13 foto bizzarre di un 2021 surreale

Mr. Lordi

Ad agosto, Lordi dell’omonimo gruppo finlandese si è sottoposto alla seconda iniezione del vaccino anti-Covid. Perché anche i cantanti metal per metà troll e per l’altra metà demoni devono comportarsi in modo giudizioso e assennato.

Cumbre Vieja

Emilio Morenatti via AP Photo.

Avremmo potuto riempire tutto l’articolo con le foto dell’isola spagnola di La Palma, dove a partire da settembre 2021 il vulcano Cumbre Vieja ha eruttato e sparso oltre 10.000 milioni di metri cubici di cenere. Il fotografo Emilio Morenatti dell’Associated Press ha scattato decine di foto inquietanti e affascinanti, compresa quella di questa casa ricoperta dalla cenere.

Un presidente in scatola

Roman Vondrous/AFP via Getty Images

A novembre, il presidente ceco Miloš Zeman ha dato l’incarico al nuovo primo ministro mentre era chiuso in una scatola di plexiglass a tenuta stagna. Il contenitore è stato appositamente progettato per l’uomo di 77 anni, dopo che è risultato positivo al COVID-19.

Il luna park dei talebani

Wakil Kohsar/AFP via Getty Images.

L’Afghanistan ha subito un grande cambiamento da quando ad agosto i talebani hanno completato la rapidissima conquista del Paese e le truppe occidentali si sono ritirate dopo vent’anni.

Molti dei militanti più giovani non avevano mai visto un grande centro urbano. E quando sono arrivati a Kabul hanno cominciato a scattarsi selfie, a indossare occhiali da sole di marca e a visitare un luna park, tra navi pirata e pedalò a forma di cigno.

Fagradalsfjall

Jeremie Richard/AFP via Getty Images.

Un altro vulcano, questa volta in Islanda, dove centinaia di escursionisti si sono dati appuntamento a marzo per osservare da vicino questa piccola formazione montagnosa vicino a Reykjavik, mentre sputa lava. Si è trattato della prima grossa eruzione degli ultimi 800 anni.

L’insurrezione

Win McNamee via Getty Images.

Tra le tante foto surreali di quella giornata surreale, abbiamo scelto quella di un uomo che sogghigna e saluta in direzione dell’obiettivo durante l’assalto al Congresso a gennaio, mentre si allontana con il leggio di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il soggetto in questione, Adam Christian Johnson, è stato arrestato qualche giorno dopo.

Capsule per il coro

David Ryder via Getty Images.

Dawn McCormick, direttrice del coro di una scuola superiore di Wenatchee (Washington), a febbraio ha dovuto registrare le voci degli studenti dall’interno di tende, a causa della pandemia.

Un mare calante

Menahem Kahana/AFP via Getty Images.

A ottobre circa 200 persone completamente nude hanno camminato nel deserto del Mar Morto, nell’ambito di un servizio fotografico dello statunitense Spencer Tunick. Le foto vogliono portare l’attenzione sul fatto che, dagli anni Sessanta a oggi, il lago salato più famoso al mondo si è ridotto di un terzo.

La nave incagliata

Suez Canal Authority.

Chi potrà mai dimenticare la Ever Given, la nave cargo da 400 metri che a marzo ha “disegnato” un pene gigante quando si è incastrata nel canale di Suez per quasi una settimana? Noi no di certo!

Il cannone ad acqua

Francisco Seco via AP Photo.

Un manifestante si rifugia dietro un albero per proteggersi dai cannoni ad acqua della polizia, nel corso di una protesta a Bruxelles contro le restrizioni legate al coronavirus.

L’esperimento marziano

Jack Guez/AFP via Getty Images.

Due astronauti camminano nel deserto del Neghev in Israele, come parte di un esperimento che ha simulato le condizioni ambientali su Marte.

Cani blu

A febbraio sono diventate virali le immagini di alcuni cani randagi blu. Gli animali si trovavano a Dzerzhinsk, una città a 370 chilometri da Mosca, ed erano finiti a contatto con delle sostanze in vecchi impianti chimici abbandonati. C’è però un lieto fine, visto che i cani hanno trovato delle nuove case grazie ad alcuni attivisti per i diritti degli animali.