sentito aggredito e ho provato una terribile sensazione di turbolenza interna”

Quando mi sono svegliata nella stanza dell’ospedale, il dottore mi ha detto che non riusciva a trovare nessuna infiammazione o altri segnali che indicavano un problema al mio tratto digestivo. Forse, come mi ha detto, stavo solo affrontando uno scompenso di acido gastrico e avrei dovuto rimettere tutto a posto con un farmaco da banco come l’Omeprazen. Gli ho chiesto informazioni sull’aceto di mele, un rimedio naturale contro l’indigestione suggerito su molti dei siti a tema salute che avevo setacciato alla ricerca di risposte. Ha sorriso e ha detto, “puoi fare un tentativo”, poi mi ha dato la ricetta per l’Omeprazen e se ne è andato.

Sentendomi in vena di essere provocatoria, ho seguito alla lettera il consiglio del medico: così, ho ingerito uno shot di aceto di mele mentre me ne stavo in piedi in mezzo alla mia cucina. La mia gola si è accesa come se avessi ingoiato del fuoco. Poi ho provato un’altra volta. Il mio sistema digestivo si è sentito aggredito e il tutto mi dava una sensazione terribile di turbolenza. Pensando che forse avevo sbagliato, ho cercato un metodo preciso per assumere l’aceto di mele. Così ho scoperto che gli shot di aceto di mele vanno diluiti con l’acqua per evitare la sensazione di bruciore interno.

Ma anche con l’aggiunta di acqua e di altre precauzioni, come quelle di continuare l’astinenza da caffè e alcol, l’aceto di mele non mi ha portato benefici. Infatti, l’unico suo effetto è stato quello di lasciarmi sobria e priva di caffeina, con uno stomaco costantemente infiammato — un segnale che speravo indicasse un miglioramento, quanto in realtà era tutto il contrario. E come se non bastasse continuavo a ruttare in modo folle.

Come utilizzano l’aceto di mele le persone?

Alcuni mi hanno riferito che bere l’aceto di mele aveva scombussolato il loro stomaco così tanto da aver vomitato (o che erano dovuti scappare al bagno con un attacco di diarrea)

L’aceto di mele ha una lunga storia come rimedio domestico ed è stato usato per trattare qualsiasi cosa, dal mal di gola alla pressione alta. Le persone con diabete lo usano nella speranza di tenere sotto controllo la glicemia. Altre persone dicono che aiuta a mantenere basso il livello del colesterolo “cattivo”. E poi c’è chi continua a ripetere che l’aceto di mele può aiutare la digestione e, in particolare, a curare i problemi di riflusso.

Quando ho chiesto informazioni ai contatti dei miei social, sulla loro esperienza con l’aceto di mele, ho ottenuto un sacco di risposte da persone che hanno detto che ha fatto “meraviglie” per la pelle se applicato localmente, per problemi che vanno dall’eczema all’acne. Naturalmente, altre persone lo ingerivano: una donna ha scritto che l’aveva aiutata a mantenere una perdita di peso di quasi 7 chili. Ma altri hanno riferito che l’aceto di mele aveva scombussolato il loro stomaco così tanto che avevano vomitato o che erano dovuti scappare al bagno con un attacco di diarrea. Una commentatrice di Londra ha detto di essersi bevuta uno shot al giorno per circa due settimane, ma questo avrebbe causato un forte gonfiore e gorgoglii che la tenevano sveglia di notte. (Alla fine ha trovato sollievo cercando un trattamento per la sua ansia, che probabilmente era la causa reale dei suoi problemi digestivi.)

Gli studi hanno rilevato come l’assunzione settimanale di aceto di mele abbia aumentato il rischio di erosione dentale.

Parte della ragione di questa mania a base di aceto è da ricollegarsi alla moda dei cibi fermentati, che pare curino naturalmente alcuni malesseri, mi racconta Elizabeth Trattner, specialista di medicina alternativa e agopunturista che lavora in Florida. Perché diciamocela tutta: se non bevi kombucha o non ti prepari da te i tuoi crauti, puoi veramente sostenere di stare vivendo in modo naturale? (P.S.: nel momento in cui vi scrivo non potete escludere che l’odore di tre barattoli di crauti stia invadendo la mia casa).

Gli effetti benefici per la salute dell’aceto di mele sono stati dimostrati?

