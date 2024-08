Come convincere un amico a cacciare finalmente i soldi che ti deve

Abbiamo tutti un amico o familiare che ci deve dei soldi da mesi (anni?) e non dà segno di volerli restituire. E non parliamo di quella persona con cui hai un conto sempre aperto, a cui oggi devi 30 euro tu e domani te li deve lei. Stiamo parlando dell’amico che ti ha chiesto un prestito e ora è sparito dalla circolazione.

Certamente, puoi prenderla con filosofia e considerarla una costosa lezione di vita. La saggezza popolare suggerisce che non dovresti mai prestare a un amico niente a cui tu non sia disposto a rinunciare per sempre, almeno non senza rovinare il rapporto. Ma probabilmente quei soldi adesso ti farebbero comodo e, secondo gli esperti, se sei disposto a investire un po’ di tempo e sforzi, le tue possibilità di essere ripagato possono aumentare considerevolmente.

Videos by VICE

Individua il bersaglio

La 28enne Alex Hayes è una cacciatrice di taglie. Il suo lavoro è trovare i debitori che non vogliono farsi trovare, e insieme al suo fidanzato gestisce un’agenzia di investigazioni private. Secondo lei, la prima cosa da fare è rintracciare l’amico che ti sta evitando o è scomparso.

“Nel 90 percento dei casi, per trovare qualcuno comincio guardando i suoi social. Potrebbe avere più di un account, magari uno sotto falso nome. Anche una semplice ricerca su Google può aiutare. La gente mette un sacco di informazioni personali online—più di quanto creda,” dice.

Il prossimo passo può sembrare banale, ma parlare con amici e parenti può aiutare a capire dove si trovi e quale sia la situazione finanziaria dell’amico in questione. “Quando lavoriamo nel campo, il miglior tipo di informazione da raccogliere è quella personale, che viene da una persona che ha contatti di prima mano,” spiega Hayes. Comprendere le sue abitudini è molto utile.

Non lo spaventare

Una volta che hai capito dove si trova o dove si potrebbe trovare, la strategia per avvicinarlo sarà fondamentale per il successo della missione. Di solito un incontro privato è la cosa migliore.

“Non presentarti in un luogo dove potresti imbarazzare la persona e metterla sulla difensiva. Il problema è tra te e lei. Non coinvolgere altra gente,” suggerisce Hayes. Potresti essere tentato di provare un approccio aggressivo, ma questo non garantisce un buon risultato.

Dice che il miglior approccio è quello calmo e razionale. “Trattalo come una questione di affari, non buttarla sul personale. È difficile perché queste situazioni spesso ti prendono in maniera personale ed emotiva.” Un metodo freddo e distaccato, invece, risulta disarmante—e nel suo lavoro può salvarle letteralmente la vita.

Capisci quando rinunciare

Anche se segui la procedura passo dopo passo, potresti comunque non riuscire a farti restituire i soldi dal tuo amico. Potresti ricevere altre promesse. La situazione potrebbe scaldarsi: la gente spesso non riesce a essere razionale nelle questioni di denaro. In questo caso, Hayes suggerisce di alzare i tacchi.

“Se si rifiuta di pagare a quel punto, vattene! Più resti, più è facile che le cose si mettano nel verso sbagliato,” ha detto. “Noi lo chiamiamo ‘tempo sul bersaglio’: più tempo sul bersaglio si passa, peggio è.”

Secondo Hayes, più è lunga la trattativa, più aumentano le probabilità che le cose si facciano ostili. “Bisogna ricordare che questo tipo di scontro può andare male in tanti modi diversi, quindi bisogna sempre mantenere la linea più morbida che si può,” ci ha spiegato. “Non importa quanto è alta la cifra, non conviene che qualcuno chiami gli sbirri!”

Portalo in tribunale

Questa ultima opzione è quella nucleare, definitiva, e ne vale davvero la pena soltanto se la cifra dovuta è altissima e i metodi precedenti non hanno funzionato.

“La cosa migliore da fare, se non vuole comunicare con te, è fare ricorso al Giudice di Pace. Il giudice tenterà una riconciliazione o vincolerà legalmente il tuo amico a saldare il debito. È un procedimento lungo e difficile e a volte può costarti di più del tuo credito,” dice Hayes.

[In Italia, la cifra massima per cui ci si può rivolgere al Giudice di Pace è di 5.000 euro (o 20.000, se nella disputa sono compresi danni a cose o persone). È in discussione una proposta di legge che alza queste soglie fino a 30mila euro per questioni pecuniarie e a 50mila per quelle che comprendono risarcimenti danni.]

Dovrai fornire prove e dovrai stare attento ai tempi perché anche per questi casi vale la prescrizione. Sopra una certa cifra, poi, è richiesta la presenza di un avvocato, cosa che ovviamente farà lievitare i costi anche per te. La maggior parte degli esperti non consiglia di seguire questa strada a meno che la cifra dovuta non sia abbastanza alta. Se calcoli lo sforzo e il tempo perso per partecipare alle udienze, rischi di scoprire che non ne vale la pena.

Salva l’amicizia

Rubina Ahmed-Haq è un’esperta di finanza personale ed è la mente dietro la piattaforma Always Save Money. Se l’approccio da cacciatore di taglie non funziona, ha dei consigli che possono aiutarti a non perdere un amico.

Un senso di urgenza, una scadenza specifica, potrebbe essere tutto quello di cui il tuo amico ha bisogno. “Di’ qualcosa tipo: ‘Vado in vacanza tra un mese, puoi restituirmi quei soldi che mi devi? Mi servono per le spese.”

Secondo Ahmed-Haq, conviene che pensi che ti sta aiutando, anche se non è vero. Fagli capire che quei soldi ti servono. Molto spesso, se pensa che tu sia economicamente a posto, il tuo amico “continua a dimenticarsi” di pagarti.

“Se lo implori, risulti avido.” Lei consiglia di costringerlo a empatizzare. “Digli che non stai gestendo bene i soldi ultimamente, fagli capire che sei al verde.”

Un’altra strategia che Ahmed-Haq ha usato con successo con un suo fratello è quella di farsi comprare qualcosa dal valore più o meno equivalente alla cifra prestata. “Ho chiesto a mio fratello che mi doveva dei soldi di comprare una cassa di birre per una festa. È stato felice di farlo,” racconta. Puoi continuare a usare questa tecnica finché il debito non è ripagato.

Segui Anne Gaviola su Twitter.

Guarda anche: