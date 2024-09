Perché bere non è più figo?

A nessuno piace usare le stesse droghe che si facevano i suoi genitori, c’è anche questo elemento. E poi c’è il prezzo: un giro di bevute costa 40 sterline.

Se hai più di 25 anni, probabilmente ricordi quando l’alcol era una cosa “figa.” Ogni radio trasmetteva canzoni come “Tik Tok” di Ke$ha, sui dancefloor la gente limonava su “Tipsy” di J-Kwon, in TV passava Skins—lanciato da una pubblicità con vari adolescenti dall’aria sbronza che vomitavano. Era un periodo in cui non potevi aprire una rivista musicale senza vedere qualche ex-membro dei Libertines che beveva a collo da una bottiglia di rum tipo quelle dei pirati.

Videos by VICE

Quando Rihanna ha chiuso il decennio con il singolo “Cheers (I’ll Drink to That)” nel 2010, la maggior parte di noi credeva che avrebbe passato il decennio successivo a fare proprio quello: brindare. Come avevamo sempre fatto. Brindiamo al weekend. Cin cin.

Ma sono passati più di dieci anni e i bicchieri si sono prosciugati. Secondo un sondaggio condotto nel 2022 da Drinkaware, il 26 percento delle persone tra i 16 e i 24 anni in UK ora sono “completamente astemie.” In agosto, un rapporto di KAM e Lucky Saint ha scoperto che quasi un terzo delle visite a un pub oggi sono analcoliche. E non si tratta di una virata improvvisa: il mercato delle bevande analcoliche è cresciuto di oltre il 506 percento dal 2015 e le ricerche su Google dei termini “sober curious” (“provare la sobrietà”) hanno superato il record nel 2021 in seguito alla pandemia. Giornali e telegiornali hanno iniziato a pubblicare storie su persone Gen Z e addirittura Millennial che non ne vogliono più sapere di bere.

Potremmo passare ore a ipotizzare perché le persone—in particolare i giovani britannici—non si sbronzano più come una volta. Lavorano troppo e vengono pagate poco, molto probabilmente. Non hanno tempo per l’hangover perché ogni attimo libero deve essere investito in due o tre lavoretti extra. Preferiscono passare il tempo su internet. Hanno troppa ansia per la crisi climatica. Ma tutte queste teorie ignorano un fattore fondamentale, e cioè che l’alcol semplicemente… non va più. Ketamina, erba e funghetti se la cavano egregiamente, ma l’alcol è nel pieno di una crisi d’immagine.

Una volta che lo noti, non puoi smettere di pensarci. Nel momento in cui scrivo, non c’è una sola canzone nella Top 10 UK che faccia riferimento all’abuso di alcol. “I don’t party but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it,” rappa Central Cee in “Doja” (riesci a immaginare un rapper anni Duemila che ammette di “non fare baldoria”?). Nessuna delle serie TV che hanno segnato gli ultimi anni—Sex Education, Heartstopper o anche Euphoria—sembra glorificare il bere come si usava una volta. Quando i personaggi di Euphoria prendono lunghi sorsi da una bottiglia, di solito in modo violento e mentre guidano, è il segnale di un problema serio. Il binge-drinking nella cultura pop oggi è rappresentato come una cosa triste e preoccupante—non più un’avventura, un divertimento o un’aspirazione.

L’industria musicale ora dipende totalmente dall’aspetto live perché i dischi non vendono. I musicisti passano tutto il tempo in tour, quindi non possono bere come una volta.

Ho deciso di discutere con un po’ di altre persone questo cambio nella cultura dell’alcol. L’uomo dietro Secret Drug Addict—un account Twitter anonimo famoso per i suoi post espliciti su droghe e alcol nella stagione d’oro del Britpop—concorda che l’atteggiamento è cambiato. Non beve dal 2007, ma ha passato gran parte degli anni Novanta e Duemila a lavorare per case discografiche, facendo festa con band come Oasis e Libertines e spaccandosi a merda.

“Penso che [bere] fosse una cosa molto figa ai tempi,” ricorda. “Era rock’n’roll. Nel corso degli anni, il punto di vista delle persone sull’alcol è cambiato leggermente. Allora, se qualcuno si riduceva a uno straccio, la gente diceva: ‘Oh, sei un peso piuma.’” Non si sarebbe, secondo lui, immediatamente preoccupata. Oggi sono tutti “molto più attenti alla questione della salute mentale.”

Continua a elencare diversi motivi: “A nessuno piace usare le stesse droghe che si facevano i genitori, c’è anche questo elemento. E poi c’è il prezzo: un giro di bevute costa 40 sterline. E l’industria musicale ora dipende totalmente dall’aspetto live perché i dischi non vendono. I musicisti passano tutto il tempo in tour, quindi non possono bere come una volta. Perciò anche i musicisti sono più sani. E se sei giovane e gli artisti che ti piacciono non si fanno ritrarre mentre bevono… è una questione di influenza.”

