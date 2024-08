Le friggitrici ad aria sono davvero così salutari?

Il fritto è una presenza fissa nell’alimentazione di molte persone e, ammettilo, probabilmente vale anche per te. Si è guadagnato la solida reputazione di cibo in grado di ostruire le arterie, ma anche il ruolo di protagonista principale nelle abbuffate più consolatorie. E ora che la necessità di essere attenti alla propria salute è qualcosa di più di una moda passeggera, le persone stanno trovando diversi modi per mangiarsi le patatine fritte senza essere beccati con le mani unte. Ed è qui che entra in gioco la friggitrice ad aria: il fantascientifico strumento da cucina che promette la croccantezza di una frittura profonda con una frazione dei soliti grassi.

La friggitrice ad aria arrostisce più velocemente di un forno e riscalda in maniera più asciutta rispetto a un microonde.

Le friggitrici ad aria non sono esattamente l’ultima invenzione in materia di cucina, ma con sempre più persone pronte a esplorare le loro abilità culinarie durante la pandemia, questo gadget a forma di astronave è schizzato verso nuove vette di popolarità. Sono convenienti, non hanno bisogno di olio e sono super versatili. In più, molte persone hanno cominciato a condividere le loro ricette per polli fritti ad aria, cavoletti di Bruxelles e persino muffin ai mirtilli. Ma si può davvero friggere ad aria ogni cosa? Ed è davvero salutare? È quello che ho cercato di scoprire.

I Fritti fanno male davvero?

Ma, come prima cosa, per quale preciso motivo i fritti fanno così male? Naras Lapsys, un consulente nutrizionista della Wellness Clinic a Singapore, ha detto a VICE che ci sono due problemi principali riguardanti gli alimenti fritti. Il primo è che il processo di frittura, che prevede l’immersione del cibo nell’olio, contribuisce in maniera considerevole ad aumentare le calorie delle cibarie. Il secondo riguarda la qualità dell’olio usato per la frittura. Secondo Lapsys, usare “olii vegetali di bassa qualità” può produrre effetti negativi sulla salute, in particolar modo infiammazioni. Condizioni di salute legate alle infiammazioni includono il:text=Inflammation%20may%20promote%20the%20growth,you%20have%20a%20heart%20attack.” target=”_blank” rel=”noopener”>malattie cardiache e l’ipertensione. Nonostante queste avvertenze sui rischi per la salute, il fascino di una delizia fritta può mantenersi irresistibile anche per i più coscienziosi tra di noi.

“Le papille gustative di molte persone amano i cibi più grassi e salati, e il fritto ha molti componenti in grado di suscitare quel tipo di piacere nella gente,” ha spiegato Lapsys. “Le persone ne amano il sapore, la sensazione in bocca e la soddisfazione… del mangiare questo tipo di cibarie.”

Friggere con l’aria è buono? È più salutare?

Penso sia una soluzione molto più salutare, perché utilizzi una quantità di olio largamente inferiore

Ed è qui che entra in gioco la friggitrice ad aria. Fedele al suo nome, la friggitrice ad aria funziona facendo circolare l’aria calda attorno a un cestello che contiene gli alimenti, e in pratica riscalda il cibo in maniera tale che sappia di fritto, pur senza usare alcun tipo di olio. Salutata come una rivoluzione tra gli elettrodomestici in cucina, ha conquistato i cuori di chiunque, dagli imbranati agli chef professionisti e—come ho scoperto durante la mia intervista con Lapsys—persino i nutrizionisti. Stando a Lapsys, la friggitrice ad aria arrostisce più velocemente di un forno e riscalda in maniera più asciutta rispetto a un microonde.

Quindi ho deciso di mettere alla prova l’elettrodomestico preferito da tutti, e mi sono avviata a friggere ad aria un po’ di alimenti, per rispondere alla domanda: dovresti friggere ad aria questa pietanza?

Broccoli

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 200°C per 8 minuti

Dove la mia famiglia ha visto delle cime di broccoli orribilmente bruciate, io ho scelto di vedere qualcosa di deliziosamente abbrustolito. Ma devo ammettere che potrei aver lasciato a sfrigolare un po’ troppo a lungo le verdure. Non ho insaporito i broccoli, ma li ho irrorati con un po’ di olio di oliva per un po’ di sapore, prima di metterli nella friggitrice. Come risultato, ho notato un’aggiunta di affumicatura sulle cimette disidratate, mentre quel tipico sapore terroso dei broccoli è rimasto. Se sei però alla ricerca di sapori più forti, i tuoi broccoli fritti ad aria potrebbero beneficiare di un pizzico di sale e pepe.

