Crème Brûlée alla zucca

Porzioni: 4

Preparazione: 75 minuti

Totale: 75 minuti

Ingredienti



360 ml di panna montata

120 ml di latte intero

3 g di cannella

2 pizzichi di noce moscata

1 pizzico di zenzero

1 pizzico di chiodi di garofano macinati

4 tuorli d’uovo

115 g di zucchero granulare

55 g di purè di zucca

75 g di zucchero greggio

Preparazione

1. Preriscalda il forno a 150°C. Intanto, in una padella, scalda a fuoco medio la panna montata, il latte intero e le spezie. Mescola fino a ebollizione. Una volta raggiunta, spegni immediatamente il fuoco e lascia riposare per almeno 15 minuti.

2. Sbatti i tuorli e lo zucchero in una ciotola grande. Continuando a sbattere, aggiungi gradualmente questa mistura in quella calda con la panna montata, il latte e le spezie. Aggiungi anche la purea di zucca. Versa il tutto in 4 pirottini da forno, sistemandoli poi in una pentola: dovranno cuocere a bagnomaria ma in forno. Posiziona quindi la teglia con sopra la pentola con dentro i pirottini (è un po’ uno scioglilingua), nel centro del forno. Lascia in cottura per circa 30-40 minuti, la mistura dovrà risultare ben ferma ma leggermente soffice al centro.

3. Rimuovi dal bagnomaria e lascia riposare per 15 minuti. Copriogni pirottino con della pellicola trasparente, facendo ben attenzione a non toccare direttamente la crema. Lascia in frigo minimo due ore, massimo 24.

4. Preriscalda la griglia o, se lo hai, un cannello caramellatore. Scopri quindi la crema versando su ogni pirottino tutto lo zucchero possibile, finché non trasborda. Posiziona quindi tutti i pirotti su di una teglia da forno e caramella lo zucchero, ci vorranno circa 1 o 2 minuti. Lascia raffreddare per 1 minuti prima di servire.