Ecco la risposta più breve: No. “Non ci sono prove schiaccianti a sostegno dell’assunzione dell’aceto di mele, ma un mucchio di prove che forse non è il caso di berlo”, mi spiega Rudolph Bedford, un gastroenterologo del Providence Saint John’s Health Center di Santa Monica, in California. “Gli studi hanno rilevato come l’assunzione settimanale di aceto di mele abbia aumentato il rischio di erosione dentale. Il rischio è stato associato all’abitudine di fare i risciacqui tenendo l’aceto in bocca, aumentando la superficie di contatto e il tempo di contatto”. “Amo i rimedi naturali”, mi dice Will Bulsiewicz, un gastroenterologo della Carolina del Sud. Ma nel caso dell’aceto di mele, se lo consideri una panacea che cura tanti mali, devi darti una calmata.

Bulsiewicz dice che ci possono essere alcuni benefici per la salute derivati dall’aceto di mele, ma nel migliore dei casi sono modesti e i dati non si riferiscono specificatamente all’aceto di mele. “Non ci sono studi a sostegno del fatto che l’aceto di mele diminuisca il colesterolo, eliminando le tossine nel sangue, o che migliori i problemi derivanti da allergie, acne, artrite, singhiozzo, crampi alle gambe o reflusso acido”, mi ha spiegato.

“Gli alimenti fermentati sono ottimi in alcuni casi, e l’aceto fa parte di quel gruppo, ma è simile al kombucha: c’è qualche possibilità che possa essere benefico, ma ancora poche prove cliniche”

I dati più forti finora, dice Bulsiewicz, provengono da uno studio randomizzato e controllato con placebo in Giappone in cui, nel corso di 12 settimane, ai soggetti sono stati somministrati da uno a due cucchiai di aceto di mele al giorno. I risultati hanno mostrato perdita di peso e riduzione delle riserve di grasso viscerale.

“L’aspetto interessante, però, è che studi successivi hanno dimostrato che questo effetto non è specifico per l’aceto di mele, ma che piuttosto è legato all’acido acetico. L’acido dominante in tutti i tipi di aceto, anche nel kombucha”, ha spiegato Bulsiewicz. “Hanno anche scoperto che quanto più repulsiva è la bevanda a base di aceto, tanto maggiore è la perdita di peso. Questo non fa ben sperare per l’aceto di mele rispetto ad altri tipi di aceto [più potenti]”.

Gli effetti dell’aceto di mele sulla digestione

Denti a parte, speravo che l’aceto potesse fare qualcosa per i miei problemi digestivi. Secondo alcuni suoi fan, l’aceto di mele funziona per bilanciare il pH dello stomaco (tipicamente compreso tra 1,5 e 3,5) e per alcalinizzarne l’ambiente, mantenendolo quindi sotto controllo.

Ma se dopo aver letto questo dato vi viene da pensare, “ehi aspetta, pensavo che l’aceto di mele fosse acido” e questa ultima affermazione vi ha messo un po’ di confusione, “allora non avete tutti i torti” ha spiegato Bulsiewicz. “Nel caso dell’uso dell’aceto di mele per il reflusso, c’è una teoria nel mondo della naturopatia secondo cui il reflusso è provocato da troppo poco acido”, ha detto Bulsiewicz. “Con tutto il dovuto rispetto per coloro che sostengono questa teoria, per me è difficile da accettare”.

“Ho scoperto che i miei pazienti che usavano aceto di mele stavano causando dei danni molto peggiori al loro esofago in modo sistematico”

Bulsiewicz ha spiegato che molti studi sull’efficacia degli inibitori della pompa protonica dello stomaco (ad esempio Omeprazen, Omolin, Nansen e Protec) hanno dimostrato che quando si riduce l’acido gastrico, si cura l’esofago. Punto.

“Quindi è difficile per me affermare che l’opposto di questo possa essere vero”, ha detto Bulsiewicz, aggiungendo che molti dei suoi pazienti chiedono informazioni sull’uso dell’aceto di mele per il reflusso. “Oltre al fatto che la maggior parte dei pazienti che mi dicono che il loro reflusso è peggiorato, ho il vantaggio aggiuntivo di poter eseguire l’endoscopia sui miei pazienti in modo da poter visualizzare direttamente il rivestimento del loro esofago,” ha detto. “Quello che ho scoperto è che i miei pazienti che usavano aceto di mele stavano causando dei danni molto peggiori al loro esofago in modo sistematico.” La maggior parte delle volte, ha aggiunto Bulsiewicz, ha scoperto che i pazienti che utilizzano l’aceto di mele presentavano l’esofago inferiore ulcerato.

