Tutti gli eventi dove trovate Munchies ad Ottobre

Quando ci sono degli eventi interessanti, noi di Munchies Italia non lesiniamo sulla nostra presenza e sul nostro stomaco. Ma per darvi un attimo qualche coordinata sui nostri spostamenti in città, e non solo, ecco una rapida guida delle cose che faremo e di cui saremo media partner.

11 ottobre | Orange is the New Wine | Al Cortile | Milano

Libera Massa e Barbara Panetti, le chef Girls@Work. Foto per gentile concessione di Girls@Work

Prendi una delle autrici preferite di Munchies e uno dei ristoranti più belli di Milano, ed ecco un incredibile appuntamento per mangiare e bere i vini macerati, che in molti chiamano arancioni(anche se noi siamo un po’ contrari). Diletta Sereni sarà ad Al Cortile con le ragazze di Girls@Work per una degustazione di vini arancioni. Insieme anche il prezioso contributo di Carlo Borsa dell’Azienda Agricola Pacina.

Per sapere come partecipare, cosa si mangia e cosa si beve visitate l’evento Facebook.

Dalle 19 alle 23 – Al Cortile, via Giovenale 7, Milano

12-14 ottobre | Milano Golosa | Palazzo del Ghiaccio | Milano

Il programma di Milano Golosa è come sempre molto interessante: produttori bravi e anche “strani” da tutta Italia che si riuniscono a Milano in quel del Palazzo del Ghiaccio, con possibilità di acquistare e di assistere a show cooking. Come l’anno scorso, abbiamo l’onore di essere media partner dell’evento. Da questa edizione aggiungiamo che ci sarà la sezione Asian Taste, con mercato di spezie e un ristorante gestito da Mu Dim Sum e Maido, che vale assolutamente la pena visitare. In più se siete nostri follower su Instagram – perché non dovreste? – avrete visto che faremo anche un piccolo aperitivo a base di Paniny per qualche invitato speciale, con le abili mani dell’Uomosenzatonno (Marco Giarratana), che preparerà alcune bombe proteiche e vegetali fatte con i prodotti della fiera.

Milano Golosa – dal 12 al 14 ottobre Palazzo del Ghiaccio, via G.P. Piranesi 14

13 ottobre | Bun Burger Series | Buns | Verona

La nostra passione per i Paniny è nota a tutti, ma la cosa che forse ci piace di più è una sfida a suon di paniny. E i nostri amici di Buns, hamburgeria di Verona che non lesina sul food porn, ha deciso di portarci a bordo del suo Bun Burger Series, una serie di serate in cui i padroni di casa si sfideranno con gli hamburger preparati da altri chef. Qui sotto il calendario degli incontri. Durante ogni serata ci sarà un membro della redazione di Munchies in giuria.

Prima serata con Michael Silhavì del Osteria Ristorante Ponte Pietra, e troverete come giudice per noi Andrea Strafile.

14 ottobre | Aperitivo con Prosciutto di Piccione e non solo | Tipografia Alimentare | Milano

E dopo che Milano Golosa chiude le porte, il lunedì sera festeggiamo sempre a Milano con uno dei produttori più folli di questa edizione: Carlo Giusti di Antico Gallo del Chianti che, da Tipografia Alimentare, insieme ai nostri incredibili stomaci presenterà in anteprima assoluta la sua linea di cose pazze. Prosciutto di Piccione, Mortadella di Chianina e Salamella di Pecora estinta, e molto altro. Sarà una vera e propria mina, noi vi abbiamo avvertito. In abbinamento i vini naturali di TipA.



Dalle 19 alle 21 – Tipografia Alimentare, via Dolomiti, 1

