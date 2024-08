Ecco perché dovreste provare il pegging

Il primo uomo a cui ho fatto pegging ha definito l’aggiunta del sesso anale (su di lui) come “passare dalla Playstation 1 alla Playstation 4.” Da allora, le sue parole sono diventate la massima di saggezza con cui spiego ai miei partner perché dovrebbero lasciarsi penetrare dalla sottoscritta. Il ribaltamento di ruoli e di potere intrinseco all’infilarmi nel grosso culo peloso di un uomo—opposto al suo infilarsi nel mio grosso culo peloso—è un piacere unico.

Quando ho chiesto ad alcune donne la ragione per cui facevano pegging, la risposta più frequente era il senso di dominazione sul partner. Per i ragazzi, la risposta era più o meno simile. “Provo un senso di abbandono piacevole nel rinunciare ad avere potere e permettere alla mia partner di prendere il controllo su di me,” ha detto Ben, 33 anni. “Mettermi a quattro zampe e farmi scopare è incredibile.”

Al di fuori delle dinamiche di una relazione, la terapista del sesso e co-fondatrice della app di dating BARE Gillian Myhill mi ha ricordato che la ragione più ovvia per cui gli uomini vogliono farsi infilare qualcosa nel sedere è la prostata. La prostata, se stimolata, “può indurre un tipo completamente diverso di orgasmo” che un uomo etero cisgender medio non ha mai esperito prima nella sua vita.

Qualunque sia la ragione per cui vuoi cimentarti nel pegging, potresti essere intimidito all’idea di chiedere alla tua ragazza di provare. Se è così, ecco qualche consiglio.

COME PROPORRE IL PEGGING

Se la tua ragazza non ti ha mai neanche toccato il culo, leccato il buco, o detto che le piacerebbe indossare uno strap-on, dirle a bruciapelo “scopami da dietro” non è l’idea migliore del mondo. Proprio come per qualsiasi oggetto nell’ano, anche l’argomento in sé va introdotto con delicatezza—e non restarci male se la tua ragazza non è del tutto sicura di cosa sia il pegging.

Ragiona sul perché vuoi provare il pegging e condividi con lei questi pensieri. Alg, 27 anni, mi ha dato qualche suggerimento in questo senso: “Apri la conversazione con frasi tipo, ‘che fantasie hai/ti piace il sesso anale/c’è qualcosa di nuovo che vorresti sperimentare?’”

“Sii aperto e onesto,” ha aggiunto Caoili, 25 anni. “E se la tua partner resta orripilata dalla proposta, forse stai insieme alla persona sbagliata! O, meglio, ti scopi la persona sbagliata.”

PEGGING: COSA SERVE

Se pensi che cercare a tentoni un preservativo al buio sia una scesa, immagina la delusione totale che è far prendere bene la tua ragazza per fare del sano pegging, e poi dirle che in realtà dovete aspettare tra i tre e cinque giorni lavorativi.

Kelsey, 28 anni, dice che la sua fantasia più grande è qualcuno che le mette in mano uno strap-on e le chiede di farsi scopare, che è esattamente ciò che è successo la prima volta che ha fatto pegging a uno. “Durante una threesome, l’altra ragazza mi ha chiesto se volevo fare pegging al tipo, che è riapparso in quel momento con lo strap-on e si è messo in posizione. Essere presa alla sprovvista è ciò che ha reso la situazione mega eccitante. Quando ho deciso di provare con un altro ragazzo, lui era preso bene, ma ho dovuto comprare io lo strap-on e tutta la faccenda mi è sembrata una transizione economica ed è stato meno eccitante.”

Se tirare fuori una collezione elaborata di dildo e cinture sul momento non fa per te, prova a includere la tua ragazza nel prossimo giro di acquisti di sex toy. “Ricevere la richiesta [di fare pegging] mentre compri sex toy è sempre sexy per me,” ha detto sospirando Alg. “Tipo: sono su qualche sito con un ragazzo, lui scrolla fino agli strap-on, si ferma, e mi fa la proposta.”

STIMOLAZIONE ANALE E RIMMING

Mostra interesse chiedendole di provare con un dito, o con la lingua, prima di passare ai discorsi sul pegging. In quel modo, mi ha spiegato Myhill, potresti suggerire lo strap-on mentre fate dirty talk: “Mentre gira intorno all’ano con il dito, lo fa scivolare dentro e ti massaggia la prostata, bisbigliale nell’orecchio quanto ti piacerebbe sentire qualcosa di più grosso.” Non posso parlare per tutte le signore, ma leggere questa frase è già eccitante per me.

Tutte le donne che ho intervistato per questo articolo hanno spiegato che il pegging è una pratica estremamente eccitante per loro così come per i partner, per cui mentre una ragazza lo fa con te, ricordati che non è solo per il tuo piacere—è per quello di entrambi. Con ogni ragazza per cui il pegging è un modo di far emergere il suo lato dominante, prova a giocare a essere davvero sottomesso.

PERCHÉ ALCUNI RAGAZZI HANNO PAURA DEL PEGGING

“Purtroppo, molti uomini non si avventurano mai nell’anale,” si è lamentata Myhill. “Per motivi legati alla sessualità, all’imbarazzo relativo all’igiene e alla vergogna, soprattutto.” Queste preoccupazioni sono, sfortunatamente, la ragione per cui oggi c’è ancora bisogno di una guida come questa. Ma se sei sicuro dei tuoi desideri e rendi partecipe la tua ragazza della fantasia, non c’è ragione per cui l’altra metà debba essere contraria a provare.

Essere insicuro non ti farà ottenere niente, e se non sai come chiedere un po’ di sesso anale in modo convincente, segui il consiglio della 27enne Alex: “Chiedimi di fare pegging come un liceale chiederebbe a qualcuno di andare alla festa di fine anno insieme: piazzati fuori dalla mia finestra un venerdì sera, scrivi la parola ‘PEGGING?’ con la benzina sull’asfalto e dalle fuoco mentre reggi una cassa che suona a tutto volume Peter Gabriel.”