Uno studio del 2007 ha anche sottolineato come l’aceto di mele rallenta significativamente lo svuotamento dello stomaco, ha spiegato Bulsiewicz, una condizione nota nella comunità medica come gastroparesi. “Questi pazienti, che spesso hanno il diabete di tipo 1, soffrono di nausea cronica, pienezza, malessere dopo i pasti e anche di reflusso”, dice. “Se il cibo non va giù, allora ha la tendenza a risalire.”

L’aceto di mele era davvero popolare negli anni Ottanta e ora si sta assistendo a una sua enorme rinascita accompagnata pretese irragionevoli sulle sue proprietà terapeutiche

Il riassunto? Andateci piano con i tentativo di riavviare il sistema digestivo con l’aceto di mele. Rallentando lo svuotamento gastrico, si presenteranno sintomi come reflusso, nausea, gonfiore e disturbi digestivi generali. “Per me, i risultati sono indiscutibili”, dice. “Così non permetto più ai miei pazienti di usare l’aceto di mele per trattare il loro reflusso acido”.

Effetti su colesterolo e zucchero nel sangue

“Perlustro costantemente PubMed [N.d.r.: US National Library of Medicine National Institutes of Health] alla ricerca di meta-analisi cliniche definitive e blind test incrociato su qualsiasi alimento o integratore da raccomandare ai pazienti”, ha detto Trattner. “L’aceto di mele era davvero popolare negli anni Ottanta e ora si sta assistendo a una sua enorme rinascita accompagnata pretese irragionevoli sulle sue proprietà terapeutiche. C’è una piccola quantità di dati clinici sui topi che dimostra qualche beneficio per la riduzione dei lipidi [composti grassi che si trovano nel sangue], ma questo è tutto”.

Esiste anche qualche studio condotto sull’uomo che tratta i benefici dell’aceto di mele per la riduzione del colesterolo e il controllo dello zucchero nel sangue. Uno di questi, condotto presso la Arizona State University, ha dimostrato che una combinazione di 20 grammi di aceto di mele, 40 grammi di acqua e 1 cucchiaino di saccarina abbassano il livello di zucchero nel sangue dopo i pasti nei 19 soggetti coinvolti. Uno studio di Harvard ha dimostrato che le donne (senza cancro o malattie cardiovascolari precedentemente diagnosticate) che assumevano aceto e olio per insalata avevano un rischio ridotto di malattie cardiache. Lo studio della durata di 10 anni è stato condotto attraverso un questionario in cui il tipo di aceto utilizzato non era stato specificato.

Ma Bulsiewicz ha spiegato che questi piccoli riferimenti agli effettivi benefici non sono sufficienti a superare il danno potenziale che può causare l’uso regolare di aceto di mele. Se state cercando di contrastare i problemi digestivi, ridurre il grasso, o tenere sotto controllo il diabete di tipo 2, Bulsiewicz ha spiegato come un’opzione sicura e più sana è quella di integrare la vostra dieta con delle fibre prebiotiche solubili. “Naturalmente, gli integratori possono aumentare, ma non sono mai un sostituto di una dieta sana che massimizza il consumo di frutta e verdura fresca”, ha aggiunto.

Come rimedio per i problemi di pelle

A quanto pare non ho imparato la lezione quando l’aceto di mele non ha funzionato per me la prima volta (quando invece ci sono riusciti un bel mix di agopuntura e Cipralex per la mia ansia che provocava il reflusso), così l’ho provato ancora una volta quando ho avuto di nuovo problemi di eczema qualche mese fa.

Come faccio con qualsiasi disturbo, ho fatto una ricerca online più o meno così “trattamento naturale per [inserisci disturbo]”. Era passato un po’ di tempo da quando avevo avuto un eczema, quindi speravo di poter provare qualcosa di nuovo. Ed eccolo lì, era proprio l’aceto di mele. Innumerevoli articoli e siti di rimedi naturali ha spiegavano come l’aceto di mele non solo poteva tenere a bada il mio eczema, ma anche spazzare via i sintomi.

A quanto pare, se i tuoi tessuti interni si infiammano per effetto dell’aceto di mele, allora succederà lo stesso anche alla tua pelle. Ho messo a contatto un batuffolo di cotone imbevuto di aceto di mele con il mio viso (sì, questa volta l’ho diluito) e ho sussultato mentre il mio eczema si sviluppava e si arrossava più di prima. Ho pensato che forse era tutto parte del processo di guarigione — prima il dolore, poi i risultati — così ho provato più volte. Niente da fare.

