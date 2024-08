Questo ragazzo giapponese crea coltelli affilati dalla pasta fresca

Ogni volta che pensiamo che i giapponesi non siano più in grado di stupirci, ecco che loro se ne vengono fuori con l’ennesima, bizzarra trovata che, per qualche oscuro motivo, è in grado di tenerci incollati allo schermo.

La nostra nuova ossessione si chiama Kiwami Japan ed è un canale su YouTube dove si trovano video con titoli come “A forma di mano carne fritta e riso fritto” oppure “Sharpening the kitchen knife with a dish”. Un canale da nerd, insomma, così come nerd sembra essere il giovane e nipponico protagonista di tutti i video. I nostri preferiti sono quelli in cui il ragazzo si diverte a creare dagli elementi più disparati, compresi quelli alimentari: cioccolato e pasta.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/channel/UCg3qsVzHeUt5_cPpcRtoaJQ/featured

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Lo so cosa vi state chiedendo: ma quella roba lì taglia?

Apparentemente sì: il coltello sembra solido e soprattutto affilato e tagliente. Un vero coltello di pasta, insomma. I giapponesi ce l’hanno fatta anche stavolta.

Segui MUNCHIES Italia anche su Facebook e Instagram.