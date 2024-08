Come essere un coinquilino decente e non farti odiare subito

L’appartamento in condivisione è un ecosistema delicato: ogni coinquilino che viene aggiunto o sottratto rischia di alterare e destabilizzare le sue preziose alghe, i batteri e la muffa senziente che è cresciuta sul formaggio abbandonato in frigo.

Purtroppo, anche tu fai parte di questo ecosistema, e sei consapevole del disturbo che vi arrechi. Sei l’elemento peggiore: caracolli in casa alle 2 di notte con una tintinnante sporta di Peroni, una volta a settimana ti chiudi in bagno per tre ore per ascoltare musica new age a mollo nella vasca, hai vomitato nel lavandino della cucina e poi hai passato un giorno e mezzo a letto senza pulire.

Sei il coinquilino di merda, mi dispiace. Ecco alcuni consigli generici per smettere di trasformare il gruppo Whatsapp della casa in un processo alle tue abitudini.

1. Lava quella padella

Lo so, lo so: è incrostata di uovo da così tanto tempo che nessuno si ricorda più chi abbia preparato l’uovo e l’abbia fatto bruciare e chi abbia lasciato la padella incrostata di uovo nell’acqua perché si “ammorbidisca” e chi continua a spostarla dal lavandino al fornello per lavare altre cose più facili da lavare. Ma siamo sinceri: probabilmente sei stato tu. Basta strofinare bene e usare un po’ di sapone, dai. Cinque minuti.

2. Non iniziare un nuovo hobby

Lo so, alla tua età la tentazione di gettarti all’improvviso in un nuovo hobby e di spendere tutti i tuoi soldi nell’attrezzatura necessaria e di parlare solo ed esclusivamente di quello è davvero irresistibile, ma se ti compri un kayak su eBay non dare per scontato di poterlo tenere nell’ingresso in quel punto dove di solito sta lo stendino. Non può stare lì. È un kayak.

3. Non fare sesso con gli altri coinquilini

Va sempre male e crea una brutta atmosfera in casa e poi gli altri coinquilini devono prendere le parti di qualcuno—e, siamo realisti, non prenderanno le tue. È pieno di altra gente con cui andare a letto che, per dire, non sa che quando non c’è nessuno a casa ti prepari gli spritz Cynar senza ghiaccio nel bicchiere della Nutella e poi ti addormenti sul divano davanti al Grande Fratello VIP.

4. Non imporre ai tuoi coinquilini la persona con cui scopi

Visto che siamo sull’argomento, se la persona con cui sfreghi le parti intime ultimamente rompe le palle, cerca di ridurre al minimo i contatti che ha con i coinquilini. Come faccio a sapere se rompe le palle, chiedi? Prova a far stare in casa questa persona per sei notti di seguito, e, se uno dei tuoi coinquilini manda un messaggio delirante sul gruppo Whatsapp minacciando di farle “pagare ogni doccia che fa,” probabilmente rompe le palle.

5. Compra più caricabatterie

Ecco un investimento che per pochi soldi ti migliorerà la vita: compra due o tre caricabatterie per il cellulare, magari con cavi belli lunghi. Così puoi risparmiarti la lite con il coinquilino quando troverà il suo caricabatterie originale Apple che credeva perso da mesi attaccato di fianco al tuo comodino.

6. Non rubare il cibo—o almeno fallo con giudizio

Sughi pronti, uova, formaggio: ogni frigo ha il suo prodotto che scompare regolarmente. Penso che il comandamento “non rubare” in assoluto sia un po’ esagerato in questo caso—ci dovrò pure grattugiare un po’ di formaggio su ‘sta pasta, dai—ma la regola è: prendine un po’ per te, ma lasciane abbastanza per i legittimi proprietari.

7. Non portarti gli after a casa

Se torni a casa tardi, non è un problema. Se torni a casa tardi con altre persone, va bene lo stesso. Ma se torni a casa tardi con altre persone e cominci ad ascoltare bizzarri remix lo-fi house da YouTube mentre la porta si apre e chiude in continuazione perché qualcuno va a fumare o a beccare il pusher e sono le 5 di martedì mattina, forse è un po’ un problema. Dice il saggio: “After a casa degli altri nei giorni feriali; after a casa propria nei giorni festivi.”

8. Paga le bollette

Lo so, lo so: è ridicolo chiedere di pagare un quinto di Internet ogni mese. Ma ti tocca, mi spiace. L’unica cosa più ridicola è farselo chiedere due volte.

9. Non comprare una macchinetta per tatuaggi

Lo so che ne senti il bisogno. Hai guardato un po’ di annunci online e non credevi costassero così poco. Hai riempito tre pagine di quel blocco che avevi comprato apposta con dei flash a pennarello che ti piace definire “belli grezzi.” Ma non comprare la macchinetta. Porterà in casa un’energia oscura che nessuna salvia bianca sarà in grado di eliminare.