“Per quanto riguarda l’acne, il pensiero comune è che l’aceto di mele può essere utile per uccidere i batteri dell’acne, anche se manca una ricerca che possa confermarlo”

“Non ho fiducia nell’aceto di mele,” mi ha detto Charles Crutchfield, professore clinico di dermatologia presso la University Minnesota Medical School e direttore medico di Crutchfield Dermatology in Eagan, Minnesota. “Non conosco studi medici controllati con placebo che ne dimostrino l’efficacia”. Crutchfield spiega che è comune che molte patologie della pelle crescano e diminuiscano, il che significa che molto probabilmente sarebbero migliorate con o senza aceto di mele.

“Costa poco, è facilmente reperibile, brucia e ha un odore forte, ed è qualcosa da tentare quando niente altro sembra funzionare, quindi è per questo che la gente lo usa o pensa che abbia un qualche tipo di potere terapeutico”, ha detto. “Quando nella mia famiglia qualcuno ha acne, eczema o altri problemi cutanei, non direi mai loro di usare l’aceto di mele”.

Per quanto riguarda l’acne, il pensiero comune è che l’aceto di mele può essere utile per uccidere i batteri dell’acne, anche se manca una ricerca che possa confermarlo. Se proprio volete provarlo per una manifestazione di acne, allora assicuratevi di diluirlo prima. Ricordate che se avete una pelle sensibile o una ferita aperta, allora l’aceto di mele può solo peggiorare il problema.

Conclusioni

“Penso che l’aceto di mele abbia un aspetto e un effetto innocuo, un po’ come tua nonna – non è una cosa complicata”, ha spiegato Trattner, riguardo a cosa rende facile per la gente credere ai suoi benefici complessivi. “Gli alimenti fermentati sono ottimi in alcuni casi e l’aceto fa parte di quel gruppo, ma l’aceto di mele è simile al kombucha in quanto c’è qualche possibilità che possa essere benefico, ma, ancora poche prove cliniche che producono risultati effettivi”. Se un appassionato di rimedi naturali per la salute iniziasse a dire che l’aceto di mele non funziona, allora forse questo potrebbe essere sufficiente per convincere la gente a smettere di usarlo.

Barbie Boules, una dietista dell’Illinois, mi ha detto che si è anche messa in gioco per provare quei risultati sperimentando con i rimedi naturali per il bene dei suoi clienti. “Ipotizzando, naturalmente, che la pratica in questione si presume che nel peggiore dei casi sia inefficace, ma sicura, spesso faccio da cavia perché faccio ricerca basandomi sulle prove”, dice, “mi piace provare le alternative ai farmaci”.

Ma questo, dice Boules, non è proprio il caso. “In 16 anni in cui pratico, non ho mai avuto un paziente che abbia beneficiato in alcun modo misurabile o percepito dall’assunzione di aceto di mele come integratore, e nemmeno io”, afferma. Trattner afferma che, a differenza dell’aceto di mele, ci sono alimenti che hanno prove cliniche nell’aiutare vari problemi di salute, tra cui curcuma, olio di pesce e zenzero, ognuno dei quali è stato studiato attraverso meta-analisi (uno studio di studi, in sostanza), lo standard più alto delle prove cliniche”, ha spiegato. Esiste persino uno studio del 2013 su oltre 200 studi sullo zenzero che mostra i suoi effetti antiossidanti e antinfiammatori.

“È privo di calorie e aggiunge sapore al cibo, ma non ci sono reali benefici per la salute”

“I blind test incrociati e le meta-analisi sono la cosa da cercare quando vuoi controllare l’efficacia di un prodotto”, afferma Trattner. Quindi, sì, i professionisti dell’ambito medico non solo scettici riguardo l’idea che il cibo essere davvero una medicina. Hanno solo bisogno di una prova per confermarlo. Per quanto riguarda l’aceto di mele, può sicuramente essere incorporato in modo sicuro come parte di una dieta sana. Ma come ha affermato Bedford senza mezzi termini: “È privo di calorie e aggiunge sapore al cibo, ma non ci sono reali benefici per la salute”.

Boules afferma che l’hype che circonda l’aceto di mele è simile a quello creato attorno a qualsiasi singolo cibo o vitamina, minerale o erba è il risultato di “una sommersione perfetta di cose senza senso”. Lei sostiene che la salute ottimale dipende da ciò che chiama i quattro pilastri del benessere: cibo nutriente, sonno, movimento del corpo e gestione dello stress.

“Come un tavolo con quattro gambe, devi mantenerli tutti forti o cadi”, dice. “Se uno è debole, l’aceto di mele non risolverà il problema.”