Dovresti friggerli ad aria?

Sì. Si tratta praticamente di broccoli arrostiti, a parte il fatto che puoi ottenere quella stessa consistenza croccante in meno di 8 minuti.

Tofu

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 180°C per 15 minuti

È andata meglio del previsto, visto che i pezzi di tofu hanno scoppiettato piacevolmente senza una singola goccia di olio. Lasciateli andare per 15 minuti pieni e otterrete quella dorata crosticina da sogno, ricordatevi però di distribuire equamente i bocconcini di tofu e di girarli dopo circa 10 minuti—alcuni dei pezzi di tofu sovrapposti hanno finito per avere dei spiacevoli segni di bruciatura.

Dovresti friggerli ad aria?

Sì. Il tofu fritto ad aria potrebbe avere un sapore un po’ meno decadente del suo cugino fritto, ma è un’alternativa senza olio decisamente buona.

Fette di mela

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 180°C per 8 minuti

Potrei aver riposto delle aspettative poco realistiche riguardo questo snack salutare, nella speranza che le sottili fette di mela emergessero magicamente dalla friggitrice ad aria uguali identiche a quelle del supermercato: chips di mela essiccata di alta qualità. In realtà, il prodotto finale si è rivelato molto meno soddisfacente: mosce fettine di frutta ossidata, alcune persino con i bordi malamente bruciati. Dopo aver provato a mordicchiarle con una certa esitazione, tentando di non vergognarmi troppo di fronte alla sensazione semi-croccante, ho constatato che aveva il sapore della più dolce delusione.

Dovresti friggerli ad aria?

No… a meno che non ti piacciano le mele calde e mollicce.

Cosce di pollo

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 200°C per 13 minuti

Passando alle carni, l’ovvio candidato principale per la friggitrice ad aria non poteva che essere il pollo fritto. Sentendomi troppo pigra per preparare da sola la pastella, ho stabilito invece di fare una coscia di pollo sufficientemente croccante. Questa spessa coscia di pollo è stata marinata in salsa di sosia e con peperoncino in polvere per un’ora, prima di essere messa nella friggitrice ad aria. Qualche minuto più tardi, stava sfrigolando e luccicando con il suo stesso grasso, tanto saporito quanto l’aspetto dà a intendere. Nel complesso, è venuto un pollo spettacolare, se posso dirmelo da sola.

Puoi provare a immergerlo nella pastella per avere un pollo croccante in stile KFC. Ma stai attento, perché la pastella liquida è come kryptonite per la potente friggitrice ad aria. In ogni caso, esistono dei modi per aggirare l’ostacolo: prova un’impanatura, un rivestimento spesso, oppure congela il pollo in pastella prima di metterlo nella friggitrice.

Dovresti friggerli ad aria?

Sì. La friggitrice ad aria fa la sua magia e produce una parte esterna croccante e un interno bello succulento.

Gyoza congelati

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 180°C per 7 minuti

Benché i fagottini sembrassero appetitosi e dorati, la parte esterna si è indurita fino a seccarsi. Invece della croccantezza tutta da masticare, che è tipicamente associata ai ravioli giapponesi fritti, questi avevano qualcosa più in comune con lo scricchiolio dei cracker.

Dovresti friggerli ad aria?

Puoi farlo, ricordati solo che la consistenza della parte esterna dei ravioli risulterà compromessa.

Crocchette di pesce congelate

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 200°C per 10 minuti

Queste crocchette di pesce hanno lo stesso identico sapore, letteralmente identico, delle controparti fritte normalmente, ma senza quel disturbante quantitativo di olio di cui si ha bisogno per friggere una crosta impanata sino a farla diventare croccante e saporita. E ho detto tutto.

Dovresti friggerli ad aria?:

Sì!!!

Polpette di seppia congelate

Photo: Koh Ewe

Preparazione: 180°C per 7 minuti

Queste polpette di seppia hanno lo stesso sapore della loro versione fritta nell’olio, se si esclude il fatto che la pelle raggrinzita era un poco più secca senza quello strato oleoso. Ma, ehi, questo significa che non avrete le dita unte quando mangerete questo finger food. Il sapore e la sensazione sul palato rimangono comunque ottimi, visto che, come tutti gli alimenti fritti e congelati comprati in negozio, subiscono comunque una fase di frittura iniziale.