10. Non occupare la cucina per i tuoi progetti

Prova a evitare di andare in fissa per Masterchef e conseguentemente occupare un intero weekend, tutti i fornelli e due piani del frigo per tentare di preparare il pulled pork piccante all’orientale (cottura: 22 ore). Ora il lavandino è intasato di grasso animale e non ci sono più pentole per farsi un piatto di gnocchi da mangiare in camera davanti a una maratona di Belve.

11. Abbassa la musica

Anche se la musica che ascolti non è necessariamente una merda, lo speaker che hai comprato è troppo potente anche per un locale da 300 persone—quindi abbassa o mettiti le cuffie. Sono pur sempre le 11 di sera e qualcuno in casa deve alzarsi presto. Saresti un tesoro ad abbassare un po’, davvero, grazie.

12. Non “diventare un DJ”

Ehi, bel mixer, ti stai dando al DJing? Bene bene bene. Bravo. L’hai mai fatto pri…? AH hai guardato un paio di tutorial su YouTube, manco fino alla fine? Ah, fico. Quindi hai in programma di fare pratica senza usare le cuffie? Ah. Grande, davvero. Stai certo che nessuno manderà un messaggio al padrone di casa per farti buttare fuori. Assolutamente no, fidati, campione.

13. Sviluppa uno straccio di buon senso sull’uso della doccia

Fare la doccia—o usare il bagno in generale—in una casa di coinquilini è una faccenda complicata: se uscite tutti alla stessa ora al mattino, rispettare i turni in bagno è fondamentale, altrimenti si scatena il caos. Non fare una doccia di 45 minuti e risatine gorgoglianti con la persona con cui hai appena iniziato a uscire proprio all’ora di punta—perché occupi l’unico bagno in casa e Tommi finirà per pisciare nella pianta in cucina, incazzato a morte.

14. Impara a riciclare

In casa vige un sistema di riciclaggio non troppo severo, e devi rispettarlo. Questo significa: butta le cose palesemente riciclabili (bottiglie di plastica, confezioni di carta, residui alimentari, bottiglie di vetro) dove devono andare, butta nell’immondizia indifferenziata il resto. Se ti fissi troppo sulla riciclata, perdi. Se te ne frega troppo poco, perdi uguale. Deve importarti della riciclata il giusto, né più né meno.

15. Niente email di gruppo

Se hai un problema con la casa, per piacere non mandare una email a tutti, specialmente mentre sono al lavoro. Non importa a nessuno che “c’è una grossa pila di lettere non aperte” sul mobile dell’ingresso. Non scrivere, per l’amor del cielo. Dillo a voce alta quando siete insieme, come fanno le persone normali. E non essere mai, mai, mai la persona che convoca una “riunione di coinquilini.” Per cortesia.

16. Non paccare i tuoi coinquilini

Se hai intenzione di lasciare la casa, cerca di dare un minimo di preavviso, perché non c’è niente di peggio che sentirsi dire a tre settimane dal pagamento del prossimo affitto che devi cercare un nuovo coinquilino ok ciao. Lo so che “avere considerazione per le altre persone” non è una cosa da veri duri, ma ti permette di non farti nemici che ti odieranno per il resto della vita.

17. Non fare la persona reclusa

Molto semplicemente: non fare quella cosa per cui ti chiudi in camera, mangi lì dentro, ti costruisci una postazione PC molto elaborata e tieni le tende (e le finestre) sempre sigillate—al punto che la camera comincia a emanare un’energia estremamente oscura che spaventa la gente che ci passa vicino. Seriamente, evita.

18. Non prendere, per nessun motivo, un animale domestico

Non azzardarti neanche a suggerire “raga, dovremmo avere un animale!”. Nessuno di voi è minimamente pronto a gestire “una lucertolona esotica,” ma neanche a organizzarsi per portare a pisciare un cane la mattina presto e la sera, o tenere pulita la lettiera di un gatto. E chi se l’accolla quando iniziano le vacanze? Ecco, hai capito.

19. Non monopolizzare la TV

Mi dicono che è “da stronzi” piazzarsi davanti all’unica TV di casa per giocare sei ore di fila a FIFA, solo perché “stai battendo un record personale,” soprattutto se è il giorno in cui esce un nuovo episodio di una serie che vogliono vedere tutti gli altri, mangiando pasta al ragù scotta. Questo consiglio non è farina del mio sacco, ma mi è stato offerto, diciamo.

20. Piantala di accumulare tazze in camera

Quante tazze hai sul comodino in camera tua, in questo momento? Sii onesto. E quanti piatti? Portane un paio in cucina, da bravo. Si stanno chiedendo tutti che fine hanno fatto le stoviglie di casa. Restituiscile di notte, se vuoi evitare la gogna pubblica. Ma abbi pietà di Marta, che è tutta la settimana che beve il caffè da un’insalatiera.