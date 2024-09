Ed Sheeran vuole organizzare una gang bang solo per gente coi capelli rossi

Ed Sheeran è rosso. Non è una cosa positiva né negativa, è soltanto un fatto. O perlomeno lo era, finché Sheeran—con il suo atteggiamento da tipo che si sporge dal sedile davanti per far parte della conversazione anche se non fa proprio parte del gruppo—non ha tirato fuori l’argomento delle gang bang. Osserviamo il video qua sotto:

Nel corso di un’intervista con Studio Brussel, stazione radio belga, Sheeran chiacchiera con una ragazza anche lei rossa che suggerisce di procreare insieme per salvarsi dall’estinzione. Addirittura gli mostra una foto incorniciata dei loro futuri bambini, il che è una mossa da intervistatrice decisamente esagerata che mi piacerebbe molto, se non implicasse l’idea di generare nuove persone a partire da Ed Sheeran.

Da quel momento in poi la conversazione deraglia sempre di più fino a culminare in Ed che scherzosamente propone che tutte le persone con i capelli rossi di Bruxelles dovrebbero partecipare a “una gigantesca gang bang” (non prima di ricordare che lui è fidanzato, ragazze), e lanciarsi in una risata di autocompiacimento alla David Brent. Praticamente è come quando sei a una festa e tutti partecipano a uno scherzo collettivo finché qualcuno non oltrepassa il limite e tutti smettono di ridere e l’atmosfera si ghiaccia improvvisamente. Solo che, in questo caso, la persona che rovina lo scherzo è una star di livello internazionale con una pesante influenza sull’opinione pubblica, quindi è più difficile che la risposta sia di imbarazzato silenzio. Diciamo soltanto che non vorremmo mai più sentire la voce di Ed Sheeran pronunciare la parola “gang bang”, per il bene dell’umanità.

