We All Wanna Be Amanda Lear

Noisey: Allora Amanda…

Amanda Lear: Bonjour!

Bonjour a te! È un piacere vederti, io sono un tuo grande fan. Perché sei una persona speciale, un’icona…

Ma l’icona sta al cimitero!

Ma no! Intendo che sei un simbolo dell’eclettismo in tutte le sue forme.

A me sembra una qualità, ma la gente fa fatica a inquadrarti, a darti un’etichetta… Cosa sei: cantante, attrice, pittrice? Sono eclettica, faccio di tutto. E lo faceva pure Jean Cocteau, però di lui dicono che era un genio. [Ride] Non abbiamo, quindi, pare, il diritto di fare diverse cose: dobbiamo essere o questo o quello. Anche nella musica: se fai disco allora non fai R&B. Ma perché dobbiamo assolutamente essere rinchiusi in una scatola?

