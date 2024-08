In Svizzera adesso è illegale bollire le aragoste vive

Le aragoste hanno un sapore così buono che la maggior parte di noi è disposta a fregarsene del metodo, piuttosto barbaro, che utilizziamo per farle morire dolorosamente in una pentola di acqua bollente. Questa tecnica medievale di esecuzione dei crostacei assicura la massima freschezza della carne, è vero, ma mette sul piatto anche questioni abbastanza ovvie di benessere animale.

Adesso il governo svizzero sta prendendo provvedimenti per assicurarsi che, almeno all’interno dei suoi montagnosi confini, le aragoste siano preparate nel modo meno cruento possibile. Secondo l’Agence France-Presse il governo ha annunciato che “la pratica di immergere le aragoste vive nell’acqua bollente, molto comune nei ristoranti, non sarà permessa” dal primo marzo.

Dal punto di vista logistico la legge prevede che le aragoste dovranno essere “stordite” prima di venire bollite, e che gli unici metodi accettati saranno “l’elettro shock o la ‘distruzione meccanica’ del cervello dell’aragosta”. Potrebbe sembrare brutale ma, comparato con il dolore che le aragoste provano (è stato dimostrato), una morte praticamente istantanea con un coltello o con le elettricità è un’alternativa preferibile alla pentola letale.

Queste misure fanno parte di un piano più ampio del governo svizzero per aggiornare le sue leggi sul benessere animale, e obbligheranno anche ad assicurarsi che le aragoste “siano sempre tenute nel loro ambiente naturale” invece che trasportate sul ghiaccio o in acqua ghiacciata.

Non sono stati forniti dettagli su come la legge entrerà in vigore, ma l’idea di una “polizia svizzera delle aragoste” è sicuramente eccitante.