Dovresti friggerli ad aria?:

Assolutamente sì.

Le friggitrici ad aria sono più salutari

Per quanto riguarda frutta e verdura, la friggitrice ad aria in sostanza funziona come un forno, solo che è molto più veloce

Dopo aver scoperto quali alimenti hanno un ottimo sapore se cotti con la friggitrice ad aria, ho provato a rispondere alla mia domanda successiva: la frittura ad aria è salutare?

È saltato fuori che friggere con l’aria il proprio cibo—a differenza della frittura ad olio—fa miracoli per quanto riguarda la riduzione delle calorie e l’apporto di grassi.

“Penso sia una soluzione molto più salutare, perché utilizzi una quantità di olio largamente inferiore,” ha detto Lapsys della friggitrice ad aria.

Invece di lasciare che il tuo cibo assorba l’olio come una spugna durante la friggitura, la friggitrice ad aria ti permette di ottenere quella stessa consistenza croccante senza utilizzare alcun grasso. Al di là delle preoccupazioni riguardanti la qualità dell’olio, l’assenza dell’olio si traduce anche nell’assunzione di un minor quantitativo di calorie derivanti dal consumo dei grassi. Il grasso è una componente colma di calorie, visto che contiene circa 9 calorie al grammo. In confronto, un grammo di carboidrati e proteine contiene in entrambi i casi 4 calorie.

“Quando friggi, il grasso viene assorbito dall’alimento e di conseguenza il cibo si prende tutte quelle calorie extra. Quando invece friggi ad aria, quelle calorie extra non ci sono, perché non c’è l’olio e non viene intrappolato nel cibo allo stesso modo. Quindi le calorie di quel cibo sono molte, molte meno,” ha spiegato Lapsys.

Che sia fritto ad aria o meno, i cibi fritti che così spesso desideriamo, come ad esempio le patatine fritte o i nugget di pollo, sono già impregnati di grassi e sale

Nel mio piccolo esperimento, la friggitrice ad aria sembra funzionare meglio con gli alimenti congelati—hanno un sapore straordinariamente simile alla loro versione fritta con l’olio, sono cioè altrettanto soddisfacenti, ma meno peccaminosi. Anche le carni che contengono già al loro interno un certo quantitativo di grassi emergono dalla friggitrice ad aria come delizie squisitamente croccanti. Il tofu si è rivelato come la star e la rivelazione totale: non c’è alcun bisogno di olio per ottenere quella gloriosa crosta dorata! Per quanto riguarda frutta e verdura, la friggitrice ad aria in sostanza funziona come un forno, solo che è molto più veloce; quindi, se volete cuocere in forno qualcosa, procedete piuttosto con la frittura ad aria. Detto questo, probabilmente potete vivere senza le mele cotte in questo modo.

Lo stesso Lapsys, che ha recentemente comprato una friggitrice di questo tipo, è concorde nel dire che si tratta davvero di un dono di dio per il fanatico salutista.

“Credo sinceramente sia alquanto incredibile,” ha detto. “Il cibo ha un sapore fantastico. Gli alimenti rimangono croccanti e hanno una consistenza veramente ottima.”

Tuttavia, Lapsys ha voluto anche mettere in guardia dal considerare la friggitrice ad aria come un antidoto ai rischi di salute comunemente associati ai pasti fritti. Che sia fritto ad aria o meno, i cibi fritti che così spesso desideriamo, come ad esempio le patatine fritte o i nugget di pollo, sono già impregnati di grassi e sale.

“Ricordatevi, un sacco di quelle cose che comprerete sono già ricchi di sale e di grassi,” ha detto Lapsys, quando gli ho comunicato il mio piano di friggere ad aria un mucchio di alimenti congelati. “Se ti limiterai a riscaldare i nugget di pollo, non farai altro che nutrirti di qualcosa ricco di grassi e di sale, nonché di bassa qualità. E, anche se fritto ad aria, rimarrà tale.”

A ogni modo, Lapsys ha sottolineato anche che quando l’alternativa è quella di friggere in un mucchio d’olio, “sarà tutto ancora più ricco di grassi e di ancora più calorie.”

Dunque, questa è la morale: non importa quanti miracoli la friggitrice ad aria sia in grado di fare in cucina, la moderazione rimane la chiave di tutto.