Chi è cresciuto con internet è molto attento ai rischi che comporta essere ripresi e immortalati per sempre sui social mentre si è ubriachi

Tom Neilson, 31 anni, ricorda che l’alcol era una forza quasi onnipresente nella cultura pop quando era adolescente o poco più. “Una bella fetta della cultura pop ai tempi era focalizzata sull’alcol,” dice. “Veniva data molta attenzione alle celebrità che uscivano dai locali barcollando, comportarsi da ubriaco in un reality era visto come una cosa comica e sembrava che praticamente ogni canzone parlasse di bere e di quanto fosse divertente sbronzarsi.”

Allora, cosa è cambiato? Rachel Lee, analista dei dati e del clima culturale a The Digital Fairy, agenzia creativa specializzata in cultura giovanile, crede che il motivo per cui il binge drinking ha perso il suo fascino sia pieno di sfaccettature. Dieci o 15 anni fa, molti di noi non erano del tutto consapevoli che una foto di noi che vomitiamo birra del discount in un cespuglio sarebbe rimasta online per sempre. Ma non è più così. “Chi è cresciuto con internet è molto attento ai rischi che comporta essere ripresi e immortalati per sempre sui social mentre si è ubriachi,” puntualizza.

Ci sono anche altri motivi, come la diffusione popolare dell’ansia per la salute. “Le nuove generazioni sono state testimoni e protagoniste dell’ascesa—e del declino—del benessere fisico nell’ultimo decennio,” aggiunge Lee. “Da un lato, la loro approfondita comprensione dei fattori legati alla salute sottostà a un desiderio di evitare i rischi fisici e mentali dell’alcol (vedi anche: l’ansia doposbornia), ma, d’altra parte, i loro anni più formativi e più festaioli sono stati cancellati da una pandemia globale—e alcuni di loro vogliono soltanto scatenarsi!”

Come Lee, anche Neilson crede che i social media abbiano alterato la traiettoria di come vediamo l’alcol oggi. “Penso che il bisogno di perfezione suscitato dai social media abbia derubato i giovani di quell’aria ‘senza pensieri’ degli anni Dieci, quando si caricavano su Facebook 100 foto della serata in cui sembrava che tutti stessero bevendo da due settimane consecutive,” dice, e aggiunge: “Se Kim Kardashian venisse fotografata come succedeva a Lindsay Lohan il pubblico rimarrebbe completamente scioccato—ma per noi era normale.”

I nostri gruppi preferiti salivano sul palco con una bottiglia di Jack Daniels in una mano e una sigaretta nell’altra. Ora cercano di dare l’esempio sui social

Per Sarah, 23 anni, la questione chiave non è che lei e i suoi amici non bevano affatto (“Bevo magari una volta ogni due mesi”). È più che nessuno le dirà che è una noiosona o la escluderà se non si sbronza. Magari prima dei 20 anni sì, poteva capitare, ma non adesso. “Facciamo delle festicciole dove i miei amici bevono, ma non gli interessa se io non lo faccio,” dice. “Di recente abbiamo anche iniziato a fare ginnastica insieme, e questo mi ha aiutato ad avere un regime di ginnastica regolare. E poi usciamo spesso a bere il caffè.”

Intervistando persone per questo articolo ho notato che venivano sempre fuori gli stessi temi. Non è che la gente non faccia più festa, non è mai stato così. I giovani di oggi amano comunque scatenarsi tanto quanto le generazioni precedenti (per esempio, sappiamo che le persone tra i 16 e i 24 anni oggi pippano più ketamina che mai). E dai 18 ai 40 anni si continua a bere, ovviamente—altrimenti non ci sarebbero più bar. L’alcol non è ancora del tutto obsoleto.

Ma è anche estremamente chiaro che bere tanto non è più una cosa figa come una volta—non va più di moda. “Nonostante sia una generazione nostalgica, la Gen Z ha ripreso in mano l’estetica dell’epoca indie, ma si è lasciata alle spalle la parte più zozza legata al grande consumo di alcol tipica di quell’epoca,” dice Lee.

Semmai, sbronzarsi è diventato cringe. La sobrietà è normale. Essere astemi va bene. I nostri gruppi preferiti salivano sul palco con una bottiglia di Jack Daniels in una mano e una sigaretta nell’altra. Ora cercano di dare l’esempio sui social, si fanno selfie in palestra o decantano i benefici dei funghi allucinogeni per la salute mentale. Il che è solo positivo—avere i postumi fa schifo e neanche vomitare sul bus notturno è mai stato particolarmente divertente.

Sarà così per sempre? Probabilmente no. La vita ci ha insegnato che le mode vanno a cicli e a volte prendono strade inaspettate. Al momento, però, spero che tutti voi vi stiate godendo le mattinate senza mal di testa. Ci vediamo in palestra